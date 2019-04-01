Зимнее время сильнее всего ударило по жителям мегаполисов

Дело идет к лету, а значит россиян будут снова приучать к образу жизни рыбаков (клев на утренней зорьке это святое!) и доярок. Иного выбора нам не оставляет постоянно зимнее время, по которому мы живем с 2014 года. Это значит солнце снова начнет стучаться к нам в окна в 3-4 часа утра, зато по вечерам даже в разгар лета будет темнеть около 21.00. Изменить такой нелогичный порядок вещей пытаются каждый год. Колесо истории сделало оборот и сейчас: не так давно депутат от «Единой России» Андрей Барышев внес в Государственную Думу законопроект о возвращении к сезонному переводу часов на летнее и зимнее время. Прокомментировать эту инициативу с точки зрения науки мы попросили директора заместителя директора Института географии РАН профессора Аркадия Тишкова.

Людей приковали к телевизору

- Аркадий Александрович, каковы шансы, что законодатели на этот раз решатся на изменение статус-кво?

- Я думаю, что этот законопроект «зарубят» так же, как и предыдущие. В одиночку тут ничего не сделать. Напомню, когда в 2011 году вводили летнее время, то это принималось в пакете с законом об исчислении времени в РФ. Я был тогда одним из руководителей рабочей группы и и прекрасно помню какую путаницу нам приходилось разгребать. У нас не не существовало никакой стандартизации в этой области времени. До смешного доходило: не было понятия, что такое сутки. Допустим, тебя арестовывают на 5 суток, и возникает вопрос: когда начинаются эти самые сутки твоего ареста? Арестованный говорит: мне уже пора выходить, но по факту вопрос, когда начинаются сутки, каждый раз по своему усмотрению решал милицейский начальник. Закон, который мы подготовили в 2011 году спокойно все эти вещи решал. Но сейчас вернуться обратно к нормальной системе времени очень сложно.

- Значит, выхода нет?

- Ну, почему же? Регионы тихой сапой сами возвращают себе летнее время, переходя в другой часовой пояс. Так поступили около десятка областей. Из них за Москвой стала создаваться вторая часовая зона. Я имею ввиду Ульяновскую, Волгоградскую, Астраханскую, Самарскую область, Удмуртию и другие регионы, которые перевели стрелки на час назад. Самое интересное, то же самое делает и Германия.

- В каком смысле?

- Они очень внимательно изучили наш опыт. Ведь мы не просто перешли на летнее время, но и организовали мониторинг по министерствам и ведомствам, собирали информацию, как это отражается на жизни страны. И получили подробные данные о сокращении аварийности на дорогах, улучшении здоровья населения, снижение травматизма на производстве, падении показателей по уличной преступности. То есть за те 3 года летнего времени получили очень позитивные результаты. Но это с одной стороны. А с другой стороны получили снижение времени, которое люди проводили у телевизора. У телевизионщиков начали падать рейтинги и сокращаться доходы от рекламы. И начались лоббистские игры рекламодателей. Я думаю, это связано с проведением зимних Олимпийских игр в Сочи. Хотели максимально использовать рекламные возможности и в итоге зимним временем приковали людей к телевизору. Сейчас мы глуповато выглядим на фоне тех стран, которые опираясь на наш опыт, готовятся перейти на летнее время - а это Скандинавия, Германия и даже Япония.

Что немцу здорово, то русскому - смерть?

- А почему Европа перенимает то, от чего мы отказались? Перефразируя пословицу: что немцу здорово, то русскому смерть?

- В вопросах использования времени очень много политического фактора. За рубежом поняли, что летнее время это эффективная возможность использования так называемого социального времени. Это то время, которое человек посвящает себе и своей семье, занятиям спортом, прогулкам с детьми, своим увлечениям. Это гораздо ценнее для личности, чем работа, карьера, зарабатывание денег и прочее. И хорошо, когда социальное время совпадает со светлым временем. Поэтому европейцы привыкли так рано начинать работу - в 7, самое позднее в 8 утра. Но в 16-17.00 работа заканчивается и человек, собственно говоря, живет после работы. Почему социальное время не очень любимо нашими политиками? Потому что человек получает дополнительную самостоятельность, возможность сам тратить свое время так, как ему нужно. А на независимых людей у нас всегда косо смотрели. Поэтому мы вечером получили темноту за окнами и 5 часов прайм-тайма по телевизору. Вы главное никуда не уходите и никуда не переключайтесь... Самое интересное в жизни для нашего человека происходит на диване у телевизора.

В Государственную Думу внесли законопроект о возвращении к сезонному переводу часов на летнее и зимнее время.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Есть такое мнение: идеального варианта не существует, потому что «жаворонкам» солнце нужно рано утром, а «совам» поздно вечером. Поэтому давайте не будем ничего менять. Эти люди правы?

- У нас страна так географически расположена, что разница между заходом солнца в Мурманске и Сочи достигает 4,5 часов. Можно ли что-то такое универсальное придумать, чтобы человек везде мог максимально эффективно использовать светлое время? Конечно нет! Но надо понимать, что на Севере живет 5 % населения, а в средней полосе - 80% жителей страны. И большинство из них в городах! У нас в европейской части в одном часовом поясе живет больше 100 миллионов человек и надо ориентироваться здесь. Все остальные часовые пояса всего по нескольку миллионов человек. А сельские жители, как жили, так и живут по своему распорядку. Если они занимаются сезонными работами, то все равно встают к 6 часов, после полудня завершают основные работы. Разве что у животноводов остается еще вечерняя дойка. Поэтому не нужно нам мычащими коровами и плачущими детьми, которые не хотят идти в школу в темноте, тыкать при решении проблем о времени, как это делает Госдума. Нужно думать о благе для большинства.

У горожан другой ритм жизни

- Правильно ли я понимаю, что зимнее время сильнее всего бьет по жителям крупных городов? Потому что сам образ жизни в мегаполисе заставляет людей становится «совами», вставать позже?

- Конечно, у горожан ритм жизни сдвинут в сторону вечера. Если в офисах работа начинается в 10 утра, то тебе нужен светлый вечер до 22-23 часов. Потому что иначе горожанам просто не хватит солнца, чтобы были нормальные биоритмы чтобы организм вырабатывал витамин D и так далее. Львиная доля всех споров о времени рождена просто вопиющей некомпетентностью. Например, люди не подозревают, что границы часовых поясов у нас проходит прямо по двум крупнейшим городам - Москве и Санкт-Петербургу. И когда начинаются разговоры, что нам лучше перейти в другой часовой пояс, у меня вопрос: как быть, когда вы дома живете в одном часовом поясе, а на работу отправляетесь в другой? Честно говоря, уровень безграмотности чиновников меня просто поражает. Поэтому я думаю, что вопрос времени не надо выносить на голосование. Решение надо доверить экспертам, чтобы жители страны не были заложниками действий некомпетентных людей.

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