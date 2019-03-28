2019-03-28T15:27:55+03:00
Woman

Россиянка с 12-м размером груди пожаловалась на тяжкую долю

Шикарный бюст ей даровала природа, а не пластический хирург
Ольга ЛИБГАРДТ
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Танец в одном из стрип-клубов Москвы.Танец в одном из стрип-клубов Москвы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россиянка поделилась опытом жизни с большой грудью. Для своего седьмого номера она носит бюстгальтер 80Н. Правда, такого размера официально не существует - правильный размер ей шьют на заказ.

Обладательница роскошного бюста заверила - это стопроцентный натурпродукт. До 13 лет все было как у всех. Однако к концу восьмого класса россиянка уже носила бюстгальтер третьего размера (литера С). Но грудь продолжала расти.

"Ни капуста, ни черный хлеб, ни цыганская магия - ни при чем. Не силикон. Не фотошоп", - поделилась пользовательница Pikabu с ником Estedel.

Сейчас ее размер бюстгальтера 80Н. "Но это неправильно, потому что правильный размер на меня не шьют... У меня "двенадцатка", - делится девушка. По ее словам, если с купальниками у нее проблем не возникает, потому что "можно найти модель на завязках и забить на параметр обхвата груди", то с бюстгалтерами все сложно. Их шьют на заказ. Наблюдаются проблемы и с выбором одежд - то, что хорошо село по груди, висит мешком ниже, то что подчеркивает талию - на груди не сходится.

Мужчины, по словам девушки, конечно, на нее засматриваются, но без фанатизма. А вот женщины не могут оторвать глаз.

"Почти каждая моя однокурсница заводила беседу о том, как жить с такими титьками, как я такие вырастила, как на меня должны глазеть мужики и все такое. Примерно половина этих девушек заводила такие беседы с завидной регулярностью. Примерно треть - пощупали. Процентов 15% щупали не по разу, видимо, чтобы убедиться, что грудь до сих пор на месте и до сих пор не из ваты", - пожаловалась обладательница пышных форм на свою тяжкую долю.

Девушка призналась, что ни разу в жизни не пробивала себе дорогу грудью. "Мозгами - приходилось, упорством - приходилось, кое-где было безумное везение", - рассказала женщина. Она добавила, что если бы у нее была возможность поменять размер груди, то она бы выбрала "уверенную троечку: носить бюст 12-го размера очень тяжело".

ИСТОЧНИК KP.RU

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