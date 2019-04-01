2019-04-01T15:35:46+03:00
Политика

Игорь Шишкин: Украина разорвала договор с Россией ради НАТО и Азова

Замдиректора Института стран СНГ прокомментировал «КП» расторжение договора о Дружбе между Украиной и Россией, которое официально свершилось 1 апреля — по инициативе украинской стороны [видео]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Крайне велик риск размещения на территории Украины ударных вооружений стран блока НАТОКрайне велик риск размещения на территории Украины ударных вооружений стран блока НАТОФото: REUTERS
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- Украина большинство пунктов договора о Дружбе с Россией от 1997-го года давным давно не соблюдала?

- Она никогда их не соблюдала. Борьба относительно этого договора в Верховном Совете России в те годы не зря была такой напряженной.

- Зачем Украине его расторгать, ведь там речь о взаимном признании границ и территориальной целостности — они же так от Крыма отказываются окончательно?

- Предположение, что Украина таким образом ставит под вопрос свою территориальную целостность — это от лукавого. Ничего подобного. Украине в 90-е годы было позарез нужно, чтобы Россия признала ее административные границы - государственными. Россия их таковыми признала. После этого — хоть трава не расти. И потому все, что нужно было Украине от этого договора — она поимела. Россия не поимела ничего.

- Нарушения договора начались не при Порошенко или Януковиче, и даже не при Ющенко — еще раньше?

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- В 90-е. Прописанные в договоре интересы русского населения Украины начали игнорировать уже тогда. Никакого стратегического партнерства с момента подписания тоже не было.

- По договору ни территория России, ни территория Украины не может быть использована для угрозы одной из сторон. Киев на это наплевал и трубным голосом зовет НАТО в гости?

- Сплошные нарушения были по многим пунктам. Возникли они еще при Кравчуке, потом были при Кучме, Ющенко и Януковиче. План Украины по вступлению в НАТО когда появился — в России это объявили нарушение этого договора от 1997 года. Сейчас мало кто помнит, но протест России на Западе тоже услышали. Немцы и французы. Правда, Украина прикрывалась заявлениями типа «Разве НАТО — ваш враг?». Вы же подписали «партнерство во имя мира»? Они "включали дурака".

- Что сейчас изменилось, почему Украине понадобилось избавиться от этого договора?

- Крайне велик риск (для России) размещения на территории Украины ударных вооружений стран блока НАТО. В первую очередь — США. При том никто Украину в Северо-Атлантический альянс принимать не собирается!

- Из-за войны Киева против Донбасса?

- Этот конфликт для НАТО ничего не меняет. Прибалтика ведь вошла в состав НАТО без урегулирования территориальных споров с Россией. Что прямо противоречит уставу блока. По которому есть прямой запрет на вступление в альянс при наличии территориальных конфликтов с другими странами. В НАТО понимали, что это не приведет к конфликту с Россией в Прибалтике - но по Украине у них такой уверенности нет. Воевать своими руками они не хотят. Делается проще. Зачем включать Украину в состав НАТО и вкладывать в нее огромные деньги? Проще разместить ударные и разведывательные комплексы на ее территории. По двусторонним соглашениям. До расторжения договора в него все упиралось — не имеете же на это права! На эту сторону у нас почему то никто не хочет обращать внимания. То есть дело не в войне и не в том, что дружбы не будет.

- Отношения с НАТО — ключевой повод для расторжения договора?

- Полагаю, да. Высока вероятность того, что американцы готовят юридическую базу для размещения своих ударных комплексов на территории Украины. Например, на базе под Очаковым.

- Соглашение по Азовскому мор в этот договор не входило?

- Не входило. Было двустороннее соглашение, по которому Азов был двусторонним морем. НА него не распространялось морское право. С договором о Дружбе оно было связано, но его частью не являлось.

- Сразу за расторжением договора о дружбе может последовать расторжение договора по Азову?

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- Может. Таям есть юридические тонкости. Нужно согласие обеих сторон. Но когда речь идет о своих интересах - кто там смотрит на законы? Для западного общественного мнения вполне достаточно будет объявить, что Украина вышла из этого договора. И статус Азовского моря меняется с внутреннего на международное. А это значит, что корабли всех стран мира имеют полное право проходить через Керченский пролив в Азов. У НАТО достаточно кораблей, которые могут ходит по мелководью. И это все очень опасно. С нашей стороны есть интересный контр-аргумент. Его пока особо не применяли. Но уже вбросили. По нему Россия откажется признавать Азовское море - морем. И будет считать его... дельтой Дона.

- Договор не предусматривал гарантий по выплатам, например, своим пенсионерам на сопредельной территории?

- Это станет предметом двусторонних переговоров. Украинскую власть проблемы украинских пенсионеров за рубежом волнует меньше, чем популяция пингвинов в Антарктиде.

- На торговле разрыв договора тоже сказаться уже не может?

- Нет, потому что она обусловлена двусторонними договорами. И торговлю по основным направлениям свернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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