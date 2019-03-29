2019-03-28T20:56:45+03:00
Экономика

В России стали выдавать кредиты под залог... сыра!

Неисправимый сторонник импортозамещения Олег Сирота прямо на крылечке собственной сыроварни написал для «Комсомолки» новую часть своего дневника, в которой он одалживает денег под еще не созревшие головки сыра
Олег СИРОТА
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Строительство ферм и сыроварен - очень затратный процесс и во всем мире они часто строятся в долг. Фото: Личный архив О. СиротыСтроительство ферм и сыроварен - очень затратный процесс и во всем мире они часто строятся в долг. Фото: Личный архив О. Сироты
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Кому говорю — не верят. Но это — свершившийся факт! Да, друзья: на днях мы получили кредит под залог сыра! Оказалось, то, что давно принято во всем мире, начало работать и на русской земле и это, безусловно, огромный шаг в развитии отечественного сыроварения!

Такие кредиты очень популярны в Италии и Швейцарии. Почему? Строительство ферм и сыроварен - очень затратный процесс и во всем мире они часто строятся в долг, а все, что построено, автоматически идет в залог банку. Но часто денег все равно не хватает. И расплатиться-то сразу нечем — это с кредитным автомобилем просто: взял его и сходу пошел деньги зарабатывать. С сыром так не прокатит — прежде, чем его продать, его не просто сварить нужно, а еще долго выдерживать в погребах, в отдельных случаях процесс затягивается на несколько лет!

И вот от безысходности итальянские пармезановары и швейцарские грюйероделы начали приходить в банки. Мол, люди добрые: поймите: все, что можно заложить, уже заложено, нам сейчас нужно за молоко рассчитаться, а денег нету — они все в сыре, который еще зреет. Может, под залог этих головок денежек дадите?.. И банкиры вот уже столетие идут им навстречу.

МЫ-ТО ЧЕМ ХУЖЕ?

В общем, наступило время, когда и я оказался примерно в такой же ситуации: в банки уже заложены сыроварня, коровник, коровы и даже телята. А больше, собственно, кроме козы Меркель, десятка кур и двух хорошо функционирующих почек (которые у меня банк отказался принимать в залог) больше ничего нету. Разве, что огромное количество зреющего и созревающего сыра в погребе. И вот смотрю на огромные головки пармезана, истринского твердого и фестивального сыров и думаю: мы-то чем хуже тех итальянцев? Это же более ликвидный залог, чем бегающая во дворе курица и жалобно блеющая Меркель! Стоит немного подождать, и вот уже можно поменять эти головки на деньги. Тем более, сейчас они мне особенно сильно понадобились — после глобальной модернизации предприятия мы стали варить гораздо больше сыра, а для этого нужно закупать больше молока.

И я отправился по кредитным организациям. Обычно кредитуюсь в Россельхозбанке и, в целом, доволен, но тут коллеги напомнили: «помнишь, говорят, ты нам про региональный фонд микрофинансирования рассказывал? Мол, какая годная структура и т.д. Вот иди и у них попробуй одолжиться, а мы посмотрим...» А что - и попробую! Тем более, что с отечественной банковской системой есть проблемка...

ПЕРЕЗАНЯТЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕОТДАТЬ

И проблемка немалая - она очень плохо заточена под выдачу маленьких кредитов для предпринимателей. По требованиям Центробанка наши банкиры просят такой ворох документов, что разницы большой нет: что брать миллион, что десять, что сто… И ладно ворох бумаг — так ты еще годами собирать их будешь. А малому бизнесу часто нужно перехватиться на время - как говорится среди предпринимателей, «перезанять, чтобы переотдать». Часто это кончалось тем, что предприниматели в лучшем случае шли в автоломбард закладывать личные автомобили под высокие проценты или хуже того - брали у всяких сомнительных личностей (ростовщиков) и во всяких там микрозаймах а-ля «быстроденьги» под фантастические проценты. Что доводило до банкротств: именно высокая кредитная нагрузка короткими займами до одного года - самая частая причина банкротств предприятий в нашей стране.

Для купирования этой проблемы во всех регионах страны и были созданы фонды микрофинансирования. И, заметьте, - под крылом государства! В этом году они повысили лимит выдачи до 5 миллионов — примерно столько мне и не хватало. Так почему бы у них не попросить?

ПОД ГУМАННЫЕ 8%

Вот пришел к ним и говорю: пармезан, чешки и пенсне - вот все мое оставшееся имущество! Дайте кредит, очень надо развиваться, у нас темпы роста — ого-го! И выложил на стол финансовые документы. Посмотрели они их и удивились — это, говорят у вас такие показатели в сельском хозяйстве? А то! - отвечаю. - Импортозамещение, все-таки! И тут они предлагают: «можем 20% от предельного лимита дать под товарный остаток (сыр под него как раз подходит)». Но это лишь 1 миллион от необходимого, где остальные-то брать? И тут я вспомнил, что есть еще новое (несмонтированное пока) оборудование, модульный офис, да пара модульных магазинов, которые в этом году пришли — под это дело набрали еще 2 миллиона. Оставшееся посоветовали добрать в гарантийном фонде - это тоже государственная организация, которая предоставляет гарантии, когда малому бизнесу нечего заложить, до 50% от суммы кредита. И вот - есть деньги, ура! И под гуманные 8 процентов годовых!

ПРАКТИКУ ПООБЕЩАЛИ РАСШИРИТЬ

Попутно договорились, что я обязательно передам коллегам, у которых точно такие же проблемы, что теперь можно обращаться к ним за кредитами на оплату молока под залог сыра. Мало того: если таких обращений будет много и мы (сыровары) не будем подводить фонд с оплатой, то эту практику расширят, внесут необходимые изменения в законы и уже скоро можно будет брать сразу несколько миллионов под залог сыра.

Из плюсов - выдача очень быстрая. И даже залоги регистрировать не надо - фонд сам отправляет в Федеральную нотариальную палату (ФНП) документы. Дело в том, что сейчас кредиторы в обязательном порядке требуют, чтобы залоги вносились в реестр залогов ФНП. Это сделано для того, чтобы одно и то же имущество по нескольку раз в разные банки не закладывалось. Часто получалось так, что купил ты, например, комбайн, а он заложен два раза и впереди вместо работы — сплошной сплин и судебные заседания… Теперь этого не будет!

Мало того, исправлено еще одно неудобство. Раньше если сам банк не направлял сведения в реестр, то приходилось самому бегать по нотариусам, тратить время. Сейчас все это самими нотариусами доведено до автоматизма: сначала информация о заложенном имуществе отправляется в нотариальную палату, оттуда распределяется дежурным нотариусам, которые руками проверяют и вносят информацию в реестр залогов.

В общем, друзья, посчитал все и теперь сижу, довольный, как слон — мне этих денег спокойно хватит, чтобы сварить почти 14 тонн сыра (это под 3000 головок), которые мы по мере их созревания будем продавать и потихоньку расплачиваться за взятый кредит. Это ли не радость?..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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