Почему чукчи становятся китайцами, а русские - полинезийцами

Изучать свою ДНК стало круто. Люди ринулись в профильные лаборатории узнавать свою генетическую историю, искать родственников, выявлять наследственную предрасположенность к тем или иным заболеваниям (рынок таких услуг в мире перевалил за 12 миллиардов долларов - Ред). И здесь граждан поджидало множество неожиданных, на первый взгляд, открытий. То они обнаруживали у себя в крови следы самых экзотических народов. То узнавали, что у них с Наполеоном или с императором Николаем II общие предки. А иногда расстраивались, осознав, что по результатам генетического теста им никогда не стать чемпионом мира в марафонском беге. О тонкостях генетических исследований «Комсомолке» рассказала доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики РАН Светлана Боринская.

Как генетики вычислили домодедовского террориста

- Светлана Александровна, насколько надежны генетические методы определения этнической принадлежности?

- Такие исследования делают во всем мире различные фирмы. Это достаточно частый запрос, людям всегда интересно знать о своем происхождении. При этом надо понимать, что в ДНК никакой этнической принадлежности нет и быть не может. Этническая принадлежность есть у людей, которые сдавали образцы и сообщили об этом исследователям. Какую национальность они назвали, такая и будет в базе данных. Но, условно говоря, даже если у человека все четыре бабушки и дедушки чукчи, то он все равно может считать себя русским. В советское время такое было сплошь и рядом. Сейчас наоборот, потому что представителям малых народов какие-то льготы причитаются. То есть некорректно говорить «устанавливается национальность или этническая принадлежность» - устанавливается родство с группами людей, которые сдавая образцы, называли свою национальность. Второй момент: как у российских фирм, так и у западных, которые занимаются генетическими исследованиями, есть свои перекосы в ответах.

- В каком смысле?

- Дело в том, что оценку делают по так называемым референтным базам данных. Фирма собирает собственные сведения о происхождении людей и данные их генетического анализа. Они записывает: вот это немцы, это французы, а это еще кто-то. Потом по имеющимся сведениям расписывают образец ДНК, который им прислали на анализ. Точность зависит от того, какие образцы удалось собрать. Если по России у фирмы мало данных, то условно говоря, чукча будет записан китайцем, потому что это самая близкая к нему группа. И человек с удивлением узнает, что у него большой процент китайских предков. Для того, чтобы выдать адекватный ответ нужно сделать определенную географическую сетку и из каждой точки страны собрать образцы. Кстати, именно такой подход позволил идентифицировать террориста-смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту «Домодедово». У преступника оказалась редкая гаплогруппа Y-хромосомы, которая встречалась только в определенном районе Ингушетии. А этот район по счастливому совпадению был в базе данных, которую собирали генетики.

Мы действительно братья с Наполеоном. И с обезьянами тоже

- Но ведь и у фирм, занимающихся генетическим тестированием, тоже есть своя база данных...

- Большинство фирм находятся в крупных городах и собирает ДНК людей, которые сами к ним пришли с какими-то вопросами. Это любопытные и довольно обеспеченные людей . Они не представляют все население России, что называется нерепрезентативная выборка. Аналогичная проблема у западных фирм. Мне присылали заключения люди, которые заказав исследование вдруг выяснили, что они на несколько процентов полинезийцы и спрашивали почему их так жестоко обманули. Но это не обман, просто у фирмы такая база данных с белым пятном в России, поэтому происхождение российских людей они плохо устанавливают. А если база собрана в Англии или Швеции, то «своих» они вычисляют очень хорошо.

- У таких фирм есть шикарный маркетинговый ход, когда клиентам находят общих предков из числа великих людей. Насколько корректно определение такого родства или мы действительно почти все друг другу братья и сестры?

- Да, конечно! Вопрос только в том, когда жил общий предок с этим великим человеком:100 лет назад, 5 тысяч лет назад или 200 тысяч лет назад? Если 200 тысяч лет назад, то мы со всеми великими людьми родственники. Но надо сказать, что мы и с обезьянами тоже братья и сестры, только это родство уходит не на 200 тысяч лет, а на 5 миллионов лет назад.

- Есть гипотеза, что все человечество произошло от исходной группы, которая пройдя «бутылочное горлышко» (сокращение численности из-за какого-то кризиса - Ред) насчитывала всего 5 тысяч человек. Поэтому у нас не такое большое генетическое разнообразие...

- Именно так и есть. Группа могла быть и больше, но генетики оценивали, так называемую, эффективную численность, то есть ту часть группы, которая размножалась - получилось действительно около 5 тысяч.

Делать, как Анджелина Джоли?

- Теперь по поводу генетических тестов для определения склонности к тому или иному виду спорта: можно ли «обмануть» природу и стать чемпионом в виде спорта, который противопоказан?

- Генетическое тестирование спортивных талантов это не очень надежное дело. Да, есть исследования, которые показали, что определенный ген влияет на аэробный обмен в мышцах. Одни его варианты дают больший эффект для стайеров, другие - для спринтеров. Но здесь есть принципиальный момент: эти эффекты обнаружены при сравнении средних показателей двух групп. Если же мы смотрим на конкретного человека, то не можем напрямую перенести эти результаты, полученные на группе. Потому что у человека есть еще 20 тысяч генов, которые могут взаимодействовать с этим «спортивным» геном и сдвигать эффект в самые разные стороны.

- Значит это не приговор?

Конечно, нет! Допустим, вашему ребенку нравится фигурное катание, но по генам это противопоказано, а рекомендовано бегать на лыжах. Если вы не дадите ему заниматься тем, к чему у него душа лежит, я считаю, что это плохо. Надо пробовать - где получается, там и отлично. Но есть существенный момент. Я говорю про генетические анализы, которые выявляют предрасположенность к наследственным заболеваниям. Вот их делать надо, они могут спасти жизнь. Хороший пример подала Анджелина Джоли. Ее ругали, мол, зря она сделала операцию (голливудская красавица удалила обе груди, опасаясь рака молочной железы - Ред.), обвиняли, что все это рекламный трюк... Но в действительности она была права, поскольку исследования показали, что риск заболеть превышает 80 процентов. И разумнее лечь на операционный стол, чем всю жизнь сидеть на пороховой бочке. А гены, которые касаются спорта, таким эффектом не обладают. Вклад отдельного гена в результат на уровне 3-5 процентов. Может быть, когда-нибудь мы научимся это использовать.

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