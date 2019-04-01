Кто из двух оставшихся кандидатов в президенты Украины «выгоднее» для России

- Молодой и динамичный Зеленский лучше немолодого и замшелого Порошенко?

- Зеленский будет разговаривать с теми же партнерами, с которыми вел переговоры Порошенко — иначе дефолт, обрушение гривны и вообще крах… Но если Порошенко мог откладывать некоторые злобные мероприятия внутри страны, то вот у Зеленского как у избранного президента такой возможности уже не останется. Так что - либо бери деньги и делай, либо — падай Украина, падай…

- В смысле у него нет иного выхода, как идти сразу на непопулярные меры?

- Да. Западные фонды, МВФ умеют сушить Украину. Оставлять ее на какое то время без денег и парализовать это государство на время - чтобы делать его послушным. Это все Зеленский должен будет принять. Представить себе, что он этого не примет и добьется какого то режима благоприятствования для Украины — сложно. А Порошенко будет делать все примерно то же самое. Но на фоне огромного багажа разочарования. И он будет увеличивать этот багаж. Пытаясь сдабривать это фразами про окончательное прощание с наследием СССР и про то, что «Украина — це Европа». Народ при этом будет страдать и рефлексировать. Новый украинский президент должен будет дать возможность осознать людям, где же они на самом деле оказались. А замечательный народный герой сделает нам не революцию, а эволюцию достоинства.

- Апгрейд надежд 2013-2014-го?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

- Да. И с понимаем того, что тема «России как виновника всех бед» во многом вычерпана. Возможно, Зеленский выберет стратегию такую: зачем слишком много про Россию — делаем акцент на борьбе с коррупцией. С этой борьбой у украинских граждан связаны какие то фантастические иллюзии. Если бы они больше общались с гражданами Грузии, то много любопытного узнали бы про борьбу с коррупцией. И поняли бы, что борьба эта — совсем не то же самое, что наполнение карманов населения деньгами.

- Но ведь взятки в Грузии, действительно, перестали брать — на дорогах точно?

- Коррупция в Грузии исчезла — она оказалась сконцентрирована в аппарате Саакашвили. Мелкому чину на лапу не дашь, он боится — потому что все вопросы решаются наверху, в аппарате Саакашвили. До него эмигранты из страны платили посредникам — а теперь несли легальным фирмам. На Украине может быть тоже самое: чиновник рядом с вами не будет брать взятку год-два - и вы будете ликовать. Но пройдут эти год-два - и люди поймут, что ничего хорошего в том, что гестапо не было некоррумпированой организацией — не было. Не коррумпированная враждебная вам система — не факт, что это для людей хорошо.

- Зеленский будет строить другую систему?

- Конечно, нет. К тому же, ему надо будет выиграть выборы в Раду. Он будет создавать блок для полного захвата Рады. Наступит время иллюзий, разговоров о «борьбе с коррупцией». А ведь высмеивание депутатов Рады — это было одной из частей политики Зеленского. И его команды. Избиратель это с удовольствием поддержит, но смешно уже не будет.

- Кто лучше для России — Зеленский или Порошенко?

- Смотря для какой России. Для то, кто хочет воссоединения с Украиной, лучше Порошенко, который доведет ситуацию до предела. Он полностью обесценит всё самим фактором своего президентства — и народу быстрее станет понятно, где он оказался.

- В случае с Зеленским мучаться придется долго?

- Да, он уже оседлал народные иллюзии. И заявил, что реализация майданной мечты была неправильной. Два раза было неправильно, в третий раз мы сделаем правильно. Вот и вся его программа. И народ сказал: ну да, мы же хотим в Европу. И это говорит о том, что пять лет обнищания, подползания к катастрофе, войны, политического хаоса, невероятного разгула коррупции, которого при Януковиче не было — даже это не испепелило общественных иллюзий. Да, пропаганда должна выработать свой ресурс и оставить после себя пустоту.

- Чем Порошенко хуже?

- Порошенко не хуже для народа — он очевидней для народа. По Зеленскому есть иллюзия, что он весь такой европейский, подтянутый, не теряется при ответах на сложные вопросы. Но запас лживых надежд будет использован быстро. В интересах олигархии, того же Коломойского, передела имущества от одних олигархов другим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

Порошенко - это такой воровской режим латиноамериканского типа. А Зеленский отдаст Украину под контроль Запада для создание жесткого режима прибалтийского типа. Сейчас все под контролем Порошенко — который «обманул, перехитрил и принудил» себя признать ЕС и США. Такой местный Батиста, как был на Кубе до Фиделя. Он ворует, дурно управляет, имеет склонность к диктатуре, но делится. А Зеленский будет иным — просто колониальная администрация. Безликая и безжалостная. Запад предпочитает колониальную администрацию, а не толстого полупьяного диктатора, который требует, чтобы ему платили за антироссийскую позицию, а пора бы уже и за бесплатно это делать.

- Украина продолжает жить иллюзиями?

- Иллюзии, что при Зеленском можем вернуться к Украине "как при Ющенко"— беспочвенны. Когда при Ющенко российский капитал входил на Украину, существовали особые условия, глобального мирового кризиса не было еще. Не возник еще конфликт с Западом, все это было возможно. А почему кто-то думает, что замирение с Украиной реально сейчас, когда ЕС планирует экспансию на Восток?

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