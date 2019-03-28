В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

В четверг, 28 марта, появилась информация о задержании бывшего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Как заявил источник, близкий к следствию, подозреваемого задержали в Москве. По некоторым данным, бывший чиновник проходит фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли.

Кроме того, стало известно, что в четверг утром правоохранители пришли с обысками в администрацию Хабаровского края. Так, сотрудники ФСБ работают в кабинете зампреда регионального правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами власти Владимира Хлапова.

«В администрации Хабаровского края проводятся обыски, они идут и в кабинете Хлапова», - сказал собеседник «Интерфакса».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699717" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, имя Виктора Ишаева уже не раз фигурировало в СМИ. Так, он оказался в эпицентре скандала в марте 2017 года, когда его внук Игорь Ишаев устроил страшное ДТП в Москве. Как тогда отмечалось, аварию с перевернутой огромной фурой и двумя легковушками спровоцировал люксовый Mercedes CLS, в котором находился внук экс-губернатора Хабаровского края.

СПРАВКА КП

Виктор Ишаев с 1991 по 2009 года возглавлял Хабаровский край, затем до 2013 года был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе и министром по развитию Дальнего Востока.