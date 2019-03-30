Вышла замуж в восьмой раз: Анастасия и Юлиан поженились в Москве
Звездная пара Юлиан и Анастасия оформила отношения в одном из столичных ЗАГСов. После свадебный кортеж направился в шикарный ресторан, где молодожены принимали поздравления от близких и друзей.
На официальную регистрацию съехались звезды шоу-бизнеса, а также близкие друзья пары. Среди именитых гостей был замечен близкий друг пары - ведущий Андрей Малахов, а также певица Анна Калашникова и группа "На-На".
От счастливой невесты невозможно отвести глаз. Юлиан ей под стать - подтянутый красавец прекрасно выглядит. Он всегда отличался яркой внешностью. 53-летняя звезда и ее 45-летний супруг подъехали на регистрацию на белоснежном лимузине. Невеста надела темное вечернее платье с орнаментом. В руках певица держала букет из разноцветных тюльпанов. Жених был в черном костюме с бабочкой.
Для Анастасии этот брак стал восьмым. А вот Юлиан отправился под венец впервые. Пара не могла скрыть свое волнение, но сей факт лишь придавала ситуации особый шарм.
После традиционной росписи в документах молодожены обменялись кольцами из белого золота. Юлиан выбрал массивное широкое кольцо, усыпанное камнями. Анастасия предпочла изящное колечко с небольшим бриллиантом. По завершении регистрации молодые поцеловались и исполнили медленный танец, пишет Starhit.. Гости не могли сдержать слез радости за новобрачных.
О своих чувствах Юлиан и Анастасия рассказали в конце 2018 года в программе "Прямой эфир" на Первом канале. Именно тогда артисты, придя на шоу к Андрею Малахову, объявили, что влюблены и думают о свадьбе.
Анастасия и Юлиан дружили 27 лет, прежде чем между ними вспыхнули настоящие чувства. Несколько лет назад певцы начали гастролировать вместе. За кулисами одного из концертов Юлиан сделал Анастасии предложение руки и сердца. "Я так опешила, что чуть все слова не забыла", - признавалась артистка.
Юлиан покорил избранницу заботой и вниманием. Именно он поддерживал знаменитость в тяжелые для нее времена. А после того, как у певицы сгорел дом, даже подарил ей трехэтажный особняк за несколько миллионов. До свадьбы пара долго жила в гражданском браке в коттедже Юлиана. Недавно Анастасия призналась, что даже подумывает подарить любимому мужчине наследника.
ИСТОЧНИК KP.RU