Тайны «Семнадцати мгновений весны»: Настоящий «пастор Шлаг» знал Ленина, любил Толстого и прыгал с парашютом

Знаменитый пастор Шлаг из «Семнадцати мгновений весны» действительно существовал, но был гораздо круче киношного варианта. А еще у него был сын, с которым их спецслужбы СССР друг за другом десантировали на парашютах (вместо лыж) в Бельгии и Голландии. Об этом и многом другом - изданная книга замгендиректора телеканала «Россия», телеведущего Сергея Брилева и британского историка Бернарда О'Коннора «Разведка. Нелегалы наоборот».

- Это история про то, как британские спецслужбы помогли забросить в Западную Европу более трех десятков (!) разведчиков-«нелегалов» из Москвы. В рамках совместной операции Лондона и Москвы, названной «Ледоруб», отсюда в Европу засылались, скажем так, «нелегалы наоборот»: не россияне, вжившиеся в образ иностранцев, а уроженцы европейских стран, - пишут в предисловии авторы. - Эта книга отличается тем, что она основана прежде всего не просто на сопоставлении документов, а на изучении личных дел «нелегалов наоборот», которые российский соавтор обнаружил в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), «наложив» их на то, что английский соавтор до этого нашел в британском Национальном архиве. Перед объективами телекамер директор Службы внешней разведки вручил российскому соавтору заветную черную кожаную папку. В ней оказались ответы архивистов СВР на вопросы ВГТРК и, главное, сканы вполне конкретных рассекреченных документов и фотографий. Стоит сказать, что такая консервативная организация, как СВР, пошла на по-настоящему революционный для себя шаг, приняв решение о рассекречивании этих материалов меньше, чем за год, прошедший после появления наших статей-репортажей и обращения ВГТРК! Таких материалов в описаниях этой операции не было вообще никогда!

«КП» с разрешения Сергея Брилева публикует фрагменты из истории прототипа героя Ростислава Плятта, так полюбившегося российским зрителям, - пастора Вильяма Круйта и его сына Нико. У Шлага было несколько прообразов, но Круйт - основной.

ЛЮБИЛ ТОЛСТОГО

«Не лыжник, а парашютист. А если когда-то и пацифист, то ставший не воинствующим атеистом, но еще каким боевитым коммунистом. Круйт, Ион Вильям (в СССР к этому добавляли еще и отчество «Германович», иногда меняя написание первого имени на «Джон»), родился 8 сентября 1877 г. в Амстердаме. Четвертый из пяти детей, в 1901 г. он женился на дочери лютеранского пастора по имени Катерина, которой предстояло стать его и женой, и соратницей, а также той, кто иной раз будет идти впереди мужа в плане идейных исканий. В 1907 году в Утрехте он проходит курс теологии и становится священником Голландской Реформистской (кальвинистской) церкви. В том же году в Нидерландах была учреждена Лига христианских социалистов (BCS). С одной стороны, они распевали церковные гимны. С другой стороны, сильно опередив свое время (и даже будущее), они в одну «корзину» сложили такие идеи, как равенство полов и упразднение монархии, минимальный размер оплаты труда и право на отказ от военной службы, а также независимость для голландской Ост-Индии. «Лакмусовой бумажкой» стало отношение супругов к Первой мировой войне. Если Нидерланды оставались прагматически нейтральными, пытаясь вывести финансы, торговлю и колонии из-под удара враждующих сторон, то Круйты сдабривали свои антивоенные статьи, скажем так, потусторонними концепциями. Если конкретно, то пастор Круйт увлекся пацифизмом Льва Толстого. А про Катерину мы не случайно сказали, что она иной раз шла впереди супруга: она к тому времени превозносила уже и… Розу Люксембург. Круйт сошелся с Максимом Литвиновым, который тогда представлял интересы большевиков в Европе, а со временем стал народным комиссаром иностранных дел СССР. В сентябре 1920 г. Круйт, как следует из переписки МИ-5 в TNA, был назначен Москвой своим представителем по вопросу о пленных. В 1918 г. Первая мировая война закончилась для Круйта тем, что он стал еще и… депутатом голландского парламента.

