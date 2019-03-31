"Война Анны" получила премию "Ника" как лучший российский фильм

Лучшим российским фильмом по мнению жюри кинопремии "Ника" стала картина режиссера Алексея Федорченко "Война Анны". Церемония награждения лауреатов премии состоялась в субботу, 30 марта, в театре "Русская песня".

"Война Анны" рассказывает историю девочки, которая в 1941 году прячется от фашистов, захвативших ее деревню, в нерабочем камине комендатуры. Там юной героине приходится жить два года.

Режиссер Алексей Федорченко и актриса Марта Козлова. ФОТО: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

“Нику” за лучшую режиссерскую работу получил Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Жюри отметило его фильм "Лето", который включен в конкурсную программу Каннского фестиваля.

Сюжет основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Одну из главных ролей в картине исполнил музыкант Рома Зверь, который получил премию "Открытие года".

Лучшим неигровым фильмом стал "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени" Андрея Осипова. Самой достойной анимационной картиной назвали ленту "Знаешь, мама, где я был?" Левана Габриадзе.

"Нику" как лучшая актриса года получила актриса Марта Козлова, сыгравшая главную героиню в "Войне Анны". А за лучшую женскую роль второго плана наградили Елену Кореневу за работу в фильме "Ван Гоги".

У мужчин премию за главную роль разделили Алексей Серебряков ("Ван Гоги") и Евгений Цыганов ( "Человек, который удивил всех"). За работу второго плана "Нику" вручили Юрию Кузнецову ("Человек, который удивил всех").

"У квнщиков неплохо обстоят дела - одни получают "Нику", другие баллотируются в президенты Украины", - пошутил со сцены Сергей Слепаков, получая награду за сериал "Домашний арест", который был отмечен "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа", передает ТАСС.

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