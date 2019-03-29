2019-03-30T00:07:06+03:00
Общество

Россиянки в купальниках встали грудью за барнаульскую учительницу

Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться за якобы откровенное фото, поддержали флешмобом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Барнаульскую учительницу буквально выжили из школыБарнаульскую учительницу буквально выжили из школыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Россиянки поддержали учительницу Татьяну Кувшинникову из Барнаула, которую вынудили уволиться за якобы откровенное фото. Ради девушки запустили флешмоб #учителятожелюди.

ruzilya.niruzilya.ni
#учителятожелюди
61 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

История с учительницей из Барнаула, которую буквально затравили за слишком откровенные фото, получила продолжение. Теперь по всей стране ее коллеги-учителя и не только решили поддержать девушку. Все желающие поучаствовать во флешмобе #учителятожелюди публикуют в соцсетях фото в купальниках.

annaml2007annaml2007
#учителятожелюди #школотауженета #Кувшинникова
28 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram
minty_februaryminty_february
#учителятожелюди Вероятно, преподаватели должны купаться в платьях до пола. Или еще лучше - не купаться вообще
45 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
lesay_kalesay_ka
Ну что, поддержим же #учителятожелюди. Это кому же так учителя в купальниках-то помешали?
47 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram
ekbarbashinaekbarbashina
#учителятожелюди
76 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram
katyalyalina90katyalyalina90
#учителятожелюди В жизни каждый из нас играет множество ролей. Учителем я являюсь в школе. Когда я прихожу домой к мужу, я прихожу не в качестве учительницы, а в качестве заботливой жены. Когда я приезжаю в гости к маме или папе, я любящая дочка.
68 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram
anna_wise_annaanna_wise_anna
Как бывший преподаватель, а бывших преподавателей не бывает, это в крови на всю жизнь, хочу поддержать своих коллег в акции #учителятожелюди, выступающих против маразма.
275 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram
tina_tina_foxtina_tina_fox
Флешмоб #учителятожелюди. Стаж работы в школе 10 лет
131 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram
liudmilalexandrovnaliudmilalexandrovna
И снова скандал с фотографиями в купальнике у учителя. Почему же эта тема вызывает такой резонанс в обществе? Почему люди видят в этом зло? Или плохой поддеткст? Женщина, в хорошей физической форме. Какой сексуальный поддекст в этом?
558 отметок «Нравится»30 комментариевInstagram
chupriyanovatarasovachupriyanovatarasova
Опять начались гонения на учителя из-за фото в купальнике! Да что ж ты будешь делать? Неужели фото в купальнике оскорбляет достоинство окружающих? Ерунда какая-то! Дорогая @tanyakuvsh, держитесь! Сил Вам и терпения! #учителятожелюди
210 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram
vassiyavassiya
#учителятожелюди Вы слышали про эти ужасающие случаи, когда учителей увольняли из-за безобидных фотографий в купальнике? Ну как так? Друзья, среди вас достаточно учителей, скажите, неужели вам действительно приходится отбирать контент для соцсетей?
109 отметок «Нравится»32 комментариевInstagram

Как писал сайт kp.ru, барнаульскую учительницу буквально выжили из школы после скандала с фото в вечернем платье. В феврале Татьяна Кувшинникова, которая увлекается моржеванием, выложила на своей странице в соцсети снимок, где она в коротком платье сидит на турнике в мороз. Фото, сделанного в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. Преподаватель активно занимается спортом и является членом Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания.

На следующий день Татьяну вызвала директор школы и заставила написать заявление об уходе. Директор заявила Кувшинниковой, что "так только проститутки одеваются и фотографируются". "Каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко", - негодовала директрисса.

Однако за педагога вступились родители учеников, а в прессе поднялась шумиха. Директор была вынуждена восстановить молодого преподавателя на работе.

Но, по словам учительницы русского языка, сложилась тяжелая психологическая обстановка. "Просто невыносимо работать. Стали донимать проверками, директор посылала ко мне на уроки завуча, которая придиралась буквально до всего... Поэтому, когда она сказала, что придет в понедельник еще раз, я решила, что больше не выйду, - призналась Татьяна Кувшинникова.Она добавила, что не хочет, "работая в школе, жить в условиях холодной войны". "Наверное, правда, это не мое место - слишком яркая для школы, там надо быть серой мышью", - заключила лишившаяся работы учительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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