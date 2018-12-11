2018-12-11T10:25:56+03:00
Политика

На Украине опубликовали закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

Документ должен вступить в силу уже в среду, 12 декабря
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине опубликовали закон о прекращении действия Договора о дружбе с РоссиейНа Украине опубликовали закон о прекращении действия Договора о дружбе с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 11 декабря, на Украине опубликовали закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Как отмечается в этом документе, который, кстати, уже в среду должен вступить в силу, он «освобождает Украину от каких-либо обязанностей по выполнению договора», подписанного в 1997 году.

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 года в городе Киеве», - сказано в тексте закона.

Стоит отметить, что документ был опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о расторжении Договора о дружбе с Россией 3 декабря этого года, а спустя три дня парламент страны поддержал его инициативу. А уже 11 декабря глава незалежной подписал закон о прекращении союза между Киевом и Москвой и таким образом окончательно разорвал соглашение.

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