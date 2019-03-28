Уле Гуннар Сульшера утвердили главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Его называли «Суперзапасным» или даже «Убийцей с лицом младенца». Уле Гуннар Сульшер, игравший в «МЮ» более 10 лет (с 1996 по 2007 годы), выходил на замену и решал исход матча. Так случилось и на этот раз, когда после увольнения Жозе Моуринью, и.о. главного тренера легендарного английского клуба сделали Сульшера. И тут свершилось невероятное: буксовавший «Манчестер Юнайтед» выдал потрясающую серию в чемпионате АПЛ (6 победных матчей, 8 без поражений) и вернулся в борьбу за медали.

А затем команда Сульшера, самым чудесным образом, выбила из Лиги чемпионов грозный ПСЖ. И руководству клуба ничего не оставалось делать, как утвердить воспитанника Алекса Фергюсона на пост главного тренера.

- С первого дня я чувствовал себя в этом особенном клубе как дома. Для меня было честью играть за «Манчестер Юнайтед» и начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев стали потрясающим опытом. Это работа, о которой я мечтал, и я счастлив, что у меня появился шанс привести клуб к успехам, которых заслуживают наши потрясающие фанаты, - сказал Сульшер.

Теперь у тренера новые испытания. Дотянуться до призов в чемпионате АПЛ (см. таблицу) и попытаться пройти «Барселону» в Лиге чемпионов.

Положение в чемпионате Англии

1 Ливерпуль 31/76

2 Манчестер Сити 30/74

3 Тоттенхэм Хотспур 30/61

4 Арсенал 30/60

5 Манчестер Юнайтед /3058

6 Челси 30/57...