«Игра свободных людей»: Как и за что из КВН выгнали команду «Актеры»

В последнее время в КВН происходит много интересного и иррационального — удачно и не очень шутят команды «борцов», циркачей, сотрудников силовых ведомств, доходя до финалов, а прекрасным девушкам команды «Раисы» и вовсе отдают титул чемпиона Высшей Лиги за выслугу лет и из уважения к дамам.

Но давно не было удалений команды в ходе соревнований. Мало кто заметил, но на стадии 1/4 финала Вышки с дистанции сняли коллектив «Актеры» из Санкт-Петербурга. «КП» попыталась понять, за что.

Что случилось

На замену обратил внимание блогер Crafty Sound, часто выкладывающий в интернете обзоры на КВН. Он заметил, что в списке участников 1/4 финала Высшей лиги КВН, съемки которого намечены на 23 мая, нету команды «Актеры». Вместо нее значится команда «Волжане — СамГТУ» (Самара).

Скриншот анонса 1/4 финала Высшей лиги КВН.

Социальные сети игроков команды начали тут же штурмовать поклонники, даже запустили хэштег #вернитеактеров.

Так почему это произошло?

Кто виноват

Сложно понять позицию команды, потому что артисты отказались прояснить этот казус «КП». Алексей Липатов-Белоусов вежливо отказался от комментариев. Как и Ксения Власова, сославшаяся на официальное заявление от команды, которое вскоре должно появиться в паблике «Актеров» в ВК. Девушка переадресовала «КП» на капитана команды Антона Кутузова. Тот на момент публикации не отвечал на звонки и сообщения. Правда, автору видеоблога Crafty Sound Кириллу подтвердил, что команду и правда сняли с соревнований.

Позиция КВН такова: причина удаления (именно это слово используется на официальном сайте организации) — нарушение условий договора. «Актеры» обязаны были уведомить компанию «АМИК», снимающую КВН, о том, что собираются участвовать в другом шоу — «Лучше всех!» Максима Галкина. Куда «Актеры» приходили, чтобы подыграть подыграть изобретателю Матвею Ольшевскому. Игроки команды поучаствовали в номере в качестве актеров, но не тех, кто демонстрировал свои способности. Грубо говоря, были на втором плане.

Эксперт по изобретениям Матвей Ольшевский. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 24.03.2019.

Как оказалось, «Актеры» вовсе не игнорировали условия договора и прислали злосчастное уведомление, но за день до эфира. Что, на взгляд Александра Маслякова, было недопустимо с точки зрения этики.

- КВН – это игра свободных людей, - символично говорится в официальном заявлении Маслякова на сайте КВН. - Вам ничего не нужно, чтобы начать в неё играть, тем более ничего не нужно, чтобы бросить в неё играть. Это один из самых главных моментов этой игры. Кавээнщиков часто приглашают принять участие в съемках, концертах и проектах федеральных и региональных каналов. При этом в 99% случаев, при своевременном уведомлении ООО «ТТО АМИК» о своих планах, вопросов у нас к коллективам не возникает. Команда КВН «Актёры» крайне некорректно оповестила нас о своём желании, отправив письмо в пятницу вечером, при том, что эфир должен был состояться уже в субботу (то есть уже после того, как съемка была проведена). Редакторов программы «Лучше всех» команда заверила, что участие коллектива в съемках проекта уже согласовано с ООО «ТТО АМИК». Суть нашей претензии лежит не в юридической, а этической плоскости.

Хочу также обратить внимание на то, что команду не выгнали из «Высшей лиги», правильнее будет сказать, что их участие приостановлено в этом году. Тем не менее при наличии желания ребята могут заявиться на музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» и в следующем году принять участие в Фестивале команд КВН в городе Сочи.

Скриншот официального заявления.

Освободившееся место в третьей игре этапа 1/4 финала «Высшей лиги» предложили занять «Волжанам». И те без зазрения совести и намека на цеховую солидарность, конечно, согласились.

Что с ними теперь будет

В интернете волна негодования. Одни спрашивают, когда и где ждать новых выступлений команды. Другие интересуются, будут ли «Актеры» заявляться на «Голосящий КиВиН-2019». Третьи не без сарказма отмечают, что фраза «КВН – это игра свободных людей» звучит весьма странно при таком развитии событий.

Ведь «Актеры», во-первых, отправили уведомление (о жестких сроках подачи которого, видимо, не было сказано в договоре). Во-вторых, честно отвоевали право на четвертьфинал. И, в-третьих, участвовали в шоу «Лучше всех!» — не чужом для Первого канала проекте. Тем не менее ведущий КВН Александр Масляков проявил сверхпринципиальность, сняв команду с дистанции.

Зрители в комментариях солидарны: «очень жалко что команду исключили», «если «Актеров» выгнали из КВН из-за эпизода на этом же канале в другой передаче, то камызяков должны лишить чемпионства», «подозреваю, что причина все-таки не в участии в другом проекте, а в чем-то еще, не могу поверить, что так бывает», «Максимке нельзя играть с игрушками Сашеньки».

Первый канал ситуацию пока не комментировал. Команда «Актеры», по словам участницы Ксении Власовой, готовит официальное заявление.

Выступление команды КВН "Актеры", которую удалили из 1/4 финала Высшей лиги.

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