Старт публичных слушаний по проектам реновации в Москве: Шесть районов, картинки в 3D и единый информцентр

Сегодня, 28 марта, столичные власти объявили о начале публичных слушаний по проектам кварталов реновации. Первыми в списке оказались шесть районов в трёх округах (см. фото). В Восточном округе - Ивановское и Метрогородок, в Северо-Западном - Митино и Северное Тушино, в Западном - Солнцево и Очаково-Матвеевское.

Проект района Солнцево. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

- Сейчас Москомархитектура разрабатывает всего 89 проектов планировки кварталов реновации, - рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Все они по мере готовности будут предоставлены в этом году жителям для обсуждения в разных районах Москвы. Больше всего проектов в районах Зюзино, Кузьминках, Северном Измайлово и Метрогородке.

По её словам, для каждого района покажут 3D-визуализацию будущей планировки, а также по требованию жителей им могут показать и макет. После обсуждения и одобрения горожанами власти назовут конкретные сроки и этапы переселения, сноса и начала застройки.

- Не все дома реновации будут снесены, в городе сохранятся более 200 ценных с архитектурной точки зрения зданий, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Их планируется приспособить для дальнейшего использования в обновлённых кварталах реновации.

Проект района Северное Тушино. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В шести районах, выставленных сейчас на слушания, снесут всего 171 дом обшей площадью 888,6 тысяч квадратных метров. В них сегодня живут 34 721 человек.

Кроме экспозиций проектов в районах, для участников реновации в четверг, 4 апреля, откроют единый информационный центр в "Доме на Брестской" (ул. 2-я Брестская, д. 6, ст. м. "Маяковская"). Здесь до конца этого года ежедневно с 12.00 до 20.00 можно также смотреть проекты кварталов и оставлять свои замечания. С вопросами по реновации можно будет звонить в единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - (499) 401-01-01, в будни с 9.00 до 18.00.

С проектами можно также ознакомиться на странице Москомархитектуры на портале мэра Москвы.

Проект района Метрогородок. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Напомним, первые публичные обсуждения проектов реновации проходили в декабре 2017 года. Тогда в них участвовали жители пяти районов столицы - Кузьминки (Юго-Восточный округ), Головинский (Северный округ), Царицыно (Южный округ), Проспект Вернадского (Западный округ) и Хорошево-Мневники (Северо-Западный округ). "Комсомолка" подробно писала об этом. Пока эти проекты дорабатываются архитекторами по пожеланиям жителей.

В реновации в Москве участвуют 5 173 дома. Программа сноса ветхого жилья рассчитана до 2032 года. Сейчас жители 50 хрущевок переселяются в 33 стартовых домов в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Из них два дома отселены полностью, 4 дома снесены. В 2018 году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.

Проект района Митино. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСА О СЛУШАНИЯХ

Отвечают главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

1. Как будет проходить обсуждение?

С 28 марта, то есть уже сегодня, жителям начнут сообщать о публичных слушаниях. Об точном месте и времени можно узнать в объявлениях в районных газетах и ТВ, на дверях подъездов и на информационных досках, на сайтах управ и префектур. Проект планировки района желающие смогут увидеть с 4 по 10 апреля на экспозиции в течение недели. Такие выставки пройдут одновременно во всех шести районах в актовых залах префектур. На экспозиции жители узнают, как будет выглядеть их квартал, как обустроят дворы, где будут проходить улицы, сколько парковочных мест будет в районе, школ, детсадов, а также деревьев и зон отдыха.

Консультанты экспозиции раздадут памятки и информационные материалы, ответят на вопросы посетителей. Жители смогут подробно и в деталях изучить проект, высказать своё мнение и оставить отзыв. Затем на общем собрании 11 апреля смогут задать вопросы экспертам, получить разъяснения архитекторов и проектировщиков. Такие собрания тоже состоятся одновременно в шести районах. После этого архитекторы будут дорабатывать проекты с учётом предложений участников реновации.

2. Для районов разработают единый стандарт застройки?

