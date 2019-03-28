2019-03-28T08:25:38+03:00
Политика

Путин впервые прибыл в постсоветскую республику на новом лимузине

«Аурус» доехал до Бишкека
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В четверг, 28 марта, президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию. При этом по Бишкеку глава нашего государства будет передвигаться на своем новом лимизине: автомобиль «Аурус» впервые увидят в постсоветской республике.

«"Аурус" доехал до Бишкека: впервые новый лимузин Путина в постсоветской республике», - написал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Впервые автомобиль показали на инаугурации президента Путина весной 2018 года Фото: REUTERS

Впервые автомобиль показали на инаугурации президента Путина весной 2018 годаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Бишкеке российский лидер намерен провести переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, чтобы обсудить с ним развитие двусторонних отношений и вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, как ожидается, лидеры примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции и посетят дом-музей писателя Чингиза Айтматова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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