Михаил Леонтьев о закрытии дальневосточного филиала "Роснефти": Мы передали все, что считали нужным, в правоохранительные органы
- Михаил Владимирович, компания "Роснефть" ликвидирует свое Дальневосточное представительство из-за серьезных нарушений или из-за его ненужности?
- Ликвидация там произошла не только в силу злоупотреблений — но в том числе и из-за этого. На самом деле там функционально было признано излишним наличие данного представительства.
- Насколько это связано с делом задержанного господина Ишаева, который 5 лет работал в «Роснефти» советником президента компании?
- Я не знаю, насколько это связано с делом задержанного Виктора Ивановича Ишаева. Не могу сказать. Это вопрос к правоохранительным органам.
Виктор Иванович — чрезвычайно заслуженный человек. Он занимал высокие государственные посты к течении долгого времени. Его компетенции касательно Дальнего Востока никем под сомнения не ставятся. Но он ушел из компании некоторое время назад.
- Но все-таки, что касается проблем представительства - его закрытие с фигурой Ишаева связано?
- Напрямую нет, наверное… Мы передали все, что считали нужным, в правоохранительные органы. Процедура ликвидации была запущена. И она идет.
- А уход Ишаева из вашей компании в 2018-м...
- Не буду я комментировать.
- С его «дальневосточными проблемами» уход не связан?
- Не думаю. Вообще не знаю, что такое "дальневосточные проблемы". Потому что теперь это совсем не наша компетенция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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