Все кварталы разные по площади, сложности, градостроительным особенностям. На индивидуальную разработку каждого требуется различное время. Но есть базовые принципы планировки. Новые кварталы реновации качественно продуманы для жизни с учётом соцкультбыта, детских садов, школ, поликлиник, транспортной инфраструктуры, парковок из расчёта 350 машино-мест на 1 тысячу жителей. Отдельно рассматривается концепция благоустройства – как на месте сносимых домов, так и вокруг сохраняемых построек. В районах реновации появятся новые дополнительные проезды и пешеходные связки, комфортные места для отдыха, парки и скверы.

3. Все ли дома, которые участвуют в реновации, попадут в новые проекты?

Более 2/3 всех домов, которые вошли в программу реновации, включены в 89 проектов планировок. Но есть и те дома, которые не попали в границы проектов планировок. Как правило, это отдельно стоящие здания. Для них разрабатываются отдельные концепции для увязки волны переселения. Сейчас готовы порядка таких 45 концепций. Для комплексной перестройки кварталов мы старались подобрать границы участков для проектов так, чтобы сносимые дома стояли группами.

Проект района Очаково-Матвеевское. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

КОНКРЕТНО

Что предлагают архитекторы

Восточный округ

Микрорайон 40-52 района Ивановское

Где: Около станции метро «Новогиреево» Калининской линии метро (на расстоянии 350 - 900 метров) и платформы «Новогиреево» Горьковского направления железной дороги (на расстоянии 600 - 1200 метров.

К району реновации примыкают: с севера - особо охраняемая природная территория №64 (ООПТ) «Ивановский лесопарк по Свободному проспекту»; с юга - сквер между Зеленым проспектом и Фрязевской улицей. Кроме того, к северу от квартала находится березовая роща-сад.

Площадь участка реновации – 31,2 гектара, между Напольным проездом, Зеленым проспектом, улицей Молостовых и 1-м проспектом Новогиреева.

Что изменится:

- компактный снос 20 пятиэтажек, чтобы строительные работы не мешали жителям соседних сохраняемых домов. При этом также снесут некапитальные гаражи и трансформаторные подстанции, попадающие в зону строительства.

- вместо двух ветхих детсадов постройки 60-х годов (один из которых не работает) планируется построить современный Центр образования со школой на 250 и дошкольным отделением на 285 мест;

- переселение жителей из отдельно стоящего жилого дома 1 в Напольном проезде, не попавшего в проект, и строительство на его месте детской поликлиники на 320 посещений в смену;

- магазины, кафе, пункты бытовых услуг на первых этажах жилых зданий, а также строительство административного корпуса с дополнительными рабочими местами;

- строительство наземного паркинга на 259 мест для жителей района и административного здания около отстойно-разворотной площадки наземки на ул. Молостовых, вл. 18;

- единая зона отдыха, в которую войдут Ивановский лесопарк, сквер «Зелёный парк» между Зелёным проспектом и Фрязевской улицей;

-строительство 11 жилых домов общей площадью 314,6 тыс. кв. метров, с наземными и подземными гаражами; образовательного центра; культурно-досугового центра;

благоустройство на площади 10,1 гектара с новыми деревьями, детскими и спортивными комплексами, площадками для отдыха взрослых, созданием внутриквартальных проездов с парковками;

- демонтаж отстойно-разворотной площадки на Федеративном проспекте в центре жилого микрорайона и перенаправление трёх маршрутов наземки на разворотную площадку на улице Молостовых, вл. 18;

- обустройство велодорожек на Зелёном проспекте и улице Молостовых.

Что сохранят:

- 16 жилых домов, здания школы № 922 с детсадом, здания спортшколы олимпийского резерва № 54 «Ориента», детской художественной школы № 5 имени Репина, тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей "Мосгортепло", предприятие всероссийского общества слепых, торговые точки, трансформаторные подстанции

Проект района Ивановское. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Восточный округ

Метрогородок

Микрорайоны 1, 2, 2А района Метрогородок

Где: участок площадью 136 гектаров между границами лесопарка «Лосиный остров», улицей Николая Химушина и улицей Тагильская.

