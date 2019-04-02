Мария Кожевникова попросила прощения у Саши Савельевой за слова о недоношенном ребенке

В ситуации вокруг родов и состоянии здоровья малыша Саши Савельевой и Кирилла Сафронова столько неясности, что журналисты только могут выдвигать свои предположения. Говорят, что у певицы группы «Фабрика» роды начались раньше срока и что именно поэтому она родила в Москве, а не уехала в Израиль, где ее ждали местные врачи. Ходят слухи, что ребенок родился недошенным и его поместили в реанимацию. Мария Кожевникова желая поддержать певицу заявила, что сама прошла через тяжелые роды и пожелала первенцу артистки здоровья, а ей самой тоже. Когда вся пресса дала слова звезды «Универа» она сама поспешила оправдаться перед молодой мамочкой, посчитав, что если сама Саша не комментирует информацию о своих родах, то и она не имела права.

«Мне очень неудобно перед Сашей, так как это не совсем так, - говорит Мария Кожевникова. — Ко мне на премии АПКит подошли журналисты, которые расспрашивали о разных моих проектах, в конце спросили, «А вы знаете, что Александра Савельева родила?! Не могли бы вы ее поздравить?» Я ответила: «Конечно». Сказала тёплые, добрые слова в адрес родителей. Они поблагодарили и задали опять вопрос: «А вы знаете, что ребёнок в реанимации?!» Я ответила, что не знаю, но, конечно, пожелала скорейшего выздоровления, рассказав о своих сложностях с которыми столкнулась во время родов.

Александра Савельева с мужем Кириллом.Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с вышесказанным, хочу донести, что я не знаю, родила ли Саша и как все сложилось, так как я сама узнала обо всем от журналистов. Я очень надеюсь, что с прекрасной мамочкой и ребёнком все в порядке. А родителей прошу меня простить за распространённую от моего имени информацию, так как сама знаю, насколько это неприятно и некорректно в очень важный период в жизни», — добавила Кожевникова.

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Друзья семьи не сомневаются: в ближайшее время Саша Савельева и ее первенец окажутся дома. "Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. Главное, чтобы Саша сейчас тоже не переживала, потому эмоциональная составляющая ребенка зависит полностью от эмоционального состояния матери", - успокоила мама троих сыновей, актриса Мария Кожевникова.

Она призвала певицу и ее мужа, актера Кирилла Сафонова не паниковать. Кожевникова привела свой собственный пример. У нее тоже были осложнения во время родов. Ведь ее третий сын родился с двойным обвитием, а второй - очень большой по весу - 4,6 кг, призналась в эфире передачи "Ты не поверишь!"Мария. (подробности)