2019-03-28T13:27:28+03:00
Спорт

Уле Гуннар Сульшера утвердили главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Под руководством норвежца клуб выдал потрясающую серию в Английской премьер-лиге, вновь вернувшись к борьбе за призы
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Уле Гуннар Сульшер.Уле Гуннар Сульшер.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Его называли «Суперзапасным» или даже «Убийцей с лицом младенца». Уле Гуннар Сульшер, игравший в «МЮ» более 10 лет (с 1996 по 2007 годы), выходил на замену и решал исход матча. Так случилось и на этот раз, когда после увольнения Жозе Моуринью, и.о. главного тренера легендарного английского клуба сделали Сульшера. И тут свершилось невероятное: буксовавший «Манчестер Юнайтед» выдал потрясающую серию в чемпионате АПЛ (6 победных матчей, 8 без поражений) и вернулся в борьбу за медали.

А затем команда Сульшера, самым чудесным образом, выбила из Лиги чемпионов грозный ПСЖ. И руководству клуба ничего не оставалось делать, как утвердить воспитанника Алекса Фергюсона на пост главного тренера.

- С первого дня я чувствовал себя в этом особенном клубе как дома. Для меня было честью играть за «Манчестер Юнайтед» и начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев стали потрясающим опытом. Это работа, о которой я мечтал, и я счастлив, что у меня появился шанс привести клуб к успехам, которых заслуживают наши потрясающие фанаты, - сказал Сульшер.

Теперь у тренера новые испытания. Дотянуться до призов в чемпионате АПЛ (см. таблицу) и попытаться пройти «Барселону» в Лиге чемпионов.

Положение в чемпионате Англии

1 Ливерпуль 31/76

2 Манчестер Сити 30/74

3 Тоттенхэм Хотспур 30/61

4 Арсенал 30/60

5 Манчестер Юнайтед /3058

6 Челси 30/57...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Аэрофлот назвал главные новинки летнего расписания
Захарова не исключила, что США могут использовать остров Кюрасао для агрессии против Венесуэлы
Захваченное мигрантами судно перехвачено и доставлено в порт Мальты
Фото пожара в «Бургер Кинге» в Балашихе: Сгорел потолок и мебель, но уцелела бумажная корона
ВТБ инвертирует $180 миллионов в разработку золотодобычи в Киргизии
В Дагестане задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году
Россия и Киргизия объявили 2020 год перекрестным
Медведев о мандате Алферова в Госдуме: «Еду в ЦИК подавать заявление об отказе»
Путин назвал военную базу РФ в Киргизии важным фактором стабильности в Центральной Азии
После крушения вертолета в Казахстане возбудили уголовное дело
В России возбудили дело об обстреле украинскими силовиками поселка в ЛНР
Президент Казахстана 3 апреля посетит Россию с официальным визитом
За 2018 год россияне почти в два раза превысили норму потребления сахара
Москва и Бишкек приняли изменения в соглашение о военной базе РФ в Киргизии
Эксперт о задержании Ишаева: Теперь ни один коррупционер не может чувствовать себя комфортно
Стали известны подробности дела Ишаева
В Гватемале в аварии погибли более 30 человек