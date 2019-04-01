Байкал пора спасать от китайцев! Или от нас самих?

Но то, что она обнаружила, заставило ее изумиться еще больше. Во-первых, китайский завод продолжает строиться! Несмотря ни на какие запреты. Во-вторых, Байкал действительно пора спасать. И срочно! А в-третьих, спасать его надо не столько от китайцев, сколько от нас самих...

ЗАВОД РАЗДОРА

«Не трогайте Байкал! Не трогайте Байкал!» - скандировала моя дочь на митинге за закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного завода. Ей тогда было года три. А сейчас уже 13. Раньше, еще до ее рождения, Байкал тоже все время спасали то от одного, то от другого. И вот в марте 2019-го я сажусь в самолет в Иркутск под новую истерию миллионов человек: «Не трогайте Байкал!»

В магию Байкала наша корреспондент влюбилась с первого взгляда. Фото: Личный архив Дины Карпицкой

Последняя история с китайским заводом по розливу байкальской воды «Аквасиб» в прибрежном поселке Култук всколыхнула всю страну. Мол, китайцы и так уже всю землю в Сибири готовы скупить, а теперь и воду священного озера выкачивать собрались. Пикеты, митинги. Даже стилист Сергей Зверев, абсолютно далекий от политики персонаж, вдруг нацепил свою корону гламура и вышел с плакатом на Красную площадь.

Проблемой заинтересовались даже в федеральном правительстве, и события стали развиваться стремительно. От завода вдруг отрекся губернатор Иркутской области коммунист Левченко, хотя два года назад лично называл его приоритетным инвестпроектом. Свое веское слово высказала прокуратура, приостановив строительство. Горсуд Иркутска 27 марта признал - экологическая экспертиза и разрешение на строительство выданы незаконно.

Но так уже было, и не раз! От кого и почему мы все время спасаем священное озеро в конце-то концов?

Прокуратура высказала свое веское слово, приостановив строительство.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МАГИЯ ВЕЛИКОГО ОЗЕРА

Но начну я не с завода. А с главного - с Байкала. Это озеро просто магическое, и все. Я никогда не бывала в этих местах раньше. Но когда подъезжала к Байкалу, то, за несколько секунд до того как он показался из-за сопок, почувствовала какое-то волнение. Ну а когда впервые ступила на этот волшебный лед в Култуке, прямо где завод злосчастный, где нищий серый поселок, где горы перекрученной земли, то все! Полностью пропала. Я влюбилась как девчонка в эту магию Байкала с первого взгляда.

- Ой, это не такой красивый лед, - говорили мне местные. - Вот в январе на Ольхоне, там да... Или в феврале на Малом море, где пузырьки. А это что, ну лед как лед.

Как у эскимосов есть 500 названий разновидностей снега, так у жителей берегов Байкала 500 сортов льда. И лед реально везде разный (я проехала больше 1000 километров вокруг озера). И каждый раз он меня завораживал все сильнее! Прозрачный с неглубокой паутиной трещинок. Синий с разломами в виде снежинок и крестиков. Нежно-голубой с мелкими пузырьками - головастиками. Мутный и глубоко-белый, похожий на нефрит. Игольчатый, хрустящий под ногами. Невозможного цвета бирюзы у подножия скалы Шаманки, что на острове Ольхон...

Я не могла уйти с этой замерзшей воды. Ходила как завороженная с опущенной вниз головой и разглядывала, разглядывала эти витиеватые узоры. Подо мной была какая-то волшебная бездна. Небо. Космос. Другая вселенная. Я не знаю что. А когда уходила с озера, понимая, что вернусь сюда (а я обязательно вернусь) еще не скоро, я плакала. Честно!

- Не, это еще не то, вот в январе при солнце, - продолжают меня дразнить местные. - Вот тогда да!

Я не знаю, что там в январе при солнце. Я была-то на Байкале (в буквальном смысле НА нем), может, в общей сложности часа три за эти дни. Но уже вот описываю вам его лед в трех абзацах. Понимаете? А летом Байкал какой? А осенью, когда мох на сопках вокруг становится всех оттенков золота. Свихнуться ж можно!

Как ужасно, просто отвратительно, что такой красивый Байкал надо постоянно защищать. И не столько от отдельных особо наглых китайских бизнесменов. Сколько от своих вороватых и продажных чиновников и дельцов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699935" frameborder="0"></iframe> От кого спасать Байкал.Спецкор «КП» побывала на Байкале после скандала с незаконным строительством китайского завода. И задалась вопросом: а точно ли от китайцев нужно спасать священное озеро?Дина КАРПИЦКАЯ

БУТЫЛКАМИ НЕ ВЫЧЕРПАЕШЬ

Но когда я собиралась в Иркутск, всего этого еще не знала. А знала только, что этот завод - хорошие инвестиции в иркутскую экономику: заявлялось 1,5 миллиарда рублей. И еще это 150 новых рабочих мест, что для маленького поселка тоже большой плюс. А Байкал - крупнейший в мире кладезь чистейшей питьевой воды. Бутылками его не вычерпаешь. Всем хватит. Тем более что заявленная мощность завода - 190 тысяч кубов в год, столько протекает в реке Ангаре, которая выходит из Байкала, за минуту! Не много. Так что же местные так против? Что за шум подняли? Воды, что ли, им жалко?

