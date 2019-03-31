2019-03-31T17:05:45+03:00
Выборы президента Украины 2019

Вместо выборов Донецк поехал на дачи

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин передает с Донбасса и рассказывает о реакции местных жителей на президентские выборы на Украине
Дмитрий СТЕШИН
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В Донецке сегодня прошел фестиваль уличных видов спортаВ Донецке сегодня прошел фестиваль уличных видов спортаФото: Дмитрий СТЕШИН
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Сегодня на Донбассе случился первый теплый день, и те горожане, у кого дачи не попали в зону боевых действий, отправились приводить в порядок свои хозяйства – под городом задымили костры из мусора и палой листвы. В Зайцево, многострадальном поселке на линии фронта, ВСУ не смогли смотреть на это спокойно – двух садоводов-пенсионеров возившихся в огороде накрыли минометным огнем, множественные осколочные ранения в шею и в живот, «скорая» выжидала час, пока не прекратится обстрел… А минометчики все кидали мину за миной, каждые пять-десять минут – не угадаешь…

выставка «Слезы Донбасса» в краеведческом музее открылась к украинским выборам, как немой укор Фото: Дмитрий СТЕШИН

выставка «Слезы Донбасса» в краеведческом музее открылась к украинским выборам, как немой укорФото: Дмитрий СТЕШИН

Изначально, день украинских выборов в Донецке хотели отметить «митингом протеста» и гневным концертом, но в последний момент оценили бессмысленность этого мероприятия и все отменили. Не состоялся и «митинг за отмену комендантского часа», о котором успели сообщить все проукраинские интернет-ресурсы и сетевые тролли. А вот выставка «Слезы Донбасса» в краеведческом музее открылась к украинским выборам, как немой укор. И начинается она с портретов организаторов и вдохновителей АТО, один из которых сейчас пытается сохранить теплое президентское кресло. Впрочем, тут и так все все помнят.

У входа в музей – искореженная военная техника Фото: Дмитрий СТЕШИН

У входа в музей – искореженная военная техникаФото: Дмитрий СТЕШИН

Музей подлатали после того, как в 2014 году его накрыла украинская артиллерия, лишь оставили на фасаде оспины от осколков, как некий артефакт. У входа в музей – искореженная военная техника, и я с радостью узнаю знакомую зенитку, она стояла на Саур-Могиле в августе 2014. Журналисты "КП" примчались туда через считанные часы после ее освобождения – разведчики еще сдирали украинские флаги развешанные у входа в мемориальный комплекс. Сейчас, в креслице наводчика сидит четырехлетняя Викуся и крутит штурвальчик вертикальной наводки. Отец, тридцатилетний Руслан, разрешает поснимать дочку. Между делом спрашиваю:

- А чего на выборы не поехали?

Руслан отвечает на идиотский вопрос вопросом:

- Шо я, дурной штоли? - и объясняет:

- Да и не стоит туда мне ехать, я же воевал в 2014, по 2015 год. Все закрылось в городе, ну я и пошел на фронт. Военные подобрали, говорят – «садись на пушку, подвезем». А вообще я повар. Сейчас опять работаю. Никуда не хочу ехать, даже в Россию не хочу, пусть Россия к нам сама приходит, скорее.

Действительно, главный тренд в разговорах последней недели, не выборы на Украине, а долгожданная выдача российских паспортов. Но, все пока на уровне слухов – и списки, которые составляют в армии и якобы завезенные бланки и уже построенные в приграничье, с российской стороны, огромные миграционные центры…

Сегодня на Донбассе случился первый теплый день Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сегодня на Донбассе случился первый теплый деньФото: Дмитрий СТЕШИН

На погранпереходах через линию фронта, по мнению донецких пограничников, сегодня оказалось аномально-пусто. Впрочем, и сама Украина, не собиралась облегчать участь жителям ОРДиЛО (так ЛДНР с хохотком называют на Украине, именно так республики обозначены в «минских соглашения»: «особые районы Донецкой и Луганской областей»). Чтобы проголосовать на выборах президента Украины, житель Донецка должен был еще две недели назад съездить «на ту сторону», отстояв на погранпереходе часов так 10-12, зарегистрироваться в избирательной комиссии, а потом приехать опять, в день выборов… Как показала практика, на такой подвиг оказались не способны даже самые упоротые бандеровцы.

Андрей Бабицкий Фото: Дмитрий СТЕШИН

Андрей БабицкийФото: Дмитрий СТЕШИН

- Все правильно, все логично, - заметил журналист и политолог Андрей Бабицкий, давно уже променявший Прагу на Донецк:

- Люди здесь голосовали и не раз, за жизнь без Украины, голосовали и проливали кровь, что им какие-то чужие политики? Разумеется, был какой-то ничтожный процент желающих вернутся назад, но они за последние годы как-то рассосались или мозги встали на место… Да и голосовать там нет смысла – Украина, это страна с потерянной субъектностью, ее политику определяет не президент, которого выберут. И правила игры от выборов не изменятся. Те обязательства, которые украинский правящий класс взял перед Вашингтоном, никто не отменял и не собирается отменять.

На маленькой сцене, барышни из самодеятельной поп-группы, соблазнительно изгибаясь, выпевали: «будь что будет, а нам – хорошо!» Фото: Дмитрий СТЕШИН

На маленькой сцене, барышни из самодеятельной поп-группы, соблазнительно изгибаясь, выпевали: «будь что будет, а нам – хорошо!»Фото: Дмитрий СТЕШИН

К полудню, на главной пешеходной улице города, бульваре Пушкина, оказалась прорва народа – там, совершенно внезапно, из соображений безопасности, начался «фестиваль уличных видов спорта». На маленькой сцене, барышни из самодеятельной поп-группы, соблазнительно изгибаясь, выпевали: «будь что будет, а нам – хорошо!». Никто и не спорил. Кто хотел – подпевал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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