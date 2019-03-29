Женился спьяну: Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы
Николас Кейдж, похоже, решил подбить голливудский рекорд на самый короткий брак. Актер подал на развод всего через четыре дня после свадьбы. 55-летний артист попросил аннулировать его брак с 23-летней Эрикой Койке, а если это невозможно — развести их, сообщает американский портал TMZ.
Заявление на брак Кейдж и его избранница подали в минувшую субботу, 23 марта. Как утверждают очевидцы, Николас явился в здание окружного суда Лас-Вегаса изрядно пьяным. Дело было в 11 утра, и актер, похоже, еще не проспался после бурной ночи. Очевидцы сняли видео, запечатлев артиста в момент заполнения документов. Кейдж метался по залу и кричал: «Она собирается забрать все мои деньги!». Эрика пыталась успокоить жениха и повторяла: «Малыш, я не просила тебя об этом».
О новоиспеченной супруге Кейджа известно немного: только то, что Эрика — голливудский стилист и визажист, и что она на 32 года младше Кейджа. Впервые пару увидели вместе год назад в Пуэрто-Рико, где Кейдж снимался в фильме «Приманка». С тех пор они не расставались — Николас возил Эрику по всему миру, летал вместе с ней на съемки и в рекламные турне.
Этот скоропалительный брак — четвертый для Кейджа. И почти все его свадьбы игрались наспех. На своей третьей жене, американке с корейскими корнями Элис Ким он женился всего через четыре месяца после знакомства. Кейдж, отпрыск одной из самых известных голливудских семей и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, познакомился с Элис в 2004 году в ресторане Лос-Анджелеса, где она работала официанткой. Ким тогда было всего 19 лет. Супруги прожили вместе 11 лет и развелись в 2016-м. Их семейная жизнь никогда не была гладкой. В браке с Элис Николас много пил и постоянно скандалил. Однажды полиция забрала его за домашнее насилие – актер слишком громко ругался с женой, и очевидцы этой сцены вызвали подмогу.
До Элис Кейдж был женат дважды. Первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет: супруги расписались в 1995 году, а в 2001-м развелись. Второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая до этого успела побывать замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались в 2002 году через три месяца после бракосочетания. Так же у Кейджа есть сын от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон.
Когда-то Николас был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, но во время кризиса 2007 года он потерял почти все свое состояние. Свои миллионные гонорары Кейдж вкладывал в недвижимость, скупая дома по всему миру. Во время кризиса недвижимость резко упала в цене, и он оказался на грани банкротства. К тому же в 2009 году налоговая служба США обвинила его в неуплате налогов: он задолжал государству 6,2 млн. долларов, которые за несколько лет из-за пеней и штрафов превратились в 14 миллионов. Из-за долгов актер был вынужден продать почти все имущество, недвижимость и частный самолет. В 2015 году он перебрался из шикарного особняка в престижном районе Лос-Анджелеса на съемную квартиру в Лас-Вегасе и теперь ведет очень скромную, по меркам голливудских звезд, жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU