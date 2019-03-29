Украина ввела санкции «за посещение Крыма» против людей, которые там даже не были

Как выяснила «Комсомолка», украинский «чёрный список» с адресными санкциями против 848 «нежелательных персон», подписанный президентом Петром Порошенко 19 марта, составлен с грубейшими ошибками. Например, как минимум два человека, попавших туда якобы из-за «посещения Крыма», в этом регионе России после 2014 года даже ни разу не были.

Речь идёт об известных грузинских учёных: ректоре Батумского государственного университета имени Шота Руставели — Мерабе Халваши, а также сотруднице Батумского археологического музея, докторе наук Миранде Турманидзе:

— Я чисто случайно узнала от журналистов, что оказалась в „черном списке“. Откровенно говоря, была крайне удивлена. Единственная причина, по которой я могла попасть под санкции Украины, — это присутствие моей фамилии в списке приглашенных на научную конференцию в Крыму. От участия я сразу же отказалась по политическим соображениям, — пояснила нам госпожа Турманидзе.

Речь идёт об известных грузинских учёных

В любом случае, теперь эти грузинские научные работники в течение трёх лет не имеет права въезжать на Украину, а равно и владеть там активами. По словам Турманидзе, вместе с Мерабом Халваши они уже направили письменный запрос в МИД Грузии, чтобы тот разобрался в ситуации, но ответа пока не последовало. Также примечательно, что в прошлом официальный Тбилиси неизменно поддерживал «европейский вектор» Киева — а тут вдруг такой «удар в спину».

Ранее другой фигурант «чёрного списка Порошенко», депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Ойме, в беседе с «КП» выразил возмущение таким жестом Киева и обвинил последний в «многомиллиардной коррупции».

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19 марта, за две недели до выборов президента Украины, действующий лидер страны Пётр Порошенко подписал указ с «чёрным списком» адресных санкций. Где перечислены 848 фамилий граждан России и ряда других стран, которые, по мнению официального Киева, представляют угрозу. «Персонам нон-грата» на три года запрещено въезжать в Незалежную или владеть там активами (подробности)