Что известно про «лесное дело», по которому задержали экс-полпреда на Дальнем Востоке Виктора Ишаева

После ареста экс-министра Михаила Абызова новой сенсацией стала новость о задержании Виктора Ишаева. В разные годы он занимал должности губернатора Хабаровского края, полпреда президента в ДФО и первого министра по развитию Дальнего Востока

Его задержали рано утром 28 марта в Москве. Сегодня же в здании правительства региона ФСБ провела обыски. По информации источника "КП-Хабаровск", близкого к следствию, Ишаева подозревают в причастности к махинациям в лесной отрасли региона.

Детективную историю возможного мошенничества в «лесном деле» вместе с Радио «Комсомольская правда» распутывал политолог и эксперт по Дальнему Востоку Даниил Ермилов.

«КТО-ТО НАЧАЛ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ»

- Даниил, что можно сказать по этому задержанию? Оно было предсказуемо?

- Нет, для многих это оказалось внезапным решением. Потому что Виктор Ишаев, будучи первым губернатором, совершил очень много серьезных государственных поступков. Был построен в условиях разрухи мост через Амур, была построена часовня на Большом Уссурийском острове. Вопреки федеральной власти, чтобы остров не весь отдали Китаю, а только половину, допустим. То есть множество было сделано в публичной сфере очень важных, фундаментальных государственных дел. Поэтому, конечно же, арест такого человека вызывает сейчас у многих вопросы, недоумение. Реально это шок.

Виктор Ишаев.Фото: Игорь НОВИКОВ

- Но дыма без огня не бывает.

- Мы с вами понимаем, что в лесной отрасли быстро какие-то махинации не делаются, это длинная история. Если на прошлой неделе у нас арестовали Василия Шихалева, бывшего зампреда по ресурсам, то есть по лесному делу, то можно предположить: кто-то начал давать показания, чтобы спасти себя от какого-то наказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699717" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.

«СХОДИЛИ В ЛЕС НА 10 МИЛЛИАРДОВ»

- То есть был еще один арест. В правительстве Хабаровского края проходят обыски. В сети появляются видео, как люди в черных масках и в форме заходят в здание правительства. И пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко подтвердила эту информацию про обыски и сказала: «Все в рамках «лесного дела». Как будто это «лесное дело» - штука известная. Вы расскажите поподробнее, что там творится?

- Один из крупнейших лесозаготовительных и перерабатывающих компаний Хабаровского края «Азия лес» на прошлой неделе снова стал известен общественности, потому что был арестован Александр Пудовкин, хозяин этой организации. Был арестован господин Шихалев, который со стороны правительства курировал лесную отрасль. Им была инкриминирована мошенническая схема примерно на сумму 10 миллиардов рублей. Мы понимаем, что Шихалев - человек, работавший в эпоху Ишаева. А уже Ишаев, как человек информированный, мог быть в курсе всего этого дела. И можно вполне допускать, что каким-то образом к этой истории мог быть причастен кто-то еще.

- Например, сын Ишаева. Сейчас пишут, что он тоже задержан. А он каким образом оказался в этой истории?

- Детали установит следствие и суд, пока мы можем делать только предположения. Но мы знаем, находясь здесь, что многие экономические вопросы, которые не может в силу своего статуса решать то или иное должностное лицо, решает его родственник. Поэтому вполне можно допустить, что сын как-то участвовал в каких-то схемах, каких-то историях, каких-то операциях.

Политолог Даниил Ермилов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«ДРЕВЕСИНУ ГНАЛИ В КИТАЙ»

- Получается, «лесное дело» - это история о продаже нашей древесины китайцам?

- Российский лес на Дальнем Востоке идет в два региона. В первую очередь это Китай и Япония. Раньше шел. Потом произошли некоторые изменения здесь через Фонд дикой природы, ряд заказников были просто закрыты по надуманным причинам. И мы потеряли эти рынки. На эти лесные рынки зашли канадские и французские компании. Лес – это возобновляемый ресурс, он растет, его надо спиливать, высаживать новый и продавать. Но здесь бытует мнение, что лес-кругляк – это невыгодно. Поймите, лес-кругляк Китай не покупает, он покупает доску. Поэтому лес-кругляк идет на перерабатывающие заводы. В любом случае потребитель – Китай. Хотя Хабаровский край сильно выпал из этого рынка.

- Удивительно, что фигуранты этого дела не бежали за рубеж. Почему информация не просочилась им?

- Насколько мне известно, этим занимается центральный аппарат ФСБ. Они, во-первых, ребята молчаливые, а во-вторых – быстрые. Поскольку они молчаливые, утечек быть не могло, а поскольку они быстрые, они всё решают быстро. Если, предположим, кто-то стал давать показания о каком-то участии или по каким-то другим делам, на других людей, их нужно брать сразу. И они это делают быстро. Они умеют это делать. Тем более сейчас в стране развернута интенсивная, масштабная антикоррупционная кампания. Дело Абызова, Шихалева у нас взяли на прошлой неделе, сейчас до Ишаева добрались. Это целенаправленная государственная машина по наведению порядка в законности российской экономики в принципе. Очень многие вещи делаются незаконно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

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