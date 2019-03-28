Луговой предлагает принять закон о защите персональных данных

Один из авторов принятого Госдумой в первом чтении законопроекта «о суверенном интернете», депутат от ЛДПР Андрей Луговой предлагает рассмотреть и другую инициативу в этой сфере - для защиты персональных данных.

- Наш закон об устойчивой работе интернета в России готовится ко второму чтению, учитывая позицию президента России и большинства ответственных политиков, мало сомнений в том, что он будет принят. Но интернет - это только средство для передачи информации. Необходимо задуматься о том, как гарантировать не только надежную работу этого средства, но и как обеспечить качественную защиту информации. Согласно российскому законодательству, информация о гражданах России должна храниться внутри нашей страны, но есть ли у нас уверенность, что этот закон полностью соблюдается? И знаем ли мы, как обладатели нашей частной информации распоряжаются полученными данными? В Евросоюзе с прошлого года действует закон о защите персональных данных - General Data Protection Regulation (GDPR). За нарушения предусмотрены миллионные штрафы. Полагаю, что нам в России тоже нужен подобный закон, - заявил парламентарий «Комсомолке».

При этом он напомнил, как мошенники обманывают россиян под видом звонков из банков из-за утечки персональных данных.

- Недавно по стране прокатилась очередная мошенническая волна - людям звонили якобы из банков, называли номера их карт, говорили, что зафиксировали подозрительную активность и теперь нужно проверить данные. Люди называли свои СVС-коды с обратной стороны карты и лишались всех денег. Такое мошенничество невозможно без утечки персональных данных. И если банк не может обеспечить безопасность своих клиентов, значит, штрафовать надо банк!Но банковское мошенничество - это лишь видимая часть айсберга. Поэтому России срочно нужен свой закон о защите персональных данных, чтобы любая информация, которую мы предоставляем о себе кому-либо, была надежно защищена и не могла быть использована во вред. Предлагаю коллегам по Госдуме обсудить этот вопрос и внести соответствующий законопроект в самое ближайшее время, - заключил Луговой.

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