2019-03-28T08:58:19+03:00
Звезды

Феноменально растолстевшая Анна Семенович удивила поклонников

В Сеть попали фото звезды без фотошопа
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анна Семенович набрала лишний вес. Фото Ирина ВЛАСОВААнна Семенович набрала лишний вес. Фото Ирина ВЛАСОВА
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Видимо, в последнее время певица Анна Семенович выкладывала в своём Инстаграме либо старые фото, либо прилично отфотошопленные.

Поклонники знаменитой артистки прислали в «КП» свежие снимки певицы, где 39-летний секс-символ отечественной эстрады едва можно признать. Судя по фото, сейчас Анна Семенович весит более 100 кило. Снимки артистки, видимо, сделаны в подъезде дома, где живет Семенович.

Судя по спортивному наряду, Анна возвращалась из тренажерного зала. Фото Ирина ВЛАСОВА

Судя по спортивному наряду, Анна возвращалась из тренажерного зала. Фото Ирина ВЛАСОВА

Однако, несмотря на избыточный вес, Анна не забывает про стильную причёску и макияж. Артистка сфотографирована с вечерней укладкой и яркой «боевой раскраской». На певице надет спортивный костюм и удобная обувь. Не исключено, что артистку сфотографировали, когда она возвращалась домой из спортзала, где сгоняла лишние кило.

КСТАТИ

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Певица прокомментировала «КП» информацию об обращении за медпомощью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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