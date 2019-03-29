Как правильно одеваться в 45, чтобы выглядеть на 30 лет

Уже 3 апреля в московском клубе WOW состоится концерт певицы и композитора AMARIA. В этом году ей исполнится 46, но выглядит она гораздо моложе. Певица рассказала нам несколько секретов, которые помогут каждой женщине выглядеть на 100% в любом возрасте.

1. ПЯТЬ ОТТЕНКОВ СЕРОГО

- Жемчужно-серый, антрацит, сложный оттенок кофе с молоком, темно-серый и светло серый, - серый цвет я очень люблю, фишка в том, что он прекрасно миксуется в оттенках и отлично сочетается с нежно-розовым, темно-синим, черным, алым, - да практически со всеми выразительными цветами. Выбирая как основу благородный серый цвет, можно позволить любой яркий элемент, что придаст образу изюминку и свежесть. По моим наблюдениям серый идет шатенкам, брюнеткам, блондинкам и рыжеволосым, при этом он не столь контрастный, чтобы подчеркнуть возрастные особенности, как может сделать ярко-синий или красный. Для повседневной одежды серый – да, хороший выбор для отличного лука.

2. КАБЛУКИ

Удобная обувь на каблуке – реальность, а не выдумка. Просто нужно ее найти, ту, что подходит именно вам. Среди марок итальянских, немецких, испанских, французских, китайских, российских производителей встречаются очень удачные варианты. Если такой нахожу, особенно в классике, ношу пару-тройку дней и отправляюсь за второй парой. То, что обуви должно быть много, для меня давно миф: есть три-четыре варианта на сезон, к которым привычно тянется рука, точнее, нога. Но то, что она должна быть на каблуке, подчеркивающем длину ног и стройность, - неоспоримо при одном условии – если это не вредит здоровью и нет медицинских противопоказаний.

3. МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Не секрет, что молодость – это состояние души. Молодость это и состояние тела. На женское тело к 45 годам, как правило, выпадает достаточно испытаний, итогом которых может стать лишний вес. После третьих родов я весила 85 килограммов. После четвертых удалось вернуться в размер М. И тогда, и сейчас для стройности (суть – молодости) силуэта часто применяю многослойность в одежде: поверх рубашки и жилета – удлиненный пиджак или трикотажный кардиган, поверх юбки или джинсов – фартук. Это выглядит интересно, обеспечивает комфорт и да, омолаживает.

Не бойтесь смелых экспериментов со своим гардеробом. И не забывайте про каблуки! Фото: Даша ЯСТРЕБОВА.

4. СПОРТИВНЫЙ ШИК

Если изменяю каблуку, то только в ситуации, когда ношу одежду casual или спорт-шик. За словом «шик» для меня скрывается возможность позволить себе надеть кеды одной из старших дочерей и прогуляться по городу или заехать в клуб. Чувствовать себя уверенно и не думать о том, что тебе позволено или уже нет – это главное, после открытой улыбки, оружие молодости. В кедах и свободной одежде я чувствую себя отлично.

5. НЕ БОЯТЬСЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Молодости прибавит сам эксперимент, готовность выйти за привычные стилистические пределы. Здесь, правда, не стоит перебарщивать: все, что касается открытых коленей, плеч и груди следует решать с учетом их состояния. Для кого-то смелым решением будет яркий крупный аксессуар: браслет, колье, брошь, платок. Удачным экспериментом может быть и короткая стрижка, часто она «отнимает» у женщины 10-15 лет. Одежда из кожи? Почему нет? Леопардовый принт? Ну если не сейчас, когда же? Есть вещи, которые могут смотреться на молодых женщинах вульгарно, а зрелым добавят шарма.