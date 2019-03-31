Политолог: Американцы запретили Порошенко фальсифицировать более, чем на 10 процентов
По этим предварительным данным явным лидером оказывается Зеленский с 27-28 процентами, а за второе место активно борются Тимошенко и Порошенко, разница между которыми составляет около 2 процентов.
- Второй тур президентских выборов на Украине неизбежен?
- Да, учитывая, что Зеленский скорее всего получит 27-28 процентов — что на 2 процента меньше того, что давали данные соцопросов накануне выборов. Но что все равно дает ему отрыв как минимум в 10 процентов о того, кто пройдет с ним во второй тур.
- Опросы давали Зеленскому больше?
- Разница в «минус 2 процента» у Зеленского — это те молодые избиратели, которые ему симпатизировали, но на избирательные участки не пришли. Тимошенко более Зеленского реально популярнее в центральных районах, оттого ее показатели по экзитполам также выше, чем в социологических опросах накануне.
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- По этим предварительным данным Тимошенко обходит Порошенко?
- Да, она выигрывает у него от двух до четырех процентов. Но это все-равно не даст ей возможность пройти во второй тур. С большой вероятностью Порошено украдет пять процентов за счет фальсификаций. И объявит о своем выходе во второй тур.
- Но у таких фальсификаций уши будут торчать?
- Будут, но насколько я понимаю, американцы дали разрешение Порошенко на фальсификации — но не более, чем на 10 процентов. А на 5 процентов разрешение у него есть.
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ИСТОЧНИК KP.RU