Но эта стройная схема начала разваливаться еще в Москве, когда я просто залезла в подноготную «Аквасиба» (см. «Справку «КП»). И еще не видя вживую, что собой представляет завод, поняла: проект с сюрпризами - там столько подводных камней, что черт ногу сломит. Как матрешка - открываешь одну, а там следующая, следующая.

Но окончательно мои сомнения улетучились на подъезде к поселку Култук. Оказывается, теперь простой русский человек, я например, не хозяин этих заповедных мест. Китайцы быстро показали, кто нынче в доме главный и что нам можно, а чего нельзя.

Было дело так.

Строительство китайского завода в Култуке вроде бы остановлено, но фактически продолжается. Фото: Анатолий АРХИПЕНКО

ЛЕТАТЬ ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ - СОБЬЮТ

- Я никому из клиентов не даю бычки и фантики кидать на лед, - говорит мне самый популярный в Иркутске блогер, 32-летний Анатолий Архипенко (известный как Коптер 38). Он знает о байкальском льде все - где, когда и какой он. - Вожу с собой баночку для окурков и пакет для мусора.

Это он мне рассказывал, пока мы ехали на завод. Накануне я позвонила ему: а сгоняйте со мной в Култук (120 км от Иркутска по серпантину, а значит, минимум два часа), чтобы снять с воздуха култукский берег. И злополучный завод. Бесплатно. Обратно ему придется ехать на общественном транспорте, так как я дальше в администрацию, в Байкальск, и еще неизвестно куда меня занесет. Он не знал, кто я такая вообще. Думал ровно три минуты, перезвонил:

- Я отменил все дела и еду с вами! Ради Байкала.

Анатолий делает потрясающие фото и видео Байкала (потому здесь и знаменит)… Много снимал и в Култуке...

Но коптер, летающий вблизи завода, возмутил китайцев. Не понравилось кому-то там, что мы снимаем берег, перерытый траншеями под трубы. Наш берег, а даже не их завод!

Коптер сбили через пять минут после запуска!

Дорогое оборудование разбилось вдребезги, упав с высоты. Прямо в эти страшные траншеи.

Коптер - хлеб блогера, средство заработка.

- Ну ладно. Ради Байкала, - говорит Толя, а у самого слезы.

Позже представители «Аквасиба», абсолютно не стесняясь, заявили моей коллеге с телеканала «Россия», что сбили наш коптер, потому что тот «угрожал безопасности завода».

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Так ли все страшно, как малюют?

Да, страшно. Из Москвы не видно, как ужасно в Култуке перерыт весь берег Байкала. И еще можно рассуждать о выгодных инвестпроектах, новых рабочих местах для крошечного поселка где-то в глухой Сибири. Но когда видишь эти траншеи, тянущиеся с берега прямо в озеро и дальше по воде, становится не по себе.

- И это притом что для нас, местных, с 2017 года существует запрет на любое строительство, - возмущается култукчанин Станислав Филиппов. - Даже если дом сгорит, не дай бог, новый поставить никто не даст. Такие правила. А все потому, что весь Култук входит в Центральную экологическую зону (ЦЭЗ) Байкала. Она тянется поясом в десятки километров вокруг озера. И в ней любая стройка запрещена. Совсем. И вдруг на самом видном месте, прямо на берегу вопреки всем запретам и правилам растет завод?!

Я сама сталкивалась с такими понятиями, как береговая защитная полоса. У родителей дача на первой линии искусственного озерца под Москвой. Кому-то показалось, что наш участок на 1 метр заходит за эту красную линию. Не дом, не забор, а просто воображаемая линия (кадастровые границы). Итог - три года судов, десятки проверок - Федеральное агентство водных ресурсов, прокуратура, Рыбводхоз, Облводхоз, администрация, независимые эксперты, судебные эксперты - кого только у нас там не было. А тут Байкал! Жемчужина России. Наше все! Под него отдельный закон даже написан «Об охране озера Байкал», который, как сейчас выяснила Межрегиональная природоохранная прокуратура, нарушен вдоль и поперек (см. «Справку «КП»).

Вообще удивительно, как смогли опошлить самое безопасное, по сути, производство - водозабор. Протяженность береговой линии Байкала - 2000 километров. Но именно тут, в Култуке, на этом самом месте, где строят завод, знаменитые Таловские болота, где гнездятся краснокнижные птицы - фламинго, индийский гусь, серый журавль, сокол сапсан. Именно сюда, на южный берег, где мелководье и вода теплая, приходит нереститься омуль. Рыба, численность которой стремительно уменьшается.

Вдумайтесь только, на самом мелководном участке Байкала вдруг строят завод по добыче глубинной (!) воды. Абсурд.

