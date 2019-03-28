Олег Кожемяко - о задержании Виктора Ишаева: В этом деле могут быть особенности, это же не с улицы человек

Утром 28 марта в Москве задержан бывший полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев. Подробности и причины задержания пока не известны.

В эфире Радио "Комсомольская правда" мы связались с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

- Олег Николаевич, вот только что появилась информация о задержании Виктора Ишаева в Москве... Вы же с ним хорошо знакомы?

- Да... Но только я не могу это комментировать, потому что не знаю никаких подробностей, может быть, это - какой-то фейк?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699728" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко, губернатор Приморья - о задержании Виктора Ишаева: «Может, это какой-то фейк? Я хорошо его знал - как полпреда президента. Он многое делал для нашего региона».Александр ГАМОВ

- Да не похоже... Вы с Виктором Ишаевым давно общались?

- Да давно, конечно.

- А, так вот... То есть, в последнее время не встречались.

- Нет-нет, не было.

- Скажите, а вообще - Ишаев какое впечатление производил на вас - как на дальневосточника?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

- Он долгие годы отработал в Хабаровском крае, работал губернатором успешно. Что могу сказать... Потом был полпредом, стремился развивать и свой край, и развивал его. Может, там есть какие-то нюансы свои... Нет, у меня - по работе с ним - вопросов никогда не было.

- Ясно... Ну, что - будем надеяться - следствие разберётся.

- Да...

- Вот. Ну... А вообще - если говорить о борьбе с коррупцией?..

- Вообще, я бы не комментировал эту историю. Зачем? Там же, наверное, могут быть какие-то свои особенности, это же - не просто так. Это же не с улицы человек. .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699717" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.

СПРАВКА "КП"

С 1991 года Ишаев был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента в ДФО.В мае 2012 года он возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013-го Ишаева освободили от всех постов, в том числе от должности министра.

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