В отношении экс-губернатора Хабаровского края Ишаева возбудили уголовное дело

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» в особо крупном размере.

- В 2013-2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, - сообщила официальный представитель СК России Свтелана Петренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

В ведомстве уточнили, что следователи совместно с сотрудниками ФСБ России проводят обыски по местам жительства и работы Виктора Ишаева. Сам он задержан по подозрению в совершении преступления.

- В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения, - отметила Петренко.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о ликвидации представительства "Роснефти" на Дальнем Востоке. Решение было принято еще в конце 2018 года в связи с выявленными злоупотреблениями в ходе внутренней проверки.

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