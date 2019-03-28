Европа встала на скользкий путь

«Переезжаешь российско-финскую границу - как в лето попал. Ни снежинки!»

«Я 700 километров по Канаде наездил - машина так и осталась чистая».

«Идешь по Хельсинки, под ногами - хрум-хрум. Идешь по Москве - чвак-чвак».

С этими и многими другими цитатами от наших читателей мы пришли к специалистам Ассоциации зимнего содержания дорог с вопросом «доколе?!»

Зима пришла, откуда не ждали

Почти всю зиму новостные телепрограммы развлекали нас сообщениями о природных катаклизмах в Северном полушарии. Снегопад в Саудовской Аравии, в США замерзли никогда не замерзавшие озера, в Мексике - заснеженные кактусы, в Европе сотнями отменяют авиарейсы и задерживаются поезда. Молчим уж про Канаду. Десятки погибших и раненых, госслужащим разрешено не ходить на работу, а детям - в школу. Потери от транспортного коллапса - миллиардные.

В Москве, несмотря на рекордные снегопады, отгулять дополнительные каникулы никому не удалось. Столица жила как ни в чем не бывало. Даже мемов и анекдотов новых не появилось.

Ознакомившись с регламентом уборки снега и льда в разных странах, мы пришли к выводу: в России одни из самых жестких стандартов по содержанию дорог. Объясняется это высокой интенсивностью автотранспорта в городах.

Согласно российскому стандарту городские улицы должны быть расчищены в течение четырех часов после окончания снегопада. В Москве - за три часа для внутригородских дорог и два часа - для МКАД. Во время снегопада коммунальщики обязаны прометать каждые 5 сантиметров свежевыпавшего снега. Поэтому, когда во время рекордного снегопада 26-27 января за сутки выпал почти метр осадков, расчистка шли без перерыва: снег убирали каждые полтора часа.

А как же там, где дороги весь год чистые?

США

Если посмотреть на карту мира, видно: северные штаты Америки находятся на широте нашего Сочи (не считая Аляски). Поэтому снег и морозы - явление у них не такое частое, как у нас.

По местным нормам во время снегопада городские дороги (за исключением хайвеев) не чистят вообще. В большинстве штатов к уборке дорог приступают лишь через час после окончания осадков. И основное орудие в борьбе с гололедом - реагенты.

Например, в Нью-Йорке, площадь которого вдвое меньше Москвы, за зиму используется до миллиона тонн плавящих лед веществ. Сеют густо, в том числе и на тротуары, так как любое падение пешехода может обернуться многотысячным иском либо к владельцу данной территории, либо к дорожникам.

Для сравнения: в Москве за сезон используют в 3 раза меньше - всего 324 тысячи тонн противогололедных материалов.

Европа

Когда речь заходит о зимнем содержании, мы сразу вспоминаем скандинавских соседей. Мол, у них-то все дороги под снегом - в арсенале дорожников только гранит. На деле все не так.

Подход к уборке в Европе и России одинаков. Если по дорогам за сутки проезжает много машин, то их чистят до черного асфальта с реагентами. Песок и гранит на них запрещены. И только региональные низкоинтенсивные дороги или улицы в небольших деревеньках содержат под снегом, посыпанным щебнем.

Впечатление о «полностью снежных дорогах» в странах Скандинавии складывается из-за того, что жителей - что в Норвегии, что в Финляндии - всего 5,5 миллионов человек, а автомобилей - около 3 миллионов. В основном финны, норвежцы живут в небольших городках по 10 - 30 тысяч человек. Самые густонаселенные города - Осло и Хельсинки. В обоих по 500 - 600 тысяч жителей.

Это как в одном районе Москвы. Поэтому интенсивность движения на 90% дорог в этих странах ниже 3000 автомобилей в сутки. И на них - снег и гранит.

Но вот те 10%, где количество автотранспорта хоть как-то сравнимо со средним российским городом (включая Осло и Хельсинки), содержат зимой в «голом» асфальте.

За несколько часов до прогноза о снеге поверхность обрабатывают реагентами и потом каждые полтора часа прометают снег. Центральные тротуары в городах от 100 тысяч жителей чистят тоже до плитки, рассыпая комбинированный материал - смесь реагента и крошки.

Норвегия за сезон тратит около 325 тысяч тонн реагентов, а Финляндия - около 100 тысяч тонн.

И еще: гранитную крошку ни в Норвегии, ни в Финляндии не моют! Дорого и неэкологично!

Толстые залежи камня, собравшегося на тротуарах, в мае собирают пылесосами и выбрасывают на свалку. Либо закатывают в асфальт. Гранитом, собранным с улиц Хельсинки за одну зиму, можно засыпать футбольный стадион на высоту в 3 метра.

Франция - не самое северное государство с мягким климатом - ежегодно использует до двух миллионов тонн традиционных реагентов. Аналогичная ситуация в Германии и других странах, где зимой выпадает снег.

КСТАТИ

Россия - одна из немногих стран, где в городах используют песок. Практически во всех зимних странах применение в городах этого материала запрещено из-за крайней опасности для здоровья человека. Песок аккумулирует вредные примеси от автотранспорта. Частицы истертых шин и асфальта превращаются в пыль, вызывающую сердечно-сосудистые, аллергические и онкологические заболевания. В России постепенно дорожные службы тоже отказываются от использования песка.