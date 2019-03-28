Феноменально растолстевшая Анна Семенович удивила поклонников

Видимо, в последнее время певица Анна Семенович выкладывала в своём Инстаграме либо старые фото, либо прилично отфотошопленные.

Поклонники знаменитой артистки прислали в «КП» свежие снимки певицы, где 39-летний секс-символ отечественной эстрады едва можно признать. Судя по фото, сейчас Анна Семенович весит более 100 кило. Снимки артистки, видимо, сделаны в подъезде дома, где живет Семенович.

Судя по спортивному наряду, Анна возвращалась из тренажерного зала. Фото Ирина ВЛАСОВА

Однако, несмотря на избыточный вес, Анна не забывает про стильную причёску и макияж. Артистка сфотографирована с вечерней укладкой и яркой «боевой раскраской». На певице надет спортивный костюм и удобная обувь. Не исключено, что артистку сфотографировали, когда она возвращалась домой из спортзала, где сгоняла лишние кило.

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