2019-03-31T15:54:38+03:00
В мире

Адвокат, блондинка и просто красавица: президентом Словакии стала Зузана Чапутова

Победу на выборах в этой стране впервые одержала женщина
Ася ХОВАНСКАЯ
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Зузана Чапутова, по предварительным данным, набрала 58% голосовЗузана Чапутова, по предварительным данным, набрала 58% голосовФото: REUTERS
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В минувшую субботу в Словакии прошел второй тур президентских выборов, в котором впервые победила дама. 45-летняя адвокат либеральных взглядов и очень привлекательного вида Зузана Чапутова, по предварительным данным, набрала 58% голосов, ее соперник - замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович - 42%.

- Я воспринимаю свою победу как желание наших сограждан освежить нашу политическую жизнь, преодолеть ныне существующий раскол в обществе. То, что меня убедительно поддержали избиратели практически во всех краях республики, я воспринимаю в качестве сильного мандата, - заявила счастливая Чапутова.

Что касается России, то здесь она пока говорит в привычной риторике Брюсселя и выступает за сохранение санкций.

- Россия - сильный игрок, который многими своими действиями ставит под сомнение ценности и единство Евросоюза, - уверена избранный президент.

В должность она вступит 15 июня, а первый зарубежный визит нанесет в соседнюю Чехию.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей МАРКОВ, политолог:

«Это антисистемный политик правящей олигархии»

- Словакия нам интересна, население страны относится к нам дружественно и выступало против санкций. И то, что Чапутова за их сохранение, конечно, плохо. В ее победе есть элемент популизма: она не принадлежит к кругам традиционного истеблишмента, это человек нового типа, выезжающий за счет протестного голосования. Но ее надо ставить не в один ряд с Трампом или Брекзитом, а с Макроном и новым президентом Бразилии Болсонару. Это новейшая технология правящей олигархии, которая подыскивает антисистемного политика. Как и Зеленского.

Что касается успеха женщины и на Украине, то это крайне маловероятно. Полагаю, что Юлия Тимошенко во второй тур не пройдет. Она получит больше Порошенко (примерно 17% против 15%), но он украдет 5-6% и объявит о своей победе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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