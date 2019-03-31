Мама Жанны Фриске - о новой избраннице Дмитрия Шепелева: «Хорошая девчушка, но мне ее жалко»

Сыну Жанны Фриске Платону 7 апреля исполнится 6 лет. Скорее всего, его бабушке и дедушке - родителям певицы - вновь не удастся поздравить внука с днём рождения. Как рассказала мама артистки Ольга Копылова, они уже два года не видели Платона. По решению суда бабушка и дедушка имеют право видеться с мальчиком раз в месяц, но отец ребёнка Дмитрий Шепелев всячески препятствует встречам.

Воспитывать Платона Дмитрию помогают няня и любимая женщина Екатерина Тулупова. В интервью для программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Ольга Копылова высказалась о новой избраннице телеведущего:

– Хорошая, симпатичная девчушка, - считает мама покойной гражданской жены телеведущего. - Только она зря... Я не одобряю, мне её жалко.

Ольга Копылова вспоминает, что в своё время Дмитрий плохо обращался с Жанной и, бывало, унижал ее. По мнению мамы певицы, телеведущий может вести себя точно также и по отношению к своей новой девушке. Главным недостатком своего несостоявшегося зятя мама Жанны считает высокомерие. Именно этот недостаток мешает телеведущему выстроить нормальные отношения с родственниками покойной звезды.

Мама Жанны Фриске Ольга Копылова.Фото: Евгения ГУСЕВА

– Мы для него чернь... А он у нас князь или царь, я даже не знаю, - посетовала Ольга Копылова.

Родители певицы регулярно просят Дмитрия о встрече с внуком, но каждый раз им отказывают по какой-либо причине.

– Платон ходит в детский сад, здесь в Москве. Но нашим адвокатам и судебным приставам говорят, что ребенок находится в Беларуси, рассказала мама покойной звезды.

tulupova Новый столичный сезон, Привет!

О том, что она уже два года не виделась с Платоном, рассказала и крестная мама мальчика - певица Ольга Орлова. Ольга была лучшей подругой Жанны, была с нею рядом, пока она боролась с раком, и оставалась у ее постели, когда Фриске не стало.

– Платон — мой крестник, а я не могу с ним видеться уже наверно два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными, - рассказала Ольга Орлова в программе «Секрет на миллион». - Дима — прекрасный отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если б он позволил бабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало.

Новой избраннице Шепелева Екатерине Тулуповой 36 лет, она родом из Владивостока. В Москве девушка закончила вуз и стала дизайнером. Несколько лет назад Екатерина организовала женский клуб «Деловые завтраки». От предыдущего брака у неё есть 6-летняя дочь Лада. Девочка практически ровесница Платона, и, видимо, это во многом сблизило Шепелева и Тулупову. Кроме того, Дмитрий и Екатерина - ровесники, у них много общего. Например, любовь к Италии: Тулупова закончила Миланские курсы дизайна. Последние два года Шепелев предпочитает вывозить Платона на море именно в Италию. Минувшим летом телеведущий снял большую виллу с бассейном в Тоскане. На летних отпускных снимках, которые появлялись в его Инстаграме, рядом с Платоном нетрудно заметить девочку - видимо, дочь Екатерины Тулуповой.

Напомним, Жанны Фриске не стало четыре года назад. Певица боролась с онкологией - у неё была неоперабельная опухоль мозга. Рак у звезды обнаружили вскоре после того, как она родила сына Платона.

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