Известно, что когда он вернулся из поездки в советскую Россию (в 1921 году посетил Ясную Поляну по приглашению Ленина. - Ред.) и на митинге в Нидерландах его спросили, как в этой новой России обстоят дела со здравоохранением, то он ответил, что «в коммунистическом обществе нет больных». На родине его обозвали в том числе «толстовским фиговым листком на коммунистическом терроре». Но он явно считал, что узрел правильный путь. Чуть позже Круйт, этот вчерашний пацифист, признает допустимость и целесообразность и некоторого насилия. Ну, ведь для благого дела…

ОБЩАЛСЯ С ЛЕНИНЫМ И НЕРУ

В личном деле Круйта-отца в Коминтерне зафиксировано, что в 1921 г. он «был исключен от церкви за революционную деятельность». Конечно, выражение «исключен из церкви» сразу выдает в авторе такого словосочетания истого советского партийца, привыкшего к обороту «исключен из партии». Но суть дела он передал правильно.

В досье на Круйта, которое завели в SOE (британская служба по подготовке саботажей и диверсий. - Ред.) говорится, что сопровождавшим его британским офицерам он поведал о своем личном знакомстве в межвоенный период не только с Владимиром Лениным, но и с индийцем Джавахарлалом Неру.

В конце справки кадровиков Коминтерна о его довоенной деятельности за пределами СССР читаем еще вот что: «1930-1935 - работал в Торгпредстве СССР в Берлине; 1935 - арест гестапо и после непродолжительного заточения временно освобожден; октябрь 1935 приехал в С[оветский] С[оюз] с согласия партии через Торгпредство». Мы можем совершенно точно утверждать, что в подпольной работе он безусловно участвовал. В материалах РГАСПИ читаем: «Во время нелегального периода КП Германии доставлял для нелегальной прессы заграничный материал, который сам переводил». Это более чем активная работа.

«ДЕДУШКУ» ХВАЛИЛИ ЗА СМЕЛОСТЬ

«В дневнике (Круйта-старшего. - Ред.) много таких деталей, которые можно назвать «снимабельными». В том смысле, что они пригодились бы при написании кино- или телесценария. Ну, например, что касается путешествия отца и сына из советского Заполярья СССР в Британию, то описано, как их «сердечно приветствовали» на борту британского корабля «Бульдог» (кстати, того самого, который до этого захватил немецкую шифровальную машину «Энигма»). Описано, как с этого корабля отец и сын видели айсберги и наблюдали за боем, который немцам дал крейсер «Эдинбург» (тот самый, который будет потоплен, перевозя советское золото в оплату западных поставок). Еще описано пребывание в Англии, где кроме молитвы в соборе Святого Павла были посещение кинематографа, обеды в венгерском, турецком, чешском и итальянском ресторанах и экскурсии в Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне и Галерею изобразительных искусств в Манчестере (там они оказались, когда их отправили на курсы по прыжкам с парашютом; кстати, британские инструкторы отметили, какую смелость проявил «дедушка»). Однако если посмотреть на этот дневник свежим взглядом, то и британский соавтор согласится в том, что, на самом деле в нем… ничего нет. То есть в дневнике есть какие-то «снимабельные» бытовые детали, но нет ничего о задании от советской разведки (кроме адреса, по которому отцу надо было оказаться в Брюсселе). Нет даже настоящих имен отца и сына. Вывод? С одной стороны, Круйт-старший показался британцам «слишком честным». Но с другой стороны, он явно был (или с годами стал?) очень даже скрытным и осмотрительным. У этого вроде как растяпы и простофили был уже весьма богатый опыт минимум связника и подпольщика.

У Шлага было несколько прообразов, но Круйт - основнойФото: кадр из фильма

АРЕСТ, ЯД И КАЗНЬ

«В ночь с 23 на 24 июня (1942 г. - Ред.) Круйт-старший, как отметил пилот, «был на определенном этапе несколько нервным, но сразу прыгнул, когда загорелась зеленая лампочка». Он не знал, что до этого в SOE перепутали его багаж с тем, что было приготовлено для его сына. И уж в Бельгии он тем более подставился никак не сам (Круйт вез деньги для «Красной капеллы» и остановился в указанной квартире вдовы. Но ее любовник-официант, жадный до денег и симпатизировавший фашистам, сдал его . - Ред.). Высадившись в сельской местности, вскорости Круйт оказался в Брюсселе. О том, что было дальше, в Британии узнали уже после войны, когда свое расследование этого дела вели бельгийские спецслужбы, передавшие материалы в Лондон.

Итак, немцы пришли за Круйтом в 30 июня 1942 г. в 4.30 утра. Из бельгийских материалов: «Ключ от комнаты находился в двери, с внешней стороны. Замок и петли были предварительно самым тщательным образом смазаны доносчиком для того, чтобы позволить немцам проникнуть в комнату бесшумно. Парашютист был арестован в своей постели». Как было отмечено в протоколе, «это был мужчина высокого роста (1 м 85 см или 1 м 90 см), примерно шестидесяти лет, крепкий, без бороды и лысый». Обыск не привел к обнаружению денег, которые, как предполагалось, были в распоряжении парашютиста. Его одежда и даже его зубы были самым тщательным образом осмотрены с целью обнаружить яд, который был при нем, но без результата». Тогда Круйт попросился в туалет. И там он принял яд, который даже непонятно где, но спрятал. Не теряя времени, немцы подтащили парашютиста к машине и отвезли в больницу Брюгмана, где вернули к жизни. Позже он был перевезен в карете скорой помощи в больницу люфтваффе, а оттуда переведен в крепость Бренндок, где содержали и других членов «Красной капеллы». Немцы отрубили ему голову в июле 1943 г. в берлинской тюрьме Моабит. Насколько известно, как и пастор Шлаг, Вильям Круйт, кого бы к нему ни подсаживали в тюрьме и как бы его ни допрашивали, ничего существенного немцам не рассказал. Точнее, он рассказывал им что угодно о своей прошлой жизни, но не выдал никаких секретов о том, с каким заданием направлен в Бельгию. Не выдал он и своего сына, который был заброшен в оккупированную нацистами Голландию за несколько дней до него.

СЫНА СПАСЛИ ПЛАВКИ

Его полное имя - Никодемус Круйт. И это он постучался в двери дома, где жил Бруно Кюн (советский агент. - Ред.) как раз тогда, когда гестаповцы проводили там обыск (почти как профессор Плейшнер. - Ред.). Спасло его то, что при нем были плавательные принадлежности и гестаповцы поверили, когда он им сказал, что зашел к знакомому позвать его в бассейн. На самом деле это была «домашняя заготовка», приготовленная как раз для такого случая.

...А теперь читаем продолжение допроса Сезарин Буше (соседка той бельгийской пары, в чьей квартире немцы взяли Круйта-старшего): «Какой-то молодой человек позвонил ко мне в дверь. Он примерно соответствовал следующему описанию: очень высокий, маленькие американские усики, черные волосы, зачесанные назад, широкий в кости, одет в светло-бежевый тренчкот, с непокрытой головой. Он принес письмо голубого цвета. Он мне показал этот конверт, и я смогла увидеть, что письмо было адресовано на имя госпожи Пьер. В тот же самый момент она сама появилась внизу у лестницы. Она приблизилась к этому мужчине и посоветовала ему бежать, а мне сказала: «Это сын старика. Одного уже достаточно». Впоследствии, я никогда больше не видела этого мужчину».

18 июля 1954 г. жизнь его прервалась: его нашли в его квартире в Амстердаме, где был включен, но не зажжен газ на кухне. На Западе есть подозрения, что это мог быть не суицид, а убийство, осуществленное советскими спецслужбами, недовольными тем, что Нико Круйт давал показания, в частности, голландским парламентариям, а возможно, еще и сотрудничал и со спецслужбами Нидерландов.

Личное дело Нико Круйта до сих пор засекречено в Британии.

ЧТО ОТВЕТИЛА СВР

Полученная ВГТРК справка из СВР гласит: «Круит Джон-Вильям («Электрик») 1877 года рождения, голландец, уроженец города Амстердам. Завербован НКВД в 1942 году и направлен через Англию на территорию оккупированной Бельгии. С июля 1942 года сведений в отношении иностранца не поступало. Данных на Никодемуса Круйта в архиве Службы не имеется. Однако с большой долей уверенности можно утверждать, что это Нико – сын агента-нелегала НКВД Джона-Вильяма Круйта, заброшенный в Голландию […] В тыл врага был, по-видимому, направлен по линии ГРУ».

Штирлиц вербует пастора Шлага.

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