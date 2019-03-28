«Русская Моника Белуччи»: дочь задержанного Ишаева крутила роман с участником «Фабрики звезд» и тусовалась со знаменитостями

Виктор Ишаев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Это первый экс-чиновник такого высокого уровня, в отношении которого возбудили уголовное дело. 70-летний политический деятель два десятилетия возглавлял Хабаровский край, в 2009-м его назначили полпредом президента на Дальнем Востоке (он стал первым губернатором, получившим такой пост), в 2012-м Ишаев в должности полпреда стал первым министром по развитию ДВ, в 2013-м снят с госдолжностей.

70-летний политический деятель два десятилетия возглавлял Хабаровский крайФото: Евгения ГУСЕВА

У экс-чиновника два сына и дочь. Как живет наследница Виктора Ишаева Юлия?

У экс-чиновника два сына и дочь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наследнице бывшего полпреда 35 лет, она давно перебралась в Москву. Юлия окончила в Финансовую академию при правительстве РФ (нынешний Финансовый университет).

Юлия окончила в Финансовую академию при правительстве РФ.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Имела бизнес в сфере недвижимости. Работала начальником отдела в Министерстве экономики. В сети есть декларация Юлии Викторовны. Судя по отчетности, ей принадлежал земельный участок 1650 кв.м, дом 313 кв.м, квартира 213 кв.м, автомобили Порше и Феррари. При доходе 1,6 миллиона в год.

Юлия работала начальником отдела в Министерстве экономики.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Живет Юлия в просторной 4-комнатной квартире элитного комплекса на Новом Арбате. Переехала в хоромы в 2011 году. Раньше там жил сам Виктор Иванович с супругой, потом они вернулись на родину.

Живет Юлия в просторной 4-комнатной квартире элитного комплекса на Новом Арбате.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

От первого брака у дочки Ишаевой двое детей. Сын Влад, ему 11 лет. И дочь Вероника, ей 8 лет.

От первого брака у дочки Ишаевой двое детей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сына Юли воспитывали дедушка с бабушкой, а дочка осталась в Москве с мамой.

С 2013 года наследница экс-полпреда стала жить вместе с участником «Фабрики звезд», бывшим солистом группы «Инь Ян», красавцем Сергеем Ашихминым.

Юлия вместе с красавцем Сергеем Ашихминым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото с 31-летним певцом Ишаева публиковала вплоть до середины 2017 года. В каких отношениях они сейчас неизвестно.

В каких отношениях пара сейчас неизвестно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Благодаря высокому социальному положению ее семьи, а также отношениям с Ашихминым, Юлия вхожа в круги знаменитостей первой величины.

Юлия и Филипп Киркоров.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь Ишаева очень изменилась внешне. На фото 5-летней давности она выглядела так.

Фотография Юлии 5-летней давности.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсети можно найти и совсем архивные фото из детства вместе с папой.

Маленькая Юля вместе с отцом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь же она похожа на Монику Белуччи.

Юлия очень похожа на Монику Белуччи.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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