2019-04-01T17:49:22+03:00
Звезды

«Мисс Москва-2015» показала свадебное кольцо с гигантским камнем

Оксана Воеводина похвастала роскошной фотосессией с экс-королем Малайзии
Петр СИМОНОВ
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«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина.«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Событие мирового масштаба, которое состоялось в банкетном зале престижной Рублевки, почти перестали обсуждать. 25-летняя модель из Таганрога, по-современному воплотившая в жизнь сказку о Золушке, без малого полгода в официальном браке за малазийским султаном. Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в конце ноября 2018 года. Россиянка выходила замуж за действующего Верховного правителя Малайзии, но в начале января муж Воеводиной ушел в отставку, его высокий пост занял другой султан Назрин Муизуддин Шах.

Однако Туанку Мухаммад V Султан Келантан остается главой одного из штатов (султаната) и одним из самых влиятельных и благородных людей своего государства с населением более 32 миллионов человек. Воеводина приняла ради супруга ислам, теперь она Рихана и совсем скоро родит ему ребенка.

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Смотрим на "Мисс Москва 2015" и вдохновляемся!
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Они познакомились за рубежом. Оксана работала на выставке, рекламировала часы как модель, там ее и увидел монарх Малайзии. Мухаммад был женат ранее, супругой была его соотечественница королевских кровей. В 2008 они развелись. Для Воеводиной брак с султаном стал первым официальным. И свадьба у нее была как подобает сказочной.

В СМИ попали фото гостей со стороны Оксаны. Но теперь россиянка выложила профессиональную фотосессию ее самого счастливого в жизни дня.

Платье у Воеводиной фантастической красоты, и, наверное, цены.

Но наибольшее внимание привлекает свадебное кольцо невесты потрясающей красоты, а главное, с огромным камнем.

Волшебная свадьба. И жизнь у Оксаны Воеводиной, наверное, теперь волшебная

ИСТОЧНИК KP.RU

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