Политолог о задержании Ишаева: «Путин давно приказал навести порядок с продажей леса»

В истории с задержанием экс-полпреда на Дальнем Востоке Виктором Ишаевым есть еще один вопрос. А почему Ишаева приняли именно в сейчас. С чем может быть связано его задержание?

- Еще в августе Владимир Путин дал задание генпрокурору Юрию Чайке декриминализовать лесную промышленность. Приказ от президента поступил Чайке на личной встрече. Затем в ноября в Совфеде выступает министр по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин, призвал закрыть вывоз леса в Китай. Тут уже эту с кругляком подхватывает и сама Валентина Матвиенко, которая везде говорит о ее проблемах. Ну и в декабре 2018 года Путин выступил на Совете по правам человека, сказав, что в лесная сфера пронизана коррупцией. Силовики начали работать, раскрутили дело, которое через 7 месяцев зацепило Ишаева, - сказал «КП» политолог Александр Солуков.

Напомним, что Ишаева задержали в Москве. В правительстве Хабаровского края проходят обыски. Виктор Ишаев с 1991 по 2009 годы возглавлял Хабаровский край. С апреля 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013-го Ишаева освободили от всех постов, в том числе от должности министра. С 2013 года по 2018 год занимал пост советника "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

Ишаев доктор экономических наук, профессор, более 10 лет является академиком Российской академии наук.

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