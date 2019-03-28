2019-03-28T16:21:01+03:00
Политика

Михаил Леонтьев о закрытии дальневосточного филиала "Роснефти": Мы передали все, что считали нужным, в правоохранительные органы

Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал «Комсомолке» ситуацию вокруг закрытия в Хабаровске представительства компании и задержании экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев .Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев .Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Михаил Владимирович, компания "Роснефть" ликвидирует свое Дальневосточное представительство из-за серьезных нарушений или из-за его ненужности?

- Ликвидация там произошла не только в силу злоупотреблений — но в том числе и из-за этого. На самом деле там функционально было признано излишним наличие данного представительства.

- Насколько это связано с делом задержанного господина Ишаева, который 5 лет работал в «Роснефти» советником президента компании?

- Я не знаю, насколько это связано с делом задержанного Виктора Ивановича Ишаева. Не могу сказать. Это вопрос к правоохранительным органам.

Виктор Иванович — чрезвычайно заслуженный человек. Он занимал высокие государственные посты к течении долгого времени. Его компетенции касательно Дальнего Востока никем под сомнения не ставятся. Но он ушел из компании некоторое время назад.

- Но все-таки, что касается проблем представительства - его закрытие с фигурой Ишаева связано?

- Напрямую нет, наверное… Мы передали все, что считали нужным, в правоохранительные органы. Процедура ликвидации была запущена. И она идет.

- А уход Ишаева из вашей компании в 2018-м...

- Не буду я комментировать.

- С его «дальневосточными проблемами» уход не связан?

- Не думаю. Вообще не знаю, что такое "дальневосточные проблемы". Потому что теперь это совсем не наша компетенция.

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

ИСТОЧНИК KP.RU

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