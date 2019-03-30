Задача: отодвинуть старость!

Опубликованы результаты исследования, которые позволили оценить, в каком возрасте наступает старость у жителей 195 стран мира. А как понять, что старость пришла? По возрастным болезням. Таковых насчитали 92. Среди них:

- 13 сердечно-сосудистых заболеваний (мерцательная аритмия, эндокардит, артериальная гипертензия, инсульт, ишемическая болезнь сердца и др);

- 5 - пищеварительной системы (цирроз, панкреатит, кишечная непроходимость, язвенная болезнь желудка и др);

- 3 связанных с диабетом и повреждением почек;

- 3 неврологических заболевания (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, другие виды деменции);

- 7 заболеваний органов чувств (потеря слуха, зрения, катаракта, глаукома и др);

- 5 болезней кожи (целлюлит, грибковые поражения кожи);

- 6 заболеваний дыхательной системы (хроническая обструктивная болезнь легких, саркоидоз и др);

- 35 онкологических (миелоидная лейкемия, лимфоидная лейкемия, рак мочевого пузыря, рак головного мозга, рак молочной железы, рак кишечника, рак желчного пузыря, лимфома Ходжкина и др.).

Этот букет заболеваний у жителей одних стран развивается в более позднем возрасте, а в других регионах - более раннем. Причем разрыв между показателями около 30 лет! Но в среднем, определили авторы исследования, старость наступает в 65 лет. Именно к этим годам у людей появляется ряд вышеперечисленных хронических заболеваний.

Оказалось, что позже всего стареет население следующих стран:

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А раньше всего дряхлеют жители беднейших государств:

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Россияне, увы, были отнесены к быстростареющей нации. Жители нашей страны чувствуют себя пожилыми в 59,2 года – это 160 место из 195! Среди стран соседей наихудший показатель у Украины. Здесь старость наступает в 57,4 лет (179 место). Позже всех из постсоветского лагеря старость наступает в Эстонии – 66,1 лет (70 место в общемировом рейтинге).

Разбираемся, как можно отодвинуть старость.

КАК ЗАБЫТЬ О ВОЗРАСТЕ

Лучше всего работают самые банальные методы: соблюдать режим дня, не забывать о регулярной посильное физической активности, питаться правильно. И регулярно проходить диспансеризацию!

Сердечно-сосудистая система

Чтобы сохранить ее здоровье, проверьте, выполняете ли вы следующие пункты:

- Здоровое и полноценное питание - не переедать, снизить количество быстрых углеводов в пище, основу рациона должны составлять овощи и легкоусвояемые белки и т. д.;

- Соблюдение режима сна (нормой для взрослого человека считается 7 - 8 часов, причем ложиться нужно в одно и то же время);

- Отказ от вредных привычек;

- Регулярные прогулки на свежем воздухе - не менее получаса в день.

Профилактика онкологии

Хотя никто толком не знает, отчего возникает рак, данные ВОЗ говорят о том, что профилактические меры могут снизить риски возникновения онкологических заболеваний.

Что нужно сделать?

- Отказаться от курения и алкоголя;

-Придерживаться правильного питания, следить за тем, чтобы вес был в пределах нормы;

- Регулярно заниматься физкультурой;

- Прививаться от гепатита, т.к. он повышает риск рака печени,

- Сделать анализ на наличие в организме бактерии helicobacter pylori - повышает рис рака желудка. Если бактерия будет найдена - пролечиться от нее,

- Провериться на наличие вируса папилломы человека (повышает риск рака шейки матки).

- Стараться избегать мест, где канцерогены содержатся в окружающей среде - плохая экология портит воздух, воду и т.п.;

- Избегать воздействия ультрафиолетового излучения (исключить солярий, не перебарщивать с загаром).

Сахарный диабет

- Сдавать анализы на глюкозу в крови как минимум каждые три года после 45 лет;

- Снизить потребление быстрых углеводов, питаться умеренно, контролировать вес тела, не забывать об умеренных физических нагрузках;

- Пить достаточное для поддержания водного баланса количество воды (стараться ориентироваться на 2 л в сутки);

Болезни дыхательной системы

- Стараться больше находиться на свежем воздухе;

- Отказаться от курения и алкоголя;

- Заниматься специальной дыхательной гимнастикой.

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