2019-04-01T15:50:26+03:00
Общество

Роскошная жизнь любовницы экс-министра Михаила Абызова: Дарил меха и осыпал бриллиантами

29-летняя Валентина Григорьева родила бывшему чиновнику четвертого ребенка и мечтала пойти с ним в загс [фото, видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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С Валентиной Абызов близок более трех летС Валентиной Абызов близок более трех летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На минувшей неделе суд арестовал бывшего министра по делам Открытого правительства 46-летнего Михаила Абызова. Экс-чиновник подозревается в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.

Абызов считался самым богатым российским министром и ничуть не стеснялся этого, открыто декларируя не только элитные квадратные метры в столице и Подмосковье, но и виллы в Италии, недвижимость в Лондоне, шикарные авто и мотоциклы. Уже будучи чиновником, он умудрился попасть в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России» за 2016 год с оценкой состояния $600 млн.

Свою роскошную жизнь Абызов объяснял тем, что заработал миллионы как рядовой предприниматель, на реализации ценных бумаг и строительных объектов.

В политических кругах Абызова считали человеком Чубайса. Однако дружба с председателем правления «Роснано» не уберегла его от ареста.

Любовь министра и стюардессы.Счастье любит тишину. Вот и олигарх Абызов в течение двух лет скрывал от всех свой роман с бортпроводницей. Интересно, как ему это удалось?

Стюардесса по имени Валя

В зале суда экс-министра поддерживала гражданская жена - 29-летняя Валентина Григорьева.

Благодаря роману с самой красивой стюардессой России (этот титул Валентина получала несколько лет подряд, когда она работала бортпроводницей в бизнес-классе одной из авиакомпаний) Абызов чаще других министров мелькал в глянце.

С Валентиной Абызов близок более трех лет. В прошлом году у пары родился сын. Говорят, девушка мечтала о марше Мендельсона, но Абызов не спешил в загс.

Ранее Михаил был женат на своей однокурснице по МГУ Екатерине Сиротенко (ныне успешная бизнесвумен, владелица сети ресторанов). В этом и пока единственном законном браке у Абызова родились дочь и два сына.

- Катя держала мужа в ежовых рукавицах. Сразу было понятно, кто в их доме глава семьи, - рассказали «КП» друзья Абызовых - Сиротенко.

Однако в 2016 году Абызов развелся. В это же время папарацци подловили его в одном из столичных ночных клубов, где его сопровождала длинноногая красотка Валентина Григорьева.

Как гласит легенда, экс-министр увидел снимок стюардессы в соцсетях и влюбился. А уж найти телефон чаровницы для него не составило труда, поскольку Михаил был ВИП-клиентом авиакомпании, где трудилась Валентина.

18-летняя разница в возрасте не смутила мурманчанку, поскольку и до встречи с Абызовым она отдавала предпочтение солидным мужчинам. Еще в 2009 году, будучи участницей конкурса «Краса Заполярья» (там Григорьева завоевала титул «Первая вице-мисс»), девушка признавалась журналистам, что встречается с мужчиной намного старшего себя. Правда, тот роман был недолгим. Уже в 2012 году, участвуя вместе со своей сестрой Екатериной в телешоу «Топ-модель по-русски», Валентина жаловалась на неустроенную личную жизнь. Мол, хотела поехать построить любовь на реалити-шоу «Каникулы в Мексике» (где, как известно, некоторые участники занимались сексом перед камерами), но родители запретили.

И если участие в «Топ-модели по-русски» не сильно сказалось на карьере Валентины (не считая знакомства и дружбы с моделью Ириной Шейк, которая была наставницей на шоу), то для ее сестры проект оказался знаковым: Екатерина стала «ангелом» знаменитой бельевой марки Victoria's Secret.

Отдых в Куршевеле и розовое золото

Роман с Абызовым стал для стюардессы пропуском в высший свет и мир глянца. Михаил не жалел средств для своей возлюбленной. Обеспечивал роскошный отдых на курортах: зимой в Куршевеле и ОАЭ, летом - в Мексике. И это не считая семейного досуга на виллах Абызова в Лондоне и Тоскане. Надо заметить, что, как только Абызова арестовали, его молодая пассия закрыла свой Инстаграм. Правда, в сети сохранились любопытные кадры из блога красотки (см. фото).

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

На пальчике красавицы мы разглядели колечко с внушительным бриллиантом в форме сердца.

- На фото бриллиант примерно в 3 - 3,5 карата грушевидной огранки. По стоимости разброс цен большой, все зависит от чистоты камня. Если у этого камня идеальные характеристики, то только бриллиант может стоить 197 тысяч долларов, - поделилась с «КП» представитель ювелирного бренда Daizy Jewellery Диана Алиева.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

На этом фото Валентина (после рождения сына она оставила профессию стюардессы и увлеклась верховой ездой) запечатлена рядом со своим скакуном. На девушке симпатичная меховая жилетка.

- Это мех лесной куницы. Жилетка стоит более 350 тысяч рублей, - рассказала «КП» эксперт-товаровед, специалист по меховым изделиям Анжелика Новицкая.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

На одном из отпускных фото, где девушка Абызова, наслаждается шампанским, загорая на яхте, можно разглядеть роскошный браслет с бриллиантами. Видимо, подарок любимого мужчины.

- Это базовый браслет Love из 18-каратного розового и белого золота (114 бриллиантов классической огранки общим весом 1,47 карата) из коллекции Cartier (на официальном сайте ювелирного дома Cartier это украшение стоит 2 млн 490 тыс. рублей. - Ред.), - пояснил «Комсомолке» дизайнер украшений Николай Плахов. - Украшения из коллекции Love чаще всего покупают влюбленные для своих вторых половин.

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Экс-министра Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей

Казалось бы, после посадки министра экономики Алексея Улюкаева и ареста сенатора Рауфа Арашукова, удивить общественность будет уже чем-то сложно. И вот очередной коррупционный скандал. СК России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, который подозревается в том, что создал и возглавлял преступное сообщество. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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