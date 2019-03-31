"Плохо, если ты не гей": В Британии актрису затравили из-за поста о ЛГБТ пятилетней давности

Взять, например, недавний случай из Англии. Скандал пусть не самый громкий, но очень показательный для современного западного общества. Молодая чернокожая актриса Сейи Омооба получила одну из главных ролей в мюзикле «Цветы лиловые полей» по роману Элис Уокер в театре города Лестер. Постановка известная, одно время шла на Бродвее, к тому же экранизированная в 1985 году самим Спилбергом. И пусть театр Лестера не самый крупный в Великобритании, но радость начинающей актрисы понять можно. Она сразу поделилась счастливой новостью в соцсетях.

Все бы ничего, но в мюзикле Сейи должна была играть бисексуалку. А этой привилегии, похоже, достойны не все. Вскоре на это прямо указал коллега девушки по цеху, актёр Аарон Ли Ламберт. Кстати, на его страничке в соцсети гордо красуется заставка с высказыванием Хиллари Клинтон «Права геев, это права человека». Так вот этот борец за права раскопал и выставил на всеобщее обозрение ее пост в Фейсбуке пятилетней давности. В нем Сейи рассуждает о природе гомосексуализма и приводит цитаты из Библии: «Я не верю, что можно родиться геем, и я не верю, что гомосексуализм есть правильно, хотя законы этой страны и сделали его легальным, но это не правильно. Мы все грешны, все поддаёмся искушениям, но моля о прощении и милости Господа, мы можем всё преодолеть и жить по его правилам. А это значит, мужчина должен покинуть отца и мать и соединиться с женой, и они должны стать одним целым... Христиане, мы должны проснуться и любить, но и рассказывать правду о слове Божьем». Слова безусловно наивные по современным меркам, но совершенно очевидно, что сказаны они без злобы и ненависти. Однако, Ламберт с этим не согласен. Он потребовал от Сейи либо отказаться от своих слов, либо прокомментировать свою «лицемерную позицию» ЛГБТ сообществу. И неважно, что работа актера как раз и состоит в перевоплощении, он не обязан принимать взгляды своего героя. Неважно, что девушка выросла в семье пастора, и была воспитана по-другому. Началась настоящая травля. Ей припомнили всё. И то, что она, о ужас, отказывалась участвовать в маршах в поддержку секс-меньшинств. И отец её, оказывается, «состоял в ряде анти-ЛГБТ кампаний». Борцов за светлые идеалы толерантности возмутило и то, что пастор Омооба недавно стал кавалером ордена Британской империи за волонтерскую работу. Они намерены добиться лишения его этого звания. Таким людям не место в мире западного равноправия!

Тут и театральная компания подсуетилась и быстренько соорудила заявление из разряда мы возмущены, нам очень жаль, мы такие взгляды не поддерживаем и во время кастинга не знали, что она такая-сякая. И официально её уволили.

Сама Сейи старается держаться в тени. Но этот случай уже наделал так много шума в Великобритании, что выбор у неё невелик. Либо уехать подальше из страны, либо сменить профессию. Актрисой ей здесь, увы, уже не быть.

А вот другой случай из той же Англии. 25-летний парень по имени Мэтью Фурлонг после окончания университета решил пойти работать в полицию графства Чешир. Прошёл все собеседования, выполнил все задания, везде получил отличные отзывы. Однако в итоге ему отказали. Не подошёл по некоторым параметрам. Оказалось, проблема в том, что Мэтью белый, гетеросексуальный мужчина! А полиции Чешира требуются «более разнообразные» (читай чернокожие или азиаты гомосексуалы) кандидаты.

Мэтью Фурлонг после окончания университета решил пойти работать в полицию графства Чешир

«Если бы я соврал на собеседовании и сказал, например, что я бисексуал, велика вероятность, что сегодня я бы работал в полиции Чешира», - объяснил Мэтью. Скажете, выдумывает парень? Нет! Он нанял адвоката и подал в Апелляционный суд по трудовым вопросам. И суд встал на его сторону, признав «дискриминацию на основании сексуальной ориентации, расы и пола»! То есть теперь в пору начинать борьбу за права белых мужчин, которые любят таких же женщин.

Позже выяснилось, что в 2015 году полиция Чешира получила нагоняй за то, что у них работает недостаточно чернокожих. Они впечатлились, взяли под козырёк и бросились выполнять волю руководства. Да как рьяно. С тех пор они ежегодно получали награды за то, что в их рядах самое большое разнообразие. В итоге ребята перестарались. На первом месте оказались не профессиональные качества кандидата, а кто он такой. Азиат? Хорошо! Гей? Ещё лучше! Трансгендер? Вообще отлично!

Кстати, сам Мэттью сказал, что решению суда рад, но в полицию уже не пойдёт: «Даже если меня теперь возьмут, кто даст гарантию, что та же проблема не возникнет, если я пойду на повышение?»

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