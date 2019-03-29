Россиянки в купальниках встали грудью за барнаульскую учительницу
Россиянки поддержали учительницу Татьяну Кувшинникову из Барнаула, которую вынудили уволиться за якобы откровенное фото. Ради девушки запустили флешмоб #учителятожелюди.
История с учительницей из Барнаула, которую буквально затравили за слишком откровенные фото, получила продолжение. Теперь по всей стране ее коллеги-учителя и не только решили поддержать девушку. Все желающие поучаствовать во флешмобе #учителятожелюди публикуют в соцсетях фото в купальниках.
Как писал сайт kp.ru, барнаульскую учительницу буквально выжили из школы после скандала с фото в вечернем платье. В феврале Татьяна Кувшинникова, которая увлекается моржеванием, выложила на своей странице в соцсети снимок, где она в коротком платье сидит на турнике в мороз. Фото, сделанного в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. Преподаватель активно занимается спортом и является членом Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания.
На следующий день Татьяну вызвала директор школы и заставила написать заявление об уходе. Директор заявила Кувшинниковой, что "так только проститутки одеваются и фотографируются". "Каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко", - негодовала директрисса.
Однако за педагога вступились родители учеников, а в прессе поднялась шумиха. Директор была вынуждена восстановить молодого преподавателя на работе.
Но, по словам учительницы русского языка, сложилась тяжелая психологическая обстановка. "Просто невыносимо работать. Стали донимать проверками, директор посылала ко мне на уроки завуча, которая придиралась буквально до всего... Поэтому, когда она сказала, что придет в понедельник еще раз, я решила, что больше не выйду, - призналась Татьяна Кувшинникова.Она добавила, что не хочет, "работая в школе, жить в условиях холодной войны". "Наверное, правда, это не мое место - слишком яркая для школы, там надо быть серой мышью", - заключила лишившаяся работы учительница.
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ИСТОЧНИК KP.RU