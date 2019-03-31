2019-03-31T15:54:05+03:00
Выборы президента Украины 2019

Геннадий Онищенко, глава землячества донбассовцев в Москве: Выборы на Украине ДНР не волнуют. Мы выдадим Донбассу российские дипломы, на очереди - наши паспорта

Об этом депутат Госдумы, вернувшийся в минувшую пятницу из Донецка, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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- Геннадий Григорьевич, с возвращением вас с Донбасса! Вот когда ваш предшественник на посту председателя землячества донбассовцев в Москве, Иосиф Кобзон, выезжал в Донецк, он оставался там на какие-то мероприятия. А вы, значит, решили не наблюдать оттуда - вблизи - за украинскими выборами.

- Во-первых, Донецка это не касается, как вы понимаете.

- И все же... Как они выглядят с Донбасса, где вы только что побывали?

- Никак. О них ни разговоров, ни… По-моему, даже у нас, в России, больше интересуются этими выборами, чем там. Люди живут своей жизнью. У людей есть свои проблемы.

Они уже находятся в том состоянии, когда смотрят, я бы так сказал, на восток. И ждут от нас каких-то внятных решений, которые, думаю, последуют в любом случае.

Геннадий Онищенко: «Выборы на Украине ДНР не волнуют.».Александр ГАМОВ

- О каких решениях идет речь?

- Как о каких решениях?

- Когда я с Иосифом Давыдовичем возвращался с Донбасса, он всегда с президентом Путиным встречался после. Ну, не всегда, но часто.

- Я немножко о другом говорю. О том, что сегодня Донбассу нужно системно интегрироваться в российское образовательное пространство, в российскую науку, в российскую экономику.

- Системно - это как?

- Имеется в виду, чтобы вузы Донбасса, а их 19, могли бы выдавать своим выпускникам российские дипломы и работать по российским программам. И это сегодня - уже реальность для Донецкого медицинского университета. Сейчас проблема в том, что нужно отпечатать бланки…

- А ЛНР тоже к этой программе относится?

- ЛНР, к сожалению, запаздывает.

Второе. Сейчас стоит на пороге - строительный университет. И затем, я думаю, надеюсь, что, будем говорить так, традиционный классический университет, который готовит, прежде всего, педагогов.

И, тем самым, мы "закрываем" проблему подготовки "по-российски" - медиков, инженеров и педагогов. И они становятся лидерами в этой нашей интеграции.

Мне приятно, что в интеграцию включились, прежде всего, образование и наука. Это - в определенной мере - символично.

И еще, что сегодня нужно решить,- чтобы как можно больше детей Донбасса отдохнули в российских загородных оздоровительных лагерях. На территории Российской Федерации, потому что на территории Донбасса их практически не осталось, хотя что-то там и есть. Это вторая задача, которую нужно решать.

Кстати, я думаю, что право вузов выдавать выпускникам российские дипломы привлечет уже в сентябре, во всяком случае, в Донецкий медицинский университет, молодых людей из России, которые будут там обучаться, потому что - ведь и там они также получат российские дипломы.

- А российские паспорта - донбассовцам?!

- Вы знаете, что и по этой теме работа ведется. И, мне кажется, если по упрощенной схеме будет предоставляться российское гражданство, то и паспорта также будут свободно выдаваться тем, кто пожелает (не насильно, а добровольно!) их иметь. А таких - большинство. Это сразу расширяет экономические, ментальные, любые возможности…

- Спасибо. Будем ждать и таких решений.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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