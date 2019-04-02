Этери Тутберидзе: Когда отмечали в Пхечхане олимпийские медали, то кореец сказал Алине: "Ты должна понимать, что боги с Олимпа решили тебя за что-то вознаградить"

Гостем эфира программы "Познер" на Первом канале стала одна из известных тренеров в России по фигурному катанию - Этери Тутберидзе. Она воспитала Юлию Липницкую, Евгению Медведеву и Алину Загитову. В разговоре с Владимиром Познером именитый тренер рассказала о чудесном спасении в США, друзьях, опыте работы наставником и общении со своими подопечными и способах мотивации.

- Вы по-грузински говорите?

- Всего несколько фраз.

- А чувствуете себя грузинкой?

- Нет, не чувствую. Родилась в Москве, воспитание было русское. Папа всегда говорил - забыл грузинский, а русский не выучил.

- Не позже какого возраста надо начать заниматься, чтобы добиться большого результата, как вы считаете?

- Мне кажется, среднестатистическое - пять лет, но как мне кажется не раньше, чем в 3,5 года.

- Вы начали в 4,5 года, но больших успехов не добились. Почему?

- Стечение обстоятельств, и у меня были травмы в одиночном катании. Я росла, теряла координацию. Мне предложили пойти в танцы - меня это оскорбило и унизило. Мне показалось, что я не смогу быть одиночницей. Танцы я восприняла единственным занятием, чтобы продолжить заниматься любимым занятием, но как что-то, чем я безумно хотела заниматься. Мне пришлось полюбить то, чем я занимаюсь.

- Есть такие виды спорта, в которых никогда не было и не будет 15-летнего чемпиона. И фигурное катание - один из редких видов. Причем, о женском виде. Почему мальчики побеждают в этом возрасте, а девочки не побеждают?

- Но ведь Ягудин победил ... в 18. Парни, как кажется, стараются как можно дольше пробыть юниором перед тем как пройти в мастера. Есть спортсмен такого возраста - Гоголев, который прыгает все четверные.

- Ну вот Жулин говорит, что ему нравится смотреть женское катание. И он говорит, что некоторые тренеры искусственно сдерживают развитие фигуры. Он прав?

- Нет, абсолютно нет. Я читаю про себя что мы что-то сдерживаем. И иногда в шутку говорю: дайте мне это средство, которое сдерживает, может быть, я им воспользуюсь. В этом сезоне Алина менялась, росла, превратилась по фигуре в маленькую женщину. Наверное, это усложнило наш путь, потому что хотелось доказать, что мы не случайные чемпионки. Постоянные нагрузки сдерживают формирование тела, но то, что есть, все равно выйдет наружу. Мне кажется, все фигуристки чуть ниже ростом, чем, наверное, могли бы быть, если бы не занимались. Когда мы отпускаем их в отпуск, никогда не знаем, что к нам придет, кто к нам вернется. Как потом работать с этим. Когда нагрузки падают, организм свою энергию направляет в рост чего-то.

Загитова, Медведева и Тутберидзе после произвольной программы на Олимпиаде-2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я сейчас вам зачитаю цитату. Что вы на нее скажите? Ее произнесла Ирина Роднина.

Зачем мы допустили на чемпионат России маленьких девочек? Пощекотать нервы взрослым? Мне интересно посмотреть на этих девочек в 17 лет? Будут ли они все еще делать четверные?

Потом: как показывает практика, сейчас недостаточно прыгать четверные, надо кататься интересно. А когда катается 14-летняя фигуристка, мне неинтересно. Если из них вырастут личности, будет здорово. И я хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов.

Наверное, это прозвучит грубо, но ведь тренеры имеют очень скоропортящийся товар. Вспомните, пять лет назад вся страна с ума сходила от Липницкой. А мы сидели и думали: прыжочек низкий, фигурка худенькая, явно ничего не ест, начнет расти и что будет? Девочка потом бросила коньки и смотреть на них не хочет. Кто за это ответит?

И говорить, что она стала олимпийской чемпионкой – этого мало. Все-таки спорт предназначен для того, чтобы люди росли сильными и здоровыми и физически, и психологически. А не для того, чтобы «убивать» детей четверными. Не для того, чтобы убивать их мечту, их взгляды на жизнь.

И это я говорю о тех, кто достиг результата. А сколько тех, которые не дошли! Потратили годы, силы, здоровье, недополучили образования... Соревноваться должны взрослые. А дети-чемпионы это очень часто либо амбиции родителей, либо амбиции тренеров.

... вот я - Ирина Роднина. Что вы мне на это ответите?

- Я абсолютно не согласна с ней. У нее столько заслуг, что можно кланяться ей до конца жизни, но она не действующий тренер. Наверное, неправильно так рассуждать.

Значит, что касается Юлии Липницкой: весь мир восхищался ею, и свою долю любви она получила. Она на какой-то период отложила коньки, потому что это безостановочные нагрузки, это тяжело, от тебя постоянно что-то ждут. И психологически очень тяжело выдержать это ожидание. Она прошла свой путь, который хотела пройти. С помощью мамы, с помощью меня, нас всех вместе. Думаю, она счастлива, что у нее была возможность оказаться на вершине успеха и показать, наверное, свои лучшие программы.

Зачем мы допускаем маленьких девочек, которые не отбираются на взрослые соревнования? Подождите, вообще-то наше женское катание спрогрессировало, когда их стали допускать: Сотникова в 12 лет выиграла чемпионат России, и Сотникова же потом – Олимпийские игры. Женя Медведева, мне кажется, ей было 14 лет, она взошла на подиум и было понятно, что эта девочка удержит и взрослый подиум.

Сейчас 13-летняя Алиса Лью победила на чемпионате США с тройным акселем, а сейчас уже прыгает четверной лутц. Это самый сложный четверной прыжок. Они допускают, потому что это прогресс. А мы будем сдерживать и бояться пощекотать нервы спортсменкам взрослым? Им неизбежно надо с этим сталкиваться. Тем более что уже с августа они выходят за взрослых. И этот чемпионат России выходится 2019 годом и в 2019 году они выходят во взрослые.

Этери Тутберидзе и ее новая звездочка - Александра Трусова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А может ли эта 14-летняя девочка сделать тоже в 20 лет?

- Не вижу проблем. За исключением, что, как показывает практика, они на что-то отвлекаются. Подростка 14-15 лет ничего не отвлекает, он голоден до результата. Как только чего-то достигают результата, они сразу начинают себя жалеть. В 19 и 20 лет я бы уже не стала изучать новые элементы, поскольку тело не настолько гибкое. Любое изучение элементов – некий травматизм. Когда ты изучаешь элементы в подростковом возрасте, все проще – и по голове, и психологически, и травмы быстрее заживают, а микротравмы все равно происходят.

- Есть виды спорта, в которых усматривается преимущество людей какой-то расы. В фигурном катании не начинает ли просматриваться тоже самое в отношении людей с Востока?

- Наверное, есть. Генетически они более координированы. Они не такого высокого роста, не так сложно им бороться с весом. То, что они научились делать к 12-13 годам, легко пронести через года. Я думаю, что это где-то заложено у них. И воспитание.

Если взять Элизабет Турсынбаеву, с которой мы восстановили четверной сальхов, то она особо не задавала вопросы на тренировках. Я говорю: «Лиза, надо идти на прыжок». Она же в ответ: «Хорошо!». С нашими спортсменами так бы не получилось. Сначала нужно убедить родителя, и еще не факт, что можно убедить. Многие родители считают, что их дети и без этого прекрасны. Это как борьба: мячик бросаешь, он к тебе обратно возвращается. Говоришь: надо сделать, а тебе в ответ: а зачем, а я не сегодня, а я завтра...

- А у наших девочек и мальчиков разный менталитет?

- Наших девочек сложнее подводить к такому. Когда мы видим, что нужно перекатать программу и говорим об этом восточной девочке, она скажет "да, хорошо". Если это касается нашего спортсмена, то есть вероятность, что он перекатает так, что мы еще пожалеем, что дали это задание. Дети, которые катаются новое поколение, они должны воспринимать четверные как само собой разумеющееся. И если раньше учили двойные ради тройных, то теперь надо учить тройные - ради четверных!

Самый трогательный момент чемпионата мира 2019 - Алина Загитова обнимает своего тренера Этери Тутберидзе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- От вас уходили, причем уходили выдающиеся. Эта ваша жесткость не сыграла в этом роль?

- Жесткость сыграла свою роль, когда спортсмен уже что-то завоевал и решил, что теперь он может тренироваться по-другому, и к нему надо обращаться по-другому. Мол, не надо меня по фамилии называть, если я плохо сделал что-то, а по имени.

Это начинается конфликт, потому что я считаю, что, родной мой, ты как шел к медали, как к ней прошел, только таким способом и пойдешь дальше. Если я тебя начну жалеть, уменьшать нагрузки – вот сегодня ты устал, отдохнешь недельку, потом ты выйдешь и все у тебя получится. Да ничего. Нет, все то же самое: если раньше за эту неделю полностью происходила раскоординация, то и теперь будет то же самое.

Почему ты вдруг должна взять эту неделю полного отдыха? Почему вдруг для тебя нужно позвать отдельного хореографа? Почему ты не можешь больше заниматься в зале вместе со всеми? Потому что у тебя медаль? Да как только ты сошел с подиума, все, ты никто. Ты должен доказать обратное на следующем старте. Пока ты не докажешь обратное, ты опять никто. У тебя есть прошлые медали, но это никак тебе не поможет в будущем.

- В начале 90-х вы поехали в США. В советское время были ледовые шоу. Вы у Тарасовой катались. Она жесткая?

- Я у нее покаталась, наверное, полгода. И приняла решение закончить. Мне кажется, она даже не вспомнит, что я у нее каталась. В тот период ей было не до меня, потому что она тренировала Климову – Пономаренко, подводила их к Олимпиаде. Как раз эти полгода она их вела. И в ледовый балет брали действующих спортсменов. Но там была глупость на паспортном контроле. Всех москвичей пропустили, а иногородних тормознули. Потому что у них были паспорта оформлены в Москве, а это незаконно. И всех их развернули и они приехали в Штаты через месяц. К тому времени все контракты были уже расторгнуты, мы их всех ждали. Мы остались ни с чем, без денег. Но и с полным нежеланием возвращаться.

- На что вы надеялись, когда туда приехали?

- Когда поняли, что ничего не получается с российским балетом. Несчастье помогло. Был взрыв в Оклахоме. Мы ждали в здании для нищих. Нам постелили матрацы, и когда спускались вниз - прогремел взрыв. А здание стояло напротив. Когда я вышла на улицу, то мне казалось, что я вижу все это во сне. И вот там меня подобрал пожарник, который подчищал все улицы. И он помог мне найти работу! Я помню, что взрыв был в 9:04. Так и осталась стоять на том месте, где меня все это настигло. И тут пожарник меня нашел и понял, что надо помочь. Он сказал, чтобы я за ним ходила, потому что он проверял все офисы и квартиры. И он забрал меня к себе. Он помог мне найти работу!

- Все налаживается постепенно в США, и тут вы возвращаетесь. Логику можете объяснить?

- Для меня был момент, когда я должна была себе доказать, что могу наладить жизнь, зарабатывать, тренировать. Кстати, финансово в Америке работать очень выгодно. Они молятся на русских, они считают, что это лучшие специалисты в данном виде.

Но у меня было ощущение, что я будто бы не живу. Стою на перроне, а поезда все проезжают и проезжают мимо, и это все не мои. И я ждала, когда я начну жить. Вроде все налажено, вот, живи. Но не это начиналось. Я поняла, что мне нужно вернуться.

У меня огромная семья, я пятый ребенок. Я не могла понять – этого ли мне не хватает. Хотя не могу сказать, что мы не можем жить друг без друга. Сейчас, работая в Москве, друг друга даже и не видим. Но все равно понимала - родных не хватало.

Я понимала, что меня здесь никто не ждет, но нужно было пройти через все самое ужасное и гадкое, что можно пройти, пытаясь здесь устроиться и начать с нуля. Я понимала, что если не пройду - я вернусь в Америку.

У меня в Америке осталось очень много друзей. Это единственные друзья. За исключением ребят, с которыми я работаю, – это моя команда. А так в у меня нет друзей, а в Америке сохранились, и они какие-то настоящие. Хотя сначала там я не могла понять: все улыбаются, а по сути всем на тебя абсолютно все равно. Я к этому не могла привыкнуть. В России мы либо улыбаемся, либо друг друга не замечаем. Наверное, это честнее. Мы по-другому воспитаны. Вспоминаю Америку с теплыми чувствами.

- Чем американцы отличаются от наших?

- Они очень ценят лед, потому что за него платят. Родители заставляют своих детей – так принято – отдавать деньги самим за лед, за уроки. Каждая минута в цене. У меня была спортсменка, с которой я не знала, что делать. Она очень высокая, я боялась, что просто ее сломаю. Она выходила, и я у нее спрашивала: как у тебя дела, как в школе. А она мне отвечала: извините – время, урок.

А наши - они наоборот: пять раз уйдут со льда, конечки перевяжут медленно. Солдат спит – служба идет. Они не ценят этот лед. То, что достается даром, не принято ценить.

- Есть одна победа, которая у вас, которая вам дорога?

- Самая сложная медаль, которая была - это привести Алину к медали на чемпионате мира.

- В начале этого года 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова во время прямого эфира в соцсетях сказала, что для стабильного выступления нужно пить правильный допинг. И назвала в том числе и ваш каток, где вы работаете. Вот в этих словах есть какая-то правда?

- Мне очень жаль, что вот эта 13-летняя девочка, она же не одна. Какая-то часть поколения считает, что нужно только через допинг прийти к результату, а не выйти на лед и поработать сильнее. Прочитав, я об этом только подумала.

Этери Тутберидзе, Евгения Медведева и Алина Загитова после приема в честь Олимпиады-2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Нашу теннисистку Марию Шарапову на два года лишили права играть из-за мельдония. У вас было особое мнение о мельдонии, о том, что у него нет допинговых свойств. Можно чуть поподробнее?

- Смотрите, вот у каждой сборной есть какой-то свой препарат, который в ВАДА утвердили. У нас был мельдоний. Он у нас появился, американцы написали, что они считают, что это допинг. Но они могут считать все что угодно. Наши лаборатории должны составить ответное письмо, что это помогает лишь быстрее восстановиться, а не прыгать быстрее и выше и сильнее. Письмо ответное не поступило, год прошел, запретили препарат. Я не знаю почему оно не было написано. Я хочу сказать, не знаю, почему дальше спортсмены попались на этом препарате. Нам от ФМБА было сказано, что с 1 января это под запретом и с какой последней даты можно его принять. Мы точно знали дату, когда спортсмены должны "прокапаться".

- В своих интервью Ирина Винер часто ссылается на Бога и говорит о патриотизме. Она утверждает, что вообще многое по воле Божьей исполняется, в том числе и победы. Вы того же мнения?

- У Ирины Винер была фраза, что побеждает тот, у кого хвост чище. Наверное, она имеет в виду, что путь к победе и есть твой хвост. Здесь я с ней согласна. И Алине сколько раз я говорила, что медали распределяются где-то сверху.

Знаете, мы после Олимпиады сидели и немного отмечали, мимо шел какой-то кореец и увидел на нашем столе две медали – лежали у Алины. Он остановился и говорит: «Как? Это ты две медали взяла? Ты должна понимать, что боги с Олимпа решили тебя за что-то вознаградить».

- Евгения Медведева тренируется у Брайана Орсера. Она не патриот? И Орсер тоже не патриот?

- У них другая система - кто платит, тот и тренирует. Я стараюсь своих спортсменов научить, что вот с 13 лет, что ты не можешь сегодня прийти и сказать "не могу прийти", "сегодня не буду", "не хочу". Я говорю всегда так: "Ты посмотри на карту, и посмотри размер России, и должна понимать, что когда ты выйдешь на международные старты, и у тебя на спине будет Russia, и если ты это лучшее, что наша страна может выдать на международном уровне, а ты выйдешь и скажешь "не сегодня".

- Хочу спросить, как дела у вашей дочери, она все еще катается?

- Да, она танцует, но путь у нее сложный. Она хочет кататься, учитывая ее невральную тугоухость, это то, в чем она может себя проявить.

- Давайте сыграем с вами в одну игру. Я называю четырех женщин, которые лучшие в своем виде. Итак, я считаю, что лучшей была Пегги Флеминг.

- Я не могу назвать.

- Среди мужчин лучшим был Скотт Хэмилтон.

- Мне запомнился Бойтано.

- Среди пар - Белоусова и Протопопов.

- Бережная и Сихарулидзе.

- Пахомова и Горшков.

- Пападакис и Сизерон.

ОПРОСНИК МАРСЕЛЯ ПРУСТА

– Когда вы лжете?

– Нечасто.

– Чего вам не хватает?

– Здоровья моей дочери.

– О чем сожалеете?

– (долго думает) Стараюсь не сожалеть.

– Заход солнца или восход?

– Заход.

– Собака или кошка?

– Собака.

– Горы или море?

– Море.

– Что вы не терпите в других?

– Ложь в глаза.

– А что вам не нравится в себе?

– Я не умею забывать, а следовательно, и не могу простить до конца.

– Что для вас деньги?

– Средство для жизни.

– Что скажете Всевышнему, если встретитесь с Ним?

– Господи, прости.

В финале разговора Этери Тутберидзе поздравила Владимира Познера с днем рождения.