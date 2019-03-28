Посыпать дороги песком придумали древние римляне

Первыми людьми умеющими писать, добравшиеся до стран с «мерзко-континентальным» климатом были древние римляне. Они, как свидетельствуют хозяйственные записи покорителей северных территорий, первыми и придумали посыпать дороги песком. А то коней на поворотах заносит и центурионы в своих колесницах пробки ругают.

Позже додумались снабжать подковы шипами. На том и успокоились аж до XVII века.

XVII век

С появлением в России первых газет появились и сообщения о скользящих и падающих на ледяных дорогах лошадях и столкновениях экипажей, саней и повозок. В ход пошел песок - самый подручный и дешевый материал.

XVIII век

Соляные бунты больше не грозили, но соль все еще была дороговата. Поэтому чистка дворов и подъездов к дому хлоридом натрия считалась неким пижонством и намека на богатство хозяина усадьбы. Тогда же появились первые сообщения о грейдировании - соль рассыпали бороздками из специльного устройства.

XIX век

«Из Скандинавии сообщают - появились заметки в газетах. - Здесь стали сыпать на дороги не только песок, но и гранитную крошку».

Середина ХХ века

В 1940 годах в мире появились первые исследования воздействия снега и льда на безопасность движения, а также сообщения о применении не только соли (хлорида натрия), но и других солей.

В крупных городах северной части СССР дороги и тротуары тогда стали посыпать смесью, состоящей на 9/10 из песка и на десятую из соли. Каждый сезон в стране расходовалось около шестьсот тысяч кубометров такой смеси. Но и тогда стало ясно: песок - не метод. Он забивает водостоки, остается на тротуарах и дорогах. Каждой весной начиналась битва за чистоту улиц.

Конец ХХ века

До 1994 года в Москве для борьбы с гололедицей использовались пескосоляная смесь и техническая соль. Но проблема усугубилась с увеличением автотранспорта. Песок и соль все так же засоряли стоки, портили газоны и деревья, машины, обувь, траву и деревья.

Тогда химики решили задачу просто - предложили убрать из смеси песок, оставив в ней только техническую соль. И сейчас во многих странах соль считается одним из надежнейших средств. Она быстро плавит лед, делая из него снежную кашу. Не мерзнет даже при температуре минус 15 градусов.

И наша страна впала в очередную крайность. В Европе и США расход соли в смесях дозируется строго - по принятым там нормам не допускается более 30 грамм на квадратный метр. В России же раскидывали соль так же, как когда-то пескосоляную смесь. Весной, когда снег со льдом сходили, дороги оставались белыми. Страдал транспорт, гибли зеленые насаждения. В крупных городах экологическая ситуация стремительно ухудшалась. Как писали экологи, в Москве соляные пары достигали высоты почти 15 метров! Они же начали бить тревогу, заявляя о необходимости прекратить посыпать дороги солью, иначе крупные города ожидает экологическая катастрофа.

Запад решил отказаться от соли и использовать средства помягче, не оказывающие такого разрушительного влияния. Главным критерием при разработке нового реагента стала его нейтральность по отношению к металлу, пластмассе, резине и прочим материалам. Новый реагент должен был взаимодействовать только со льдом. Выбор пал на хлористый магний, который на несколько лет в России заменил соль. Через несколько лет исследования ученых показали, что этот реагент воздействует на окружающую среду также вредоносно как и соль.

В России первым городом, отказавшимся от песка, стала Москва. К концу 90-х объемы применения пескосоляных смесей (ПСС) выросли катастрофически. Весной на квадратный метр иногда приходилось до 20 кг песка. Потому что средний расход ПСС при одной обработке - 250-300 гр/м2 и проходить по дороге нужно несколько раз за день, так как он сдувается, вмерзает в снег, его засыпает другим снегом.

ХХI век

С первого же года нового века начался постепенный переход к экологически благополучным реагентам - «Биомаг», ХКФ (хлористый кальций с фосфатами), ХКМ (хлористый кальций модифицированный), «Нордекс». Но и у них нашелся недостаток - создавали на дороге «масляную» пленку, увеличивая тормозной путь машин.

2009 год

Все тот же мэр Лужков собрал группу специалистов и поручил изучить заграничный опыт или придумать что-то свое. Закупили реагенты из США, Германии и даже Израиля, изучили состав. Первое время все реагенты были импортными, но довольно быстро появились отечественные производители. Пробовали ацетаты (после года использования запретили из-за запаха уксуса), бишофит (запретили из-за накопления ионов магния в почвах и высокой коррозии и вязкости (маслянистости), хлористый кальций модифицированный - тоже отказались из-за массовых аварий. К 2010 году комиссия подобрала составы, максимально отвечающие требованиям безопасности - смесь хлорида натрия, хлорида кальция, формиата натрия, хлорида калия (для дорог) и хлорида натрия, формиата натрия и мрамора для тротуаров.

2011 год

Основу следующего поколения реагентов составляли вещества, имевшие в основе хлористый кальций, как в твердом, так и жидком состоянии. Расход по сравнению с хлористым натрием был куда ниже при такой же эффективности. К тому же вещество не загрязняло почву, а являлось для нее естественным удобрением. С 2011 года в России используются фрикционные материалы, а также комбинированные реагенты. Это смеси солей - хлоридов кальция, натрия, калия, композиции из гранитной крошки и солей муравьиной кислоты, а также дополнительно мелкий гранитный щебень, мраморная крошка и крупнозернистый песок. Они обладают хорошей снегоплавильностью, оказывают минимальное воздействие на природу и человека. С того же года все реагенты в Москве перед использованием проходят государственную экспертизу.

НАУКА

Не важно, с какой скоростью ты едешь

Ученые разных стран пришли к выводу, что...

... снег и лед на дороге увеличивает риск возникновения аварий в 3-4 раза;

… зимой длина тормозного пути (если на дороге снег или лед) не зависит от скорости движения: не важно, насколько аккуратно ты двигаешься - на скользкой дороге шансы попасть в аварию больше, чем летом, на 400%

… при снеге и льде скорость движения потока падет на 15-20 км/час, пропускная способность трасс резко снижается.