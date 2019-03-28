Инструкция для тех, кто не может без машины и в снегопад, и в гололед

Если, несмотря на предупреждения синоптиков по телевизору, панические эсэмэски от МЧС и переливающуюся всеми оттенками красного карту города в навигаторе, вам все же надо куда-то мчаться по льду, сквозь мороз и вьюгу, ознакомьтесь с этой коротенькой инструкцией.

Накануне

Вечером, перед тем как запереть машину на парковочном месте, накатайте колею. То есть несколько раз прокатитесь вперед-назад.

Перед выходом из дома

Изучая прогноз погоды, обратите внимание на такие показатели, как скорость ветра и осадки. Сильный боковой ветер может снести либо на встречку, либо на обочину. Он же обеспечит снежные наносы, скрывающие лед и ямы.

Перед стартом

Модное слово «лайфхак»: если в замке лед - растопите его нагретым на зажигалке ключом.

Для чего вообще расчищать машину от снега? Вы и так все видите, а в дороге его и так сдует. Во-первых, элементарная вежливость: попутчики, следующие за вами, не испортят карму проклятиями. Во-вторых, оставленную вами «амбразуру» на ветровом стекле может запросто залепить любая метель или ком снега с впереди идущей машины.

Перед стартом прогревайте не только двигатель, но и электролит в аккумуляторе. Для этого включите габариты или ближний свет.

Поехали!

• Для начала, улучив момент, когда рядом нет других машин, на прямом участке разгонитесь и затормозите до блокировки колес. Оценить сцепку лучше сейчас, чем в плотном потоке.

• Если ваш автомобиль не оборудован антиблокировочной тормозной системой (ABS), резкое торможение приведет к неминуемому заносу. Во время заноса действуем так: нажмите на тормоз, слегка отпустите, а после - прерывисто давите на педаль до полной остановки.

У вас есть ABS. Чтобы она помогла, ногу с педали убирать нельзя: в экстренной ситуации выжимайте тормоз резко и до упора.

Внимание! ABS тормозной путь не сокращает!

• Дистанция в случае обледенения и заносов измеряется не в метрах, а в секундах. Самая безопасная - 10 секунд.

• Самая скользкая дорога - перед перекрестками. Во-первых, ее укатали ваши предшественники; во-вторых, стоя на светофоре или просто дожидаясь очереди, днища их машин растопили снег, и он превратился в лед.

КСТАТИ

Когда у нас отменят шипованную резину?

Шипованные шины хороши на стабильном снежном покрове на дороге. Но для средней полосы России, и 20-миллионной Московской агломерации в частности, этот вариант явно не подходит. Тут постоянно «скачет» температура. Поэтому Россия - одна из немногих стран, где «шиповка» до сих пор разрешена, хотя она сильно портит асфальт и создает колею.

НУ И НУ!

Чеснок защищает от вампиров и гололеда

Самые неожиданные способы борьбы со снегом и льдом

В начале ХХ века в одном из городков США выпало такое количество снега, что запаса песка и соли не хватило. На помощь пришел поставщик приправ «Тонс», предложивший использовать остатки залежавшейся на складе чесночной соли. Проблему очистки решили, но аромат чеснока долго напоминал о себе.

В другом городе той же Америки с обледенением боролись, используя отходы ликероводочного комбината. Оказалось, что сахар не только сам по себе плавит лед, но, вступая во взаимодействие с солью, значительно усиливает ее эффект. В этом случае от дальнейшей практики пришлось отказаться по той же причине - специфический запах.

В городе Пошехонске Ярославской области два года назад боролись со льдом минералкой. Дорожные службы решили использовать вместо соли и песка воду, поднятую из скважины с большой глубины. Проведенный анализ показал, что в ее составе - практически все полезные для здоровья элементы, но в высокой концентрации, поэтому пить эту воду нельзя.

В современных противогололедных материалах (ПГМ), применяемых в Москве, активно используется формиат натрия, то есть соль муравьиной кислоты - уникальное органическое вещество, открытое в 1670 году. Ученые тогда выделили его из рыжих лесных муравьев. Сегодня она синтезируется в промышленных масштабах без участия муравьев. Вещество органическое, поэтому разлагается в природе, то есть для окружающей среды практически безвредно. Более того, применяется как биологическая добавка к кормам для животных. Например, кроликов им кормят. Используется как антиоксидант в медицине, в лекарствах от похмелья. И при этом формиат не только хорошо плавит лед, но и снижает коррозионную активность других солей. Тут Москва - впереди всей планеты: в других странах соль муравьиной кислоты применяется как зимний реагент только в аэропортах или природоохранных зонах. А в столице - по всему городу. Составом московских реагентов на основе солей муравьиной кислоты заинтересовались даже норвежские дорожники.

Еще один экзотический, с точки зрения дилетанта, компонент ПГМ - пищевая добавка Е509. Ее используют при консервации овощей и фруктов. Или, например, в сухом молоке (как сгущающий элемент). Порой в реагенты добавляется и скорлупа яиц.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

На твердую четверку

Перед тем как использовать реагент, его проверяют во многих инстанциях

Роспотребнадзор регулярно проверяет реагенты. Если найдут что-то вредное, партию бракуют и возвращают производителю. В столице свои проверки проводят Москомприрода, Санэпидемстанция и другие организации.

В ПГМ для тротуаров крупные производители добавляют специальные добавки, разработанные совместно с Инновационным центром текстильной и легкой промышленности (бывшее советское НИИ кожевенно-обувной промышленности).

Выступая в январе в Госдуме, глава Роспотребнадзора Анна Попова довела до депутатов результаты дополнительных исследований медиков. Вердикт: реагенты хронических заболеваний не обостряют. То же заключение вынесли эксперты московского Центра гигиены и эпидемиологии. Они же дополнительно сообщили, что резкие всплески аллергии в городе не фиксируются.

Кроме того, все реагенты, прежде чем попасть на рынок, проходят испытания на токсичность, аллергенность, кожно-резорбтивное (проникновение через кожу) и ингаляционное воздействие. На основании этого им выдается паспорт безопасности.

В смысле безопасности реагенты в Москве делятся на умеренно опасные (3-й класс опасности) и малоопасные (4-й класс). Для примера: пищевая соль и сода относятся к третьему классу. Реагенты на тротуарах - к четвертому.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

По вопросам, связанным с уборкой снега, можно обращаться в Единую справочную службу столичного правительства по телефону 8 (495) 777-77-77 или через портал gorod.mos.ru (раздел «Сообщить о проблеме»).