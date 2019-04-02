От кого на самом деле нужно спасать Байкал: расследование "КП". Часть 2

Но то, что она обнаружила — заставило ее изумиться еще больше. Во-первых, китайский завод продолжает строиться! Несмотря ни на какие запреты. Во-вторых, Байкал действительно пора спасать. И срочно! А, в-третьих, спасать его надо не столько от китайцев, сколько от нас самих...

Окончание. Часть 1

Байкал пора спасать от китайцев! Или от нас самих? 00:00 00:00

ПОЙМАЙ ГЛАВУ

Китайский завод на берегу Байкала уже есть! Вот он, стоит на самом видном месте, прямо за администрацией поселка Култук. И на бумажках у него вообще все было более чем прекрасно, пока прокуратура не затеяла суд. Кто-то же все эти разрешения выдавал? Явно не китайцы, а наши чиновники на местах. Ладно земля была выделена при царе Горохе. Но проект завода утверждался в 2015-м, а стройка началась в 2018-м. Разрешение на нее подписывал глава Култука. Проект завода утверждался и получал экоэкспертизу в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области.

Так что претензии у Межрегиональной природоохранной прокуратуры не только к «Аквасибу».

Строительство китайского завода в Култуке фактически продолжается. Фото: Анатолий АРХИПЕНКО

- По результатам проверки вынесены представления правительству Иркутской области о ненадлежащем контроле за инвестпроектом. В адрес Енисейского бассейнового водного управления в связи с превышением квот на забор воды, а также в органы местного самоуправления, - рапортует помощник Байкальского природоохранного прокурора Наталья Рягузова. - Суд уже признал — экологическое заключение Росприроднадзором выдано неправомерно.

А местные власти теперь вообще прячутся от своих же граждан (и от китайских инвесторов, наверное, тоже). Глава Слюдянского района Алексей Шульц в телефонном разговоре со мной заявил, что не имеет никакого отношения к Култуку и его заводам. Глава Култука Юрий Шарапов бегал от меня по всей администрации, но далеко не убежишь, административное здание — крошечная изба с прогнившими полами.

- Задолбали (вообще он сказал слово покрепче), - прошипел себе под нос. Но после двух кругов из кабинета в кабинет все же сказал пару фраз.

- Мы уже получаем от аренды этого участка около 2 миллионов рублей в год. Разрешения на все виды работ (в том числе на берегу) есть. Я против приостановки строительства. В бюджет поселка нужны налоги. Сейчас наш годовой бюджет всего 24 миллиона...

Глава Администрации Култукского городского поселения Юрий Шарапов. Фото http://рпкултук.рф

Получается — завод для поселка — не решение всех вопросов, а всего около 8% бюджета.

Поселку Култук почти 400 лет. Испокон веков тут жили рыбаки. И сейчас живут, но их гоняет местная власть. Рыбный рынок, что стоял у самой федеральной трассы «Байкал» снесли.

- Сказали - место аварийное. Выгнали нас взашей и все дела, - разводит руками кутлукская товарка Марина. - Мы главу спрашивали, куда нам теперь. Он сказал - не знаю. Хорошо, местный один тут подсуетился и снял в аренду вот этот угол. Сами строили прилавки. Но тут совсем не проходное место, выручки упали.

А скоро и торговать будет нечем — вылов знаменитого местного омуля уже сейчас сильно ограничен во всему Байкалу. Вот-вот и вовсе запретят. На счастье рыбаков более распространенная пелядь внешне не сильно отличается от омуля, не знающий покупатель и не поймет, что взял.

Торговля рыбой на рынке, заточенном под туристов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕТ

Выходит, что настоящие защитники Байкала, готовые поднять шум на весь мир, это простые люди. Они сбежались ко мне - не успела я припарковать машину в Култуке у ворот завода, потому как здесь теперь зорко следят - кто приехал, зачем. Простые, деревенские мужики, мамы с детишками, пенсионеры. Это они и начали писать петиции куда только можно.

- Это наш батюшка Байкал. Как же так?! В моей молодости воды нельзя было в ведро зачерпнуть, столько было мальков, - вспоминает Зинаида Георгиевна Морозко. - На пляже этом, где теперь все перерыто, купались дети. У нас тут вода теплая с конца мая. А теперь вон что? - машет в сторону труб. - Сначала все мы думали, что это просто дом. А когда летом 2018-го начали тут бульдозеры копать и появилась табличка «Строительство завода...», мы и подняли тревогу.

Каждый день ковыляет к Байкалу 59-летний житель Култука Михаил Тарасов. Не любоваться красотами, а пересчитывать, сколько еще труб закопано. Стоит здесь на берегу со своей палочкой, вглядываясь вдаль. Его маленькая фигурка с седой головой похожа на снежную сопку, которые тут вырастают у самой воды. Туда, вдаль, по льду тянутся черные пластиковые трубы. На три километра от берега. И, несмотря на все отзывы разрешения на строительство, они все еще лежат.

- Нам воды не жалко китайцам, пусть пьют, весь Байкал-чай, не выпьют, - говорит Михаил Тарасов. - Но что ж так нагло, на берегу лепить завод? Места что ли мало? Эх! Мне на своем участке даже крышу перекрыть нельзя. А им, получается, все можно.

По этим трубам на завод должна пойти вода Байкала.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Педиатр местной поликлиники Ксения Хабиева боится уезжать из Култука надолго. А вдруг что? Она молодая, активная - главный спикер противников строительства завода в поселке.

- К нам журналисты уже и китайские, и норвежские, и даже японские приезжали. Русских и не счесть. Некоторые называют нас националистами, якобы мы против китайцев. Нет! Мы против завода, чьим бы он ни был. Против уничтожения болот. Вот прилетят весной птицы и куда им? Будут кружить тут, место себе искать. А его больше и нету! Байкал спасать надо! Очистные не справляются и так. Спирогира (водоросль, заболотившая озеро, настоящий экологический бич) из-за этого везде. В августе Байкал, как болото. Рыбы мрут, нерпы... Какие еще заводы?

- Скажите, вы не напишите, что нас мало пришло? Мы, если надо, сейчас дадим клич - тут все соберутся. Надо?

- Да нет, я и так верю.

- Вы напишите там, что работа в поселке нужна. Но не такой ценой. Мы лучше голодать будем, ей Богу.

Мы идем по байкальскому люду.

- Эй, ты куда? - вдруг кричит Ксения водителю несущегося на бешеной скорости бензовоза. - Опять бензин на стройку повезли...

ЗАВОД — КАПЛЯ В МОРЕ ПРОБЛЕМ БАЙКАЛА. ЭТУ ВОДУ И ТАК ПИТЬ СКОРО НЕЛЬЗЯ БУДЕТ

Российско-китайские связи в последние годы все больше укрепляются. Разговоры о необходимости привлечении иностранных инвестиций идут постоянно. Да и сама идея строительства заводов по розливу воды грамотная и правильная. Но не таким же образом, нарушив все правила и в итоге подняв скандал на весь мир.

Стенд с китайскими иероглифами на берегу главного озера России.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В китайской прессе много публикаций о заводе в Култуке, - рассказывает мне подруга Рая, она живет в КНР. - Пишут, что «китайцам запрещают пить русскую воду». Что завод закрыли, хотя он экологически безопасный. Что русские опять переругались друг с другом, а виноваты китайцы.

На самом деле китайцы тут ни при чем. Они делают ровно то, что им у нас дозволено.

- Все сейчас уцепились за Култук и политизируют эту историю, - считает министр экономики Иркутской области, а ныне общественник, глава организации «Наш Байкал» Руслан Ким. - Такие скандалы международным отношениям, конечно, пользы не приносят. Надо соблюдать правила. Китаец ты, француз или русский. Закон он для всех. А совместные проекты в приоритетных отраслях с иностранными инвесторами России и Иркутской области очень нужны. Они эффективны и приносят пользу экономике.

А еще пишут в китайской прессе, что русские и сами скоро испортят свое священное озеро. Воду в Байкале скоро и так пить нельзя будет никому. И это правда, к сожалению.

Сам по себе завод «Аквасиб» с его траншеями - капля в море экологических проблем Байкала. Все еще работают вредные производства, загрязняющие озеро. До сих пор не утилизованы токсичные отходы закрытых Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и Усольехимпрома. И если они попадут в озеро - караул! А главное, все сточные воды прибайкальских посёлков и городов сливаются прямиком в Байкал. В Листвянке сотни гостиниц, а очистных нет. На Ольхоне - не лучше. А Улан-Удэ? Огромный город, который стоит на Селенге (река, впадающая в Байкал).

В Листвянке местные жители предпочитают не продавать свои участки иностранцам. Потому что вместо обычных домиков растут вот такие вот огромные отели.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Абсурд в том, что в том же Култуке рядом с трубой по забору воды - канализационные трубы! - говорит Ким. - Такую воду разве можно пить? По официальным данным, площадь Байкальской природной территории - 400 тысяч квадратных километров. И живет здесь больше 4 миллионов человек (непосредственно на берегу около 120 000). Плюс туристы, которых в год бывает не меньше 2 миллионов. И все эти люди, простите за выражение, гадят в Байкал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699935" frameborder="0"></iframe> От кого спасать Байкал.Спецкор «КП» побывала на Байкале после скандала с незаконным строительством китайского завода. И задалась вопросом: а точно ли от китайцев нужно спасать священное озеро?Дина КАРПИЦКАЯ

НАГАДИТЬ НА ЖЕМЧУЖИНУ

В Листвянке от китайцев не протолкнуться. Каждая вторая вывеска - иероглифами. Официально туристов сюда приезжает до 500 000 в год. И что-то за всю дорогу из Иркутска до Листвянки и обратно (а это 70 км) мне не встретилась ни одна машина по откачке септиков.

У местных жителей уже негласное правило — если и продавать свой участок, то кому угодно, только не китайцу.

- Не, не! Если вы интересы жителя КНР представляете, то до свидания, - уверенно заявляет мне Людмила. Я позвонила по ее объявлению о продаже участка в Листвянке. - Мы сначала радовались, что туристы поехали, думали сейчас заживем. Но нам от них никакого толку. Только шум, гам, мусор, пробки. Я вот за себя отвечаю, у меня дома септик. А что там у них - кто ж проверит. У нас гостиниц, построенных китайцами, много. Постоянно скандалы. Вот недавно опять вскрылось - купил бизнесмен-иностранец землю под индивидуальное жилье. А сам там начал отель многоэтажный возводить и ресторан. Говорят даже бордель. Прокуратура быстро им занялась. Остановили. Так теперь вот недострой страшный. Кто его убирать будет?

Застолье гостей из Китая в одном из ресторанчиков.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На острове Ольхон по закону нельзя иностранцам землю покупать. Заповедная зона. Но всегда же есть тети Нины и дяди Васи, которые за один целковый дадут любому свой паспорт для оформления земли. И воду сливать в озеро категорически запрещено.

Однако, первое, что я увидела, ступив на Байкал - вмерзшую в лед женскую прокладку (не стала делать фото, извините, такое показывать неприлично). И туристы в этом не виноваты. Не их обязанность строить очистные на заповедном острове. Они купили билет, оплатили отель и даже не догадываются, что у нас тут центральной канализации и очистных нет. Да и не должны они об этом думать.

ТУРИЗМ — ДОБРО ИЛИ ЗЛО?

Летом на остров Ольхон вообще не прорваться. Все номера гостиниц (их тут немного) забронированы на год вперед. На паромной переправе (моста нет и не будет) очереди на сутки. Люди разбивают палатки и ждут. Часто скандалы, если кто-то лезет без очереди. Доходит до перестрелок даже. Но высокий сезон и зимой. На китайский Новый год (февраль) самый большой на острове поселок Хужир становится тоже китайским. Все едут сюда посмотреть на знаменитый лед.

Зимние красоты озера Байкал.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Турист — это хорошо. Это деньги, имидж страны. В обычном рейсовом автобусе «Ольхон — Иркутск» пестрая толпа: наши бабульки в платочках, китайцы в респираторных масках, австралиец с огромным рюкзаком, веселые датчане. И все они с горящими глазами смотрят на нашу Россию, на Байкал. Балдеют.

- Я бывал на Ольхоне 16 лет назад, - вспоминает немец Роберт. - Мы жгли костер на берегу, смотрели на звезды. Было душевно. А в прошлом году приехал с другом, оплатили отель, но жить не смогли. Много людей. Слишком. Местный знаменитый охотник отвез нас на север озера на лодке. Там дал избу. Байкал — это такая вещь, знаете... Не нужна мне Швейцария и Германия. Дайте Россию, Сибирь. Тишину.

Немецкие волонтеры вот уже 10 лет организуют туры на Байкал. Не туристические, а экологические. Собирают мусор, поднимают со дна озера покрышки и пластик. Целые лодки затонувшие достают и увозят на свалку. Немецкие журналисты снимают про это документальные фильмы... Не позор ли?

С другой стороны - китайские бизнесмены правдами-неправдами пытаются зацепиться в туристических местах. Скупают земли, едут учиться в наши вузы, чтобы потом работать гидами для китайских туристов. Известный факт — китайский турбизнес замкнутая система. Они сами строят гостиницы для своих. У них свои гиды, свои столовые с привезенной из КНР едой, свои магазины с китайскими товарами. Таким образом все деньги от многотысячных турпотоков возвращаются обратно в Китай. Нам достаются скромные налоги и нечистоты в озеро.

Только по официальной статистике в Листвянку ежегодно приезжают по 500 тысяч китайских туристов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

Два года назад, тьфу-тьфу-тьфу, начались подвижки в сторону исправления. Видя, как стихийно растут на берегах реликтового озера частные нелегальные гостиницы (нередко иностранные), прокуратура просто экстренно запретила выдавать разрешения на строительство. Но у нас же всегда есть исключения, если очень захотеть (история с Култуком тому пример).

Год назад, в феврале 2018-го, была создана та самая межведомственная природоохранная прокуратура.

- Из проверенных нами 164 турбаз и гостевых домов на Байкале более 90% работают с нарушениями, - говорит мне помощник природоохранного прокурора Наталья Рягузова. - К сожалению, предприниматели зачастую руководствуются личными интересами, забывая об экологии. Запрещена деятельность 30 объектов рекреации, приняты решения о сносе 7 незаконно построенных баз отдыха, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Возбуждено 58 уголовных дел. Это значимые, в том числе должностные преступления, групповые либо с особо крупным ущербом. Принимаются меры к обеспечению строительства очистных сооружений в Иркутской области и Бурятии. Долго не решался вопрос ликвидации накопленного ущерба от промышленных предприятий. Это отходы Байкальского Целлюлозно-Бумажного-комбината (я видела их — гигантские резервуары едкой химии прямо на берегу озера, - авт.) и Усольхимпрома. Отдельная острая проблема для всех регионов Сибири - незаконная рубка леса. Надо менять законы, многие из них по Байкалу приняты еще 15 лет назад и не соответствуют реальности, - добавляет прокурор.

Наворотили. В Иркутской области за 13 лет сменилось 6 губернаторов. А сколько глав районов и мэров? И каждая метла метет по-своему. И под себя. А такое озеро - одно в мире. Чем Байкал хуже нефти и газа — стратегических ресурсов России. Все решения по Байкалу должны приниматься наверху, а не местными временщиками.

Китайские гости на льду Байкала.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сама природа велит развивать здесь туризм. И ничего Байкалу не будет даже от 10 миллионов гостей, если правильно строить гостиницы и очистные.

А байкальская вода на прилавках во всем мире - только дополнительная реклама Сибири, Байкалу и России. Но делать все надо правильно, по закону. В первую очередь нам самим.

Одним словом, проблем выше крыши. И нам самим решать, будет Байкал жемчужиной мирового туризма. Цивилизованного, красивого, работающего на экономику нашей страны. Или мы окончательно загадим священное озеро, которому больше 25 миллионов лет.

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