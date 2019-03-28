2019-03-28T20:44:20+03:00
Общество

«Русская Моника Белуччи»: дочь задержанного Ишаева крутила роман с участником «Фабрики звезд» и тусовалась со знаменитостями

35-летняя Юлия Ишаева несколько лет жила с экс-солистом группы "Инь Ян" Сергеем Ашихминым
Петр СИМОНОВ
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В сети есть декларация Юлии Викторовны. Судя по отчетности, ей принадлежал земельный участок 1650 кв.м, дом 313 кв.м, квартира 213 кв.м, автомобили Порше и Феррари.В сети есть декларация Юлии Викторовны. Судя по отчетности, ей принадлежал земельный участок 1650 кв.м, дом 313 кв.м, квартира 213 кв.м, автомобили Порше и Феррари.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Виктор Ишаев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Это первый экс-чиновник такого высокого уровня, в отношении которого возбудили уголовное дело. 70-летний политический деятель два десятилетия возглавлял Хабаровский край, в 2009-м его назначили полпредом президента на Дальнем Востоке (он стал первым губернатором, получившим такой пост), в 2012-м Ишаев в должности полпреда стал первым министром по развитию ДВ, в 2013-м снят с госдолжностей.

70-летний политический деятель два десятилетия возглавлял Хабаровский край Фото: Евгения ГУСЕВА

70-летний политический деятель два десятилетия возглавлял Хабаровский крайФото: Евгения ГУСЕВА

У экс-чиновника два сына и дочь. Как живет наследница Виктора Ишаева Юлия?

У экс-чиновника два сына и дочь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У экс-чиновника два сына и дочь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наследнице бывшего полпреда 35 лет, она давно перебралась в Москву. Юлия окончила в Финансовую академию при правительстве РФ (нынешний Финансовый университет).

Юлия окончила в Финансовую академию при правительстве РФ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия окончила в Финансовую академию при правительстве РФ.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Имела бизнес в сфере недвижимости. Работала начальником отдела в Министерстве экономики. В сети есть декларация Юлии Викторовны. Судя по отчетности, ей принадлежал земельный участок 1650 кв.м, дом 313 кв.м, квартира 213 кв.м, автомобили Порше и Феррари. При доходе 1,6 миллиона в год.

Юлия работала начальником отдела в Министерстве экономики. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия работала начальником отдела в Министерстве экономики.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Живет Юлия в просторной 4-комнатной квартире элитного комплекса на Новом Арбате. Переехала в хоромы в 2011 году. Раньше там жил сам Виктор Иванович с супругой, потом они вернулись на родину.

Живет Юлия в просторной 4-комнатной квартире элитного комплекса на Новом Арбате. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Живет Юлия в просторной 4-комнатной квартире элитного комплекса на Новом Арбате.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

От первого брака у дочки Ишаевой двое детей. Сын Влад, ему 11 лет. И дочь Вероника, ей 8 лет.

От первого брака у дочки Ишаевой двое детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

От первого брака у дочки Ишаевой двое детей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сына Юли воспитывали дедушка с бабушкой, а дочка осталась в Москве с мамой.

С 2013 года наследница экс-полпреда стала жить вместе с участником «Фабрики звезд», бывшим солистом группы «Инь Ян», красавцем Сергеем Ашихминым.

Юлия вместе с красавцем Сергеем Ашихминым. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия вместе с красавцем Сергеем Ашихминым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото с 31-летним певцом Ишаева публиковала вплоть до середины 2017 года. В каких отношениях они сейчас неизвестно.

В каких отношениях пара сейчас неизвестно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В каких отношениях пара сейчас неизвестно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Благодаря высокому социальному положению ее семьи, а также отношениям с Ашихминым, Юлия вхожа в круги знаменитостей первой величины.

Юлия и Филипп Киркоров. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия и Филипп Киркоров.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь Ишаева очень изменилась внешне. На фото 5-летней давности она выглядела так.

Фотография Юлии 5-летней давности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фотография Юлии 5-летней давности.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсети можно найти и совсем архивные фото из детства вместе с папой.

Маленькая Юля вместе с отцом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маленькая Юля вместе с отцом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь же она похожа на Монику Белуччи.

Юлия очень похожа на Монику Белуччи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия очень похожа на Монику Белуччи.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В отношении экс-губернатора Хабаровского края Ишаева возбудили уголовное дело

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» в особо крупном размере (подробности).

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

ИСТОЧНИК KP.RU

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