Проект района Метрогородок. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Что изменится:

-снос 75 жилых домов

-строительство вдоль районных магистралей домов-башен разной высоты от 7 до 25 этажей (21 - 85 метров), объединенных в пары с помощью пристроек. Общая площадь нового жилья - 1 226,586 тыс. кв. метров;

-в приватных закрытых от машин дворах появятся детские площадки, места для отдыха, а также дворовые сады;

-строительство школы на 2900 мест; детских садов на 1550 мест; детской поликлиники на 320 посещений в смену; физкультурно-оздоровительного комплекса; многофункционального центра; детского досугового центра; храма на 200 прихожан; многоуровневых паркингов;

-благоустройство и озеленение на площади 74 гектара с детскими и спортивными площадками, местами для отдыха взрослых. Школы, детсады и социальные центры, стоящие около дорог, спрячут за шумозащитными экранами;

- строительство улицы на две полосы длиной 220 метров от улицы Вербная до Открытого шоссе, участок от жилого дома по адресу: Открытое шоссе, д.28, корпус 8 до Открытого шоссе;

- реконструкция Открытого шоссе - на участке от Северо-Восточной хорды до улицы Вербной с расширением проезжей части до 4 полос (ширина полосы движения – 3,5 м, ширина крайних полос – 4 м, ширина тротуаров – 3 м, общая длина – 1,6 км); на участке от улицы Тагильская до улицы Вербная, отрезок шириной 52 м, с расширением проезжей части до 4 полос движения, длиной – 1,3 км);

- реконструкция улицы Вербная – от улицы Николая Химушина до Открытого шоссе с расширением проезжей части до 4 полос (ширина полосы движения 3,5 м, ширина крайних полос – 4 м, ширина тротуаров – 3 м, длина – 0,4 км);

- реконструкция улицы Лосиноостровская – на участке от Открытого шоссе до границ Национального парка «Лосиный Остров» с расширением проезжей части до 4 полос (ширина полосы движения – 3,5 м, ширина крайних полос – 4 м, ширина тротуаров – 3 м, длина - 0,7 км);

- реконструкция улицы Тагильская – на участке от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина с расширением проезжей части до 4 полос (ширина полосы движения – 3,5 м, ширина крайних полос – 4 м, ширина тротуаров – 3 м, длина - 0,4 км);

- реконструкция улицы Николая Химушина – на участке от улицы Монтажная до улицы Вербная с расширением проезжей части до 4 полос (ширина полосы движения – 3,5 м, ширина крайних полос – 4 м, ширина тротуаров – 3 м, длина – 0,6 км);

- реконструкция проектируемого проезда № 708 на участке от дома № 24 корпус 42 по Открытому шоссе до дома №1 по улице Николая Химушина c расширением проезжей части до 2 полос движения (ширина одной полосы – 3 м, ширина тротуаров – не менее 2 м, длина - 0,2 км); а также на участке от Монтажной улицы до дома № 24 корпус 42 по Открытому шоссе с расширением проезжей части до 4 полос движения (ширина одной полосы – 3 м, ширина тротуаров – не менее 2 м, длина – 0,2 км);

- строительство улицы с шириной проезжей части до 2 полос движения от улицы Лосиноостровской до улицы Открытое шоссе;

- строительство улицы "Открытое шоссе-ул. Тагильская-ул. Николая Химушина»" на участке от Открытого шоссе до улицы Монтажная с шириной проезжей части до 6 полос движения (ширина полосы – 3,5 м, ширина крайних полос – 4 м, ширина тротуаров – 3 м, длина – 0,1 км);

- строительство улицы от дома № 29, корпус 2 по Открытому шоссе до дома № 29, корпус 8 по Открытому шоссе с шириной проезжей части до 2 полос (ширина одной полосы – 3 м, ширина тротуаров – не менее 2 м, длина – 0,2 км);

- строительство подземного пешеходного перехода через новую улицу «Открытое шоссе-ул. Тагильская-ул. Николая Химушина» около проектируемого храма;

- строительство велодорожек шириной 3 метра и общей длиной 6,05 километра вдоль Вербной улицы, улицы Николая Химушина, новой улицы «Открытое шоссе-ул. Тагильская-ул. Николая Химушина», улицы Тагильской, Лосиноостровской улицы, новой улицы от участка улицы Лосиноостровской до Открытого шоссе;

- реконструкция конечной станции наземки внутри трамвайного кольца.

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