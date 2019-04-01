Гардеробная круче, чем у Киркорова: экс-министр Абызов не выходил из дома, не посоветовавшись со стилистом

- В политической среде Абызов всегда считался понтярщиком и любителем дорогих вещей. Гардеробная у него покруче, чем у Киркорова. Без совета персонального стилиста он из дома не выходил, - поделился с «КП» один из депутатов Госдумы, попросив не оглашать его имя. - Абызов был частым гостем в самых дорогих бутиках Столешникова переулка. Чаще всего захаживал в «Луи Вюиттон». Знаю, что закупался он и в «Прада». Возможно, выбирал наряды для своей девушки.

Абызов в костюме от «Бриони» (на сайте бренда он стоит 334 тысячи рублей). У ног - портфель итальянской марки «Труссарди» за 40 тысяч рублей. А вот часы бывший министр нарочито выбирал недорогие, электронные. Фото: Василий ШАПОШНИКОВ/Коммерсантъ

- Видно, что на Абызове дорогие вещи. Но с первого взгляда сложно понять, какой это бренд. Видимо, он хоть и был модником, но старался лишний раз не выпячивать в коридорах власти свое богатство. Поэтому нарочито носил недорогие электронные часы. Хотя, понятно, что мог себе позволить более топовые часовые модели, - говорит фешен-блогер и ведущая телеканала Music Box Алина Ян. - И все-таки несколько раз Абызов засветил бренды. На одно из заседаний пришел с портфелем «Луи Вюиттон». Еще в объективы попал шелковый галстук того же бренда с контрастными полосками (цена изделия - 12 тысяч 800 рублей).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

По словам модных экспертов, Абызов носил очень дорогие костюмы от «Бриони» и «Франческо Смальто».

Михаил с портфелем от «Луи Вюиттон» за 198 тысяч рублей. Фото: Глеб ЩЕЛКУНОВ/Коммерсантъ

- Михаил отдавал предпочтение темно-синим костюмам от «Бриони» из натуральной шерсти с передним карманом для монет, - говорит Алина Ян. - Средняя стоимость костюмов подобной модели - около 400 тысяч рублей. Плюс ко всему роскошные костюмные тройки ему шили в ателье итальянского бренда «Франческо Смальто». Там можно пошить отличный костюм для протокольных мероприятий и за 60 тысяч рублей.

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