По этим трубам на завод должна была поступать байкальская вода.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

Начался суд - проглотил язык

Давайте я просто перечислю самые вопиющие нарушения.

1. Официально на сегодня земля под заводом разделена на три участка. При ближайшем рассмотрении оказалось, что экологическая экспертиза, которой как красным флагом размахивали представители «Аквасиба», проводилась на одном из этих трех участков. А по факту завод строится на всех. И там, где обитают краснокнижные птицы, тоже.

2. Общественные слушания по проекту строительства завода, как выяснила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, проводились незаконно.

- Людям давали на подпись пустые бумажки в школе на родительском собрании, - рассказала «КП» старший помощник прокурора Наталья Рягузова. - Объясняя, что это формальность для оформления каких-то школьных дел задним числом. Было это еще в 2015 году. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против администрации Култука.

3. Саму землю под завод перевели из рекреационной (заповедной) незаконно. Было это в начале 2000-х, когда китайцев здесь еще близко не было. Зато был глава Слюдянского района Василий Сайков, прекрасно осознающий бизнес-привлекательность этих мест. И его заместитель Хасан Рамазанов. Они перевели весь берег Байкала в Култуке в промышленный, создали фирму, не забыв вписать себя в учредители, и стали ждать выгодных предложений. Но не дождались, оба осуждены за убийство депутата местной думы Александра Бабученко. Сейчас Сайков в бегах в Китае. Рамазанов сидит.

- По факту незаконного перевода земель в промышленные прокуратурой поданы документы в Арбитражный суд, - сообщает Наталья Рягузова.

4. С 2009 года участок переходил из рук в руки. Пока не попался на глаза компании «Аквасиб».

99% акций «Аквасиба» принадлежит дацинской (китайской) водной компания «Озеро Байкал» и ее представителю Цзуй Гофа. Он чувствовал себя в Иркутске как рыба в воде. Открывал любые двери, лично знал местных чиновников, давал пресс-конференции. Но как только начался суд по оспариванию разрешения на строительство, моментально забыл русский язык. Потребовался переводчик. Похоже, китаец прекрасно разобрался в российской бюрократии и механизмы затягивания процессов ему известны...

1% акций «Аквасиба» - у гражданки РФ некой Ольги Сергеевны Мульчак, пенсионерки, которая явно далека от бизнеса (подставная?). А вот ее дочь Олеся Артуровна до недавнего времени значилась гендиректором завода (сейчас, когда вылезла наружу ее подноготная, из всех документов ее фамилию убрали). А еще раньше она была директором «Сибтрейда» и вместе с мужем, гражданином Китая Сунь Чженьдзюнем, в 2013-м сидела на скамье подсудимых за воровство леса. По данным МВД, в Китай незаконно увозилось каждый день 150 вагонов сибирской древесины. Мужа и других причастных осудили, ее - нет.

5. Завод построен так, что внутри него оказалась стратегическая государственная метеостанция.

Мало? Тогда об экономике проекта. Нет там никаких баснословных прибылей в бюджет. И уверения про 150 рабочих мест похожи на сказки. В этом крошечном здании столько просто не поместится (сейчас там официально числятся четыре работника, включая директора). Линии на подобных заводах автоматизированные, много персонала не надо, хорошо если 30 человек работают, включая сторожей и инженеров. Можно было еще говорить о строительстве дорог и коммуникаций. Но завод специально влепили в самом центре поселка, чтобы не надо было во все это вкладываться.

Что касается самой воды, то тут тоже интересно. Все отсылы китайских бизнесменов - «Мы как все, на Байкале еще пять таких же заводов» - оказались липой. Заводы и правда есть, только воду они качают не из озера, а из артезианских скважин. Разница большая - на скважину надо ежегодно оформлять дорогую лицензию. Потому что вода из-под земли - это недра. А из Байкала, получается, нет, бери - не хочу.

Основной покупатель воды от «Аквасиба» - Китай, это не скрывается. В Китае чистейшая байкальская вода будет продаваться по 100 - 150 рублей за бутылку. А от нас из России уезжает по бросовой (в документах) цене. Соответственно НДС, налоги и прочее достанутся Китаю. А России - копейки за аренду земли, налоги с зарплат сотрудников и гроши с прибыли. Всё!

ЗВОНОК В КУЛТУК

Похоже, стройка продолжается. По ночам

Когда верстался номер, мы позвонили в Култук, чтобы узнать: может, все-таки после очередного суда завод закрыли?

- Теперь к нам на завод чуть ли не каждый день приезжают визитеры, - рассказали местные. - Вчера вот депутат из Москвы был. До этого - журналисты. На завод никого не пускают и на все вопросы отвечают, что идет консервация стройки. Но по ночам там вдалеке на льду горит фонарь и что-то происходит. Трубы, проложенные по Таловскому болоту, тоже никто не убирает. Похоже, что стройка идет. Хотя уже, конечно, и не так активно и нагло.

Окончание следует.

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