Евгения Медведева: " Весь сезон верила в хеппи-энд!"

Новости фигурного катания будоражат. За последние год-два «фигурка» затмила все остальные зимние развлечения болельщика. Почти забыты биатлон и лыжи, хоккей безнадежно отстает по рейтингам… Все объяснимо, в нашем фигурном катании блестящие спортсмены и тренеры соревнуются не только с чужими, но друг с другом. Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева… И этот список так велик, что за всеми хитросплетениями отношений не уследишь. Есть феномен Этери Тутберидзе, есть потрясающий Алексей Мишин, есть канадский тренер Брайан Орсер, тренирующий с прошлого года Медведеву…

Евгения в минувшем сезоне пережила, пожалуй, всю гамму эмоций. От отчаяния, когда ничего не получалось, и казалось, что сезон потерян, через надежды после победы в Кубке России, до прекрасного результата на чемпионате мира - «бронзовой» награды мирового первенства. Сейчас Женя в Японии. Это связано с обязательствами перед спонсорами. Да и в свой любви к этой стране она признавалась не раз. Но впереди новый сезон, новые тренировки, и, надеемся, большие победы.

- Евгения, во-первых, самые душевные поздравления. Мы за вас очень переживали. Вы верили, что у этого сезона будет хеппи-энд?

- Да, сложностей было много, но, честно говоря, никто не знал, что ожидать от этого сезона. При этом в хеппи-энд мы в любом случае верили. То есть рано или поздно все должно было наладиться, и мы сделали все, чтобы на чемпионате мира был хороший финал. Но в любом случае надо стремиться к большему!

- Про этот ваш сезон можно фильм снимать, были моменты, когда вера в себя вас оставляла?

- Несмотря на то, что сезон был сложный, как это не удивительно, вера в себя меня не оставляла. Рядом со мной было много людей, которые меня поддерживали вне зависимости от ситуации.

Евгения Медведева. Произвольная программа. Чемпионат мира 2019. Видео.Видео проката Евгении Медведевой в произвольной программе чемпионата мира 2019 по фигурному катанию

- Ваш чемпионский характер не может не вызывать восхищения. Чувствуется, что поблажек себе вы не делали. Сейчас можно расслабиться? Какие удовольствия, нарушения режима вы себе позволите?

- Да, я держала себя в форме, поддерживала тело и дух всеми возможными способами. Как питанием, так и сном. Вот, к примеру, пару месяцев я не ем мясо. Посмотрим, как будет дальше. Но сейчас мне это помогает и физически, и морально. Я хорошо себя чувствую! Но сейчас в межсезонье, когда прошел чемпионат мира режим нарушаю регулярно (смеется). Да, я себе позволяю расслабиться.

Евгения Медведева. Короткая программа. Чемпионат мира 2019.Видео проката Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019

- Какие планы на отпуск?

- Немного отдохну и снова работать. То есть как все. У нас в планах усложнять программу, много новых элементов, к примеру, четверной сальхов и тулуп.

- Как оценил ваше выступление Брайан Орсер? Что он вам сказал?

- Брайан сразу же после выступления сказал мне, что он мной гордится. Но я бы очень хотела приносить ему золотые медали, и чтобы он гордился первыми местами.

- Со стороны кажется, что за минувший год вы изменились. Это заметно по тому, как вы общаетесь с прессой, как уверенно и спокойно общаетесь с залом. Согласны, или это все и раньше было?

- Все меняются в течение жизни. Это нормально. Я просто стала к публичности относиться как к работе. Я не могу сказать, что общение с прессой и выступления на публику это то чем бы я хотела заниматься 24 часа в сутки, но я прекрасно понимаю, что это необходимость, если ты публичный человек.

- Оказалось, что сайты фанатов фигурного катания - это страшный ужас. Там потоки любви и розовых единорогов сходятся с какими-то невероятными проявлениями нетерпимости и ненависти. Причем достается абсолютно всем заметным спортсменам и тренерам. Как, прочитав все это, не возненавидеть весь мир?

- А зачем вы все это читаете? Вы не читайте!

Алина Загитова и Евгения Медведева в японской рекламе.

- Нельзя не спросить про ваше соперничество с Елизаветой Туктамышевой. Оно было честным, но драматическим. После таких противостояний можно сохранить нормальные человеческие отношения?

- Зайдите в мой инстаграм, там много ответов. У нас с Лизой все супер!

Знаменитая фигуристка рассказала «Комсомолке» о финале тяжелого сезонаФото: REUTERS

- Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая сказала такую фразу «Слава богу, в наше в время не было инстраграма, мы бы все переругались на всю жизнь». В вашей карьере соцсети есть. Но и вы и ваши соперницы ведете себя максимально корректно и воспитанно. Сколько раз у вас возникал соблазн взять, да и написать что-нибудь нехорошее?

- Соблазна никакого нет и хочется написать людям только хорошее. Если вообще хочется написать. А плохое пусть пишут другие.

- Что вы думаете про «детскую угрозу» - новую группу девушек, которые будут участвовать во взрослых соревнованиях в новом сезоне? Говорят, они невероятно сильны.

- Почему говорят? Они действительно очень сильные сейчас. Я готова к конкуренции и не собираюсь делать шаг назад, только вперед!

- Вы были ведущей проекта «Ледниковый период. Дети». Какие остались эмоции от работы на ТВ? Не хотелось бы еще поработать на ТВ впоследствии?

- Хотелось бы воспользоваться случаем и передать привет моему соведущему Алексею Ягудину. И сказать ему большое спасибо за то, что я больше не хочу работать на телевидении (смеется). Шутка, конечно. На самом деле спасибо Леше за опыт работы на телевидении. Когда-нибудь в будущем вполне возможно возникнет такое желание.

Сейчас Женя в Японии. Это связано с обязательствами перед спонсорамиФото: REUTERS

Евгения Медведева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19.Смотрите показательную программу Евгении Медведевой на Skate Canada, где российская фигуристка заняла третье место.

- Сейчас новый сезон проекта начинается - будете смотреть?

- У меня же даже телевизора нет! Может, в Интернете посмотрю. Да, по возможности буду смотреть, но работы много. Но если будет время – обязательно гляну.

- Нельзя не спросить про ваших фанатов, их очень много по всему миру. Как они отреагировали на ваше выступление, и, может быть, они для вас приготовили какие-нибудь необычные сюрпризы?

- Фанаты у меня просто потрясающие. Я их просто безумно люблю. После чемпионата мира, поскольку мама у меня в Торонто была, она получила посылку из России, весом больше пяти килограмм, где было, точно не пересчитывали, но несколько тысяч писем со всей России. И это было… Просто до слез...