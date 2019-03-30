Задача: отодвинуть старость!
Опубликованы результаты исследования, которые позволили оценить, в каком возрасте наступает старость у жителей 195 стран мира. А как понять, что старость пришла? По возрастным болезням. Таковых насчитали 92. Среди них:
- 13 сердечно-сосудистых заболеваний (мерцательная аритмия, эндокардит, артериальная гипертензия, инсульт, ишемическая болезнь сердца и др);
- 5 - пищеварительной системы (цирроз, панкреатит, кишечная непроходимость, язвенная болезнь желудка и др);
- 3 связанных с диабетом и повреждением почек;
- 3 неврологических заболевания (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, другие виды деменции);
- 7 заболеваний органов чувств (потеря слуха, зрения, катаракта, глаукома и др);
- 5 болезней кожи (целлюлит, грибковые поражения кожи);
- 6 заболеваний дыхательной системы (хроническая обструктивная болезнь легких, саркоидоз и др);
- 35 онкологических (миелоидная лейкемия, лимфоидная лейкемия, рак мочевого пузыря, рак головного мозга, рак молочной железы, рак кишечника, рак желчного пузыря, лимфома Ходжкина и др.).
Этот букет заболеваний у жителей одних стран развивается в более позднем возрасте, а в других регионах - более раннем. Причем разрыв между показателями около 30 лет! Но в среднем, определили авторы исследования, старость наступает в 65 лет. Именно к этим годам у людей появляется ряд вышеперечисленных хронических заболеваний.
Оказалось, что позже всего стареет население следующих стран:
.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
А раньше всего дряхлеют жители беднейших государств:
.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Россияне, увы, были отнесены к быстростареющей нации. Жители нашей страны чувствуют себя пожилыми в 59,2 года – это 160 место из 195! Среди стран соседей наихудший показатель у Украины. Здесь старость наступает в 57,4 лет (179 место). Позже всех из постсоветского лагеря старость наступает в Эстонии – 66,1 лет (70 место в общемировом рейтинге).
Разбираемся, как можно отодвинуть старость.
КАК ЗАБЫТЬ О ВОЗРАСТЕ
Лучше всего работают самые банальные методы: соблюдать режим дня, не забывать о регулярной посильное физической активности, питаться правильно. И регулярно проходить диспансеризацию!
Сердечно-сосудистая система
Чтобы сохранить ее здоровье, проверьте, выполняете ли вы следующие пункты:
- Здоровое и полноценное питание - не переедать, снизить количество быстрых углеводов в пище, основу рациона должны составлять овощи и легкоусвояемые белки и т. д.;
- Соблюдение режима сна (нормой для взрослого человека считается 7 - 8 часов, причем ложиться нужно в одно и то же время);
- Отказ от вредных привычек;
- Регулярные прогулки на свежем воздухе - не менее получаса в день.
Профилактика онкологии
Хотя никто толком не знает, отчего возникает рак, данные ВОЗ говорят о том, что профилактические меры могут снизить риски возникновения онкологических заболеваний.
Что нужно сделать?
- Отказаться от курения и алкоголя;
-Придерживаться правильного питания, следить за тем, чтобы вес был в пределах нормы;
- Регулярно заниматься физкультурой;
- Прививаться от гепатита, т.к. он повышает риск рака печени,
- Сделать анализ на наличие в организме бактерии helicobacter pylori - повышает рис рака желудка. Если бактерия будет найдена - пролечиться от нее,
- Провериться на наличие вируса папилломы человека (повышает риск рака шейки матки).
- Стараться избегать мест, где канцерогены содержатся в окружающей среде - плохая экология портит воздух, воду и т.п.;
- Избегать воздействия ультрафиолетового излучения (исключить солярий, не перебарщивать с загаром).
Сахарный диабет
- Сдавать анализы на глюкозу в крови как минимум каждые три года после 45 лет;
- Снизить потребление быстрых углеводов, питаться умеренно, контролировать вес тела, не забывать об умеренных физических нагрузках;
- Пить достаточное для поддержания водного баланса количество воды (стараться ориентироваться на 2 л в сутки);
Болезни дыхательной системы
- Стараться больше находиться на свежем воздухе;
- Отказаться от курения и алкоголя;
- Заниматься специальной дыхательной гимнастикой.
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ИСТОЧНИК KP.RU