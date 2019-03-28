Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Киргизию: Прямая онлайн-трансляция

В четверг, 28 марта, в Бишкеке проходит пресс-конференция по итогам визита президента РФ в Киргизию.

Путин на конференции в Киргизии.

Стоит отметить, что ранее российский и киргизский лидеры Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры, в ходе которых обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также углубление взаимодействия в таких региональных объединениях, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По окончании встречи главы государств подписали совместное заявление. Кроме того, в присутствии Путина и Жээнбекова состоялась церемония подписания ряда межправительственных, межведомственных, межрегиональных и коммерческих документов.

Кстати, напомним, президент РФ прибыл с государственным визитом в Киргизию по приглашению своего коллеги Сооронбая Жээнбекова.