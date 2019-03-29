2019-03-29T13:16:19+03:00
Звезды

Обнаженный муж Королевой потерял стыд

Сергей Глушко в очередной раз эпатировал публику
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Глушко.Сергей Глушко.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Сергей Глушко, более известный как Тарзан, любит эпатировать публику. На этот раз муж певицы Наташи Королевой превзошел самые смелые ожидания поклонниц и предстал перед ними полностью обнаженным.

Тарзан не стесняется демонстрировать поклонникам свое подтянутое тело, однако на этот раз артист обнажился полностью. "Уже тепло, но пока через стекло", - подписал откровенную фотографию 49-летний стриптизер. На фото Тарзан принял позу, которая закрывает самые интимные части тела.

tarzan___officialtarzan___official
Муж Наташи Королевой ждет весну
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Впрочем, артист довольно часто баловал подписчиц откровенными фотографиями. Однако новая провокационная публикация вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

И если одни пришли в неописуемый восторг от спортивной фигуры артиста, то другие заявили, что он потерял всякий стыд. "Аполлон!", "Красавчик, всем бы так под полтинник выглядеть", "Телом молод, а лицо все же выдает возраст", "Всякий стыд потерял", "Это старость или глупость?"? "Пресвятая Богородица! Чуть телефон не выронила", "Бесспорно, в отличной форме! Но без трусов-то зачем?", "Не пойму, зачем мужчине себя голым выкладывать. Женщины себя выставляют на показ перед мужчинами, а он перед женщинами получается?".

В начале марта Сергею Глушко исполнилось 49 лет. Стриптизер тщательно следит за собой: он регулярно посещает тренажерный зал и правильно питается. Сергей более 15 лет счастлив в браке с Наташей Королевой. У них подрастает сын Архип, который вместе с бабушкой живет в Майями, а к родителям приезжает в гости.

Тарзан исполняет стриптиз..Выступление Тарзана в ночном клубе,

ИСТОЧНИК KP.RU

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