"Увели в гримерку под руки": Бузовой стало плохо после концерта

Ольге Бузовой стало плохо после выступления. Поющую ведущую увели в гримерку под руки. Артистка даже не смогла выйти к зрителям фотографироваться.

То, что Ольга Бузова работает на износ, не является тайной. Певица умудрилась дать за один день два концерта в Подмосковье. Такая серьезная нагрузка на пусть и молодой организм не прошла бесследно.

30 марта Ольга выступала в Подольске. В Ледовом дворце "Витязь" Бузова произвела фурор не только своим пением. Зрители весь день обсуждают ее страстный поцелуй с рэпером Свиком.

Музыкант вышел на сцену в тот момент, когда Ольга исполняла песню. В конце выступления рэпер не сдержал эмоции и поцеловал Ольгу. Это стало полной неожиданностью не только для публики, но и для самой артистки. Певица смутилась, но отталкивать молодого человека не стала. После поцелуя они засмеялись и обнялись.

Затем Бузова поехала на другой концерт. Ей предстояло выступление в ночном клубе в Мытищах. Там-то она и почувствовала себя нехорошо. Вероятно, Ольга настолько устала, что ее организм не выдержал. Она смогла дать концерт, но сразу же после финального аккорда ей стало плохо.

"Бузову увели в гримерку под руки. Было видно, что она плохо себя чувствует, Она как-то резко побледнела", - рассказали "КП" очевидцы. Артистка не смогла выйти к фанатам, как она это обычно делает.

Несмотря на огромную армию недоброжелателей и критиков, Ольга Бузова очень востребованный артист. Ее гастрольный график расписан на год. Кроме того, она большую часть времени проводит на съемках различных телешоу.

Работа без выходных дает о себе знать. Не так давно звезда делилась в соцсетях сообщением, что от переутомления ей даже ставили витаминную капельницу. А во время выступления в Санкт-Петербурге певица даже упала в обморок. Правда, сделала это очень изящно. Почувствовав себя плохо, Ольга обратилась к одному из танцоров, что-то шепнув ему на ухо. Затем подошла к нему, после чего молодой человек лихо подхватил хрупкую девушку на руки и под музыку вынес со сцены. Зрители даже не догадались, что у певицы случился обморок.