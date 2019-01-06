Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола впервые в истории страны

Аксиому "Все могут короли, кроме женитьбы по любви", казалось бы, в минувшем году вдребезги разбил не только принц Гарри, но и самый настоящий монарх - король Малайзии Мухаммад V. В ноябре он тайно женился в Барвихе на победительнице конкурса красоты "Мисс Москва-2015" 25-летней Оксане Воеводиной.

Ради любимого девушка приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, чем вызвала шквал критики со стороны многих соотечественников. Однако королевой Оксана-Рихана стать не могла: по законам этой страны, на этот титул может претендовать только коренная малайзийка. Поэтому ей был обещан титул "датин".

В ноябре король женился на победительнице конкурса красоты "Мисс Москва-2015" 25-летней Оксане Воеводиной.

И вот вдруг новая сенсация. Не исключено, что связанная как раз с первой. Хоть в Малайзии и конституционная монархия, но глава государства здесь царствует не пожизненно, а только пять лет. А дальше Совет правителей, в который входят девять султанов-наследственных правителей штатов, выбирают следующего. Мухаммада V избрали в 2016 голу и на троне он должен был просидеть до 2022 года. Однако впервые в истории Малайзии монарх сейчас досрочно отказался от престола.

- Его Величество готовится вернуться в Келантан, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития, - приводит сингапурское издание The Straits Times сухое сообщение королевского дворца.

О самом главном - причине отставки - умалчивается.

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