«А где Михалков? А где Бондарчук?»: Разин недоумевает, почему в его войну со Шнуровым не вмешиваются знаменитые москвичи

Лидер «Ленинграда» сходил на первый выпуск шоу телевидения «Зенита» и рассказал, что он, как ленинградец, думает о Москве. Его оппонентом был москвич Артемий Лебедев, востребованный дизайнер, сын Татьяны Толстой. Оба также известны своей любовью к обсценной лексике. То, какие сравнения пришли в голову Сергею Шнурову в разговоре о российской столице, печатать нельзя. На канале футбольного клуба этот ролик висит, маты запиканы.

Лидер Ленинграда сходил на первый выпуск шоу телевидения Зенита .

Экспериментальную программу увидел продюсер «Ласкового мая», тоже известный своей скандальностью. За Москву ему стало обидно. Андрей Разин в своей соцсети объявил награду в 5 миллионов рублей тому, кто «разобьет рожу» Шнуру за оскорбление города. И написал на музыканта заявление в Следственный комитет.

razin_andrei_lm правительство Москвы, всё-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым

Однако спустя пару дней сам получил приглашение на беседу в прокуратуру — на Разина написал заявление Шнуров. Через своего адвоката Константина Добрынина. Он прежде защищал создателя «Матильды» Алексея Учителя от нападок Натальи Поклонской.

razin_andrei_lm Ну вот, прокуратура Москвы вызвала меня к себе на объяснение по поводу защиты Шнурова

- Я готов пожертвовать своей собственной свободой ради того, чтобы он закрыл свой рот, - прокомментировал продюсер. Абзац с предложением избить музыканта за оскорбление столицы из Инстаграма Разина исчез. Как продюсер намерен действовать теперь?

razin_andrei_lm Уважаемые работники культуры ветераны отрасли

- Я обратился к очень профессиональному адвокату, бывшему следователю по особо важным делам Шакро Цатиашвили, думаю, мы разберемся с с негодяями и пиарщиками, - говорит Андрей Разин.

- Наезд теперь пошел на вас…

- Трусливая политика… Когда ты открываешь рот, начинаешь оскорблять кого-то, ты же должен задумываться о последствиях. А он понимает, что может унижать Москву, оскорблять целое население. Он хочет сделать прощальный тур по России. Как он может сделать тур, если он оскорбляет столицу России? Уже кто только об нее ноги не вытирает, какие гадости не говорит. Никто не защищает Москву. Или боятся его [Шнурова]? Или боятся связываться с ним? Или он их запугал этими стишками? До такой степени унижать Москву — я просто не выдержал!

shnurovs года Ленинграду!

- Сам вы не коренной москвич, но много лет живете в столице.

- Я живу в доме очень уважаемых людей на Тверской, 6, к нам прилегает МХАТ. У нас и Максимова живет, Щербаков, «Шерлок-Холмс» Ливанов, который с соседкой в войну бегал с чердаков снимали фугас. Когда эта соседка она это [запись высказывания Сергея Шнурова], у нее чуть инфаркт не случился. Раньше боялись сказать плохое слово, сразу в лагеря уходили!

Я из-за чего возмутился? У меня сын родился в Москве. Он гордился, что он москвич. И я гордился, что он москвич. Он 16 лет прожил в Москве. И когда он скончался, я его в Москве похоронил. И как же я могу слышать от этого ублюдка о том, что ему напоминает в извращенном мозге Москва?

А Никита Михалков? А «Я шагаю по Москве»? Ты поешь песню и ты молчишь, Никита? Как ты можешь? Ты вцепился в этот «Ельцин-центр», положил на эту войну всю свою интеллектуальную собственность. А где Федя Бондарчук? Ты же, Федя, живешь напротив меня в квартире великого режиссера? Почему ты молчишь? Неужели он так мог запугать Москву, что простому сельскому парню из детского дома есть дело до того, что оскорбляют родину его сына. Как можно такие вещи терпеть москвичам? Как можно ссорить эти два города?

По словам продюсера «Ласкового мая», он намерен подавать на Сергея Шнурова в суд и сейчас вместе с адвокатом работает над